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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAshwin Month 2026: अश्विन माह कब से शुरू ? पितरों और देवी के महीने में क्या है इस बार खास, जानें महत्व, नियम

Ashwin Month 2026: अश्विन माह कब से शुरू ? पितरों और देवी के महीने में क्या है इस बार खास, जानें महत्व, नियम

Ashwin Month 2026: अश्विन माह 27 सितंबर से 26 अक्टूबर तक रहेगा. इस माह में पितृ पक्ष, नवरात्रि, शरद पूर्णिमा आदि महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसे में जान लें अश्विन माह के नियम, महत्व.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 26 Sep 2026 08:52 AM (IST)
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Ashwin Month 2026: अश्विन मास को हिंदू धर्म में पितृ कर्म, देवी उपासना और आत्मिक साधना से जुड़ा महत्वपूर्ण महीना माना जाता है. खास बात यह है कि 2026 में अश्विन मास का आरंभ 27 सितंबर से पितृ पक्ष की प्रतिपदा के साथ हो रहा है 26 अक्टूबर 2026 तक रहेगा. इसी मास में पितृ पक्ष, सर्व पितृ अमावस्या, शारदीय नवरात्रि, दुर्गाष्टमी, महानवमी, विजयादशमी और शरद पूर्णिमा जैसे त्योहार आएंगे.

अश्विन माह का कृष्ण और शुक्ल पक्ष महत्वपूर्ण

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अश्विन मास वर्षा ऋतु के बाद आने वाले शरद ऋतु के समय का महीना है. धार्मिक दृष्टि से ये समय पितरों के स्मरण के साथ देवी शक्ति की उपासना का भी माना जाता है. कृष्ण पक्ष में पितृ पक्ष आता है, जिसमें तिथि के अनुसार पूर्वजों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है. अश्विन अमावस्या यानी सर्व पितृ अमावस्या को पितृ पक्ष का समापन होता है. जिन पूर्वजों की श्राद्ध तिथि ज्ञात न हो, उनके लिए भी इस दिन श्राद्ध करने की परंपरा है.

इसके बाद अश्विन शुक्ल पक्ष में शारदीय नवरात्रि शुरू होती है. इस साल नवरात्रि 11 अक्टूबर से शुरू होकर 20 अक्टूबर को विजयादशमी के साथ संपन्न होगी. इन नौ दिनों में देवी दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है.

क्यों खास है अश्विन महीना

इस साल अश्विन माह में सर्वपितृ अमावस्या शनिवार को पड़ रही है, जिससे शनिश्वचरी अमावस्या का संयोग बनेगा, इसके अलावा नवरात्रि पूरे 9 दिन की होगी. 

अश्विन मास में क्या खाना चाहिए?

अश्विन माह के दोनों पक्ष बहुत खास होते हैं, एक में पितरों की पूजा तो दूसरे में देवी की साधना होती है. ऐसे में इस समय खानपान का विशेष ध्यान रखें. अश्विन माह में तामसिक भोजन, शराब, नशीले पदार्थ, लहसुन-प्याज, दूध, मसूर की दाल, दही आदि का सेवन नहीं करना चाहिए.

नवरात्रि के व्रत में कई लोग अनाज और सामान्य नमक छोड़कर फलाहार या व्रत का भोजन करते हैं. इसमें साबूदाना, कुट्टू, सिंघाड़े का आटा, फल, मखाना खा सकते हैं.

अश्विन मास में किन नियमों का ध्यान रखें?

  • इस महीने में स्नान, दान, जप, पूजा, सात्विक भोजन और संयम को महत्व दिया जा सकता है.
  • पितृ पक्ष में श्राद्ध की तिथि और निर्धारित श्राद्ध काल का ध्यान रखना चाहिए. 
  • नवरात्रि शुरू होने के बाद घर में नियमित रूप से देवी पूजा, दीप प्रज्वलन और मंत्र-जप किया जा सकता है.
  • तन-मन से शुद्धता बनाए रखें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 26 Sep 2026 07:26 AM (IST)
Tags :
Navratri 2026 Pitru Paksha 2026 Ashwin Month 2026
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