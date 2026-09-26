Ashwin Month 2026: अश्विन माह कब से शुरू ? पितरों और देवी के महीने में क्या है इस बार खास, जानें महत्व, नियम
Ashwin Month 2026: अश्विन माह 27 सितंबर से 26 अक्टूबर तक रहेगा. इस माह में पितृ पक्ष, नवरात्रि, शरद पूर्णिमा आदि महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसे में जान लें अश्विन माह के नियम, महत्व.
Ashwin Month 2026: अश्विन मास को हिंदू धर्म में पितृ कर्म, देवी उपासना और आत्मिक साधना से जुड़ा महत्वपूर्ण महीना माना जाता है. खास बात यह है कि 2026 में अश्विन मास का आरंभ 27 सितंबर से पितृ पक्ष की प्रतिपदा के साथ हो रहा है 26 अक्टूबर 2026 तक रहेगा. इसी मास में पितृ पक्ष, सर्व पितृ अमावस्या, शारदीय नवरात्रि, दुर्गाष्टमी, महानवमी, विजयादशमी और शरद पूर्णिमा जैसे त्योहार आएंगे.
अश्विन माह का कृष्ण और शुक्ल पक्ष महत्वपूर्ण
अश्विन मास वर्षा ऋतु के बाद आने वाले शरद ऋतु के समय का महीना है. धार्मिक दृष्टि से ये समय पितरों के स्मरण के साथ देवी शक्ति की उपासना का भी माना जाता है. कृष्ण पक्ष में पितृ पक्ष आता है, जिसमें तिथि के अनुसार पूर्वजों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है. अश्विन अमावस्या यानी सर्व पितृ अमावस्या को पितृ पक्ष का समापन होता है. जिन पूर्वजों की श्राद्ध तिथि ज्ञात न हो, उनके लिए भी इस दिन श्राद्ध करने की परंपरा है.
इसके बाद अश्विन शुक्ल पक्ष में शारदीय नवरात्रि शुरू होती है. इस साल नवरात्रि 11 अक्टूबर से शुरू होकर 20 अक्टूबर को विजयादशमी के साथ संपन्न होगी. इन नौ दिनों में देवी दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है.
क्यों खास है अश्विन महीना
इस साल अश्विन माह में सर्वपितृ अमावस्या शनिवार को पड़ रही है, जिससे शनिश्वचरी अमावस्या का संयोग बनेगा, इसके अलावा नवरात्रि पूरे 9 दिन की होगी.
अश्विन मास में क्या खाना चाहिए?
अश्विन माह के दोनों पक्ष बहुत खास होते हैं, एक में पितरों की पूजा तो दूसरे में देवी की साधना होती है. ऐसे में इस समय खानपान का विशेष ध्यान रखें. अश्विन माह में तामसिक भोजन, शराब, नशीले पदार्थ, लहसुन-प्याज, दूध, मसूर की दाल, दही आदि का सेवन नहीं करना चाहिए.
नवरात्रि के व्रत में कई लोग अनाज और सामान्य नमक छोड़कर फलाहार या व्रत का भोजन करते हैं. इसमें साबूदाना, कुट्टू, सिंघाड़े का आटा, फल, मखाना खा सकते हैं.
अश्विन मास में किन नियमों का ध्यान रखें?
- इस महीने में स्नान, दान, जप, पूजा, सात्विक भोजन और संयम को महत्व दिया जा सकता है.
- पितृ पक्ष में श्राद्ध की तिथि और निर्धारित श्राद्ध काल का ध्यान रखना चाहिए.
- नवरात्रि शुरू होने के बाद घर में नियमित रूप से देवी पूजा, दीप प्रज्वलन और मंत्र-जप किया जा सकता है.
- तन-मन से शुद्धता बनाए रखें.
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