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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGovardhan Puja 2026:अन्नकूट उत्सव क्या है और इसमें 56 प्रकार के पकवान क्यों बनाए जाते हैं?

Govardhan Puja 2026:अन्नकूट उत्सव क्या है और इसमें 56 प्रकार के पकवान क्यों बनाए जाते हैं?

Govardhan Puja 2026: अन्नकूट और गोवर्धन पूजा पर भगवान श्रीकृष्ण को 56 भोग क्यों चढ़ाया जाता है? जानिए 7 दिन, 8 प्रहर का गणित, गड्ड की सब्जी का वैज्ञानिक महत्व और पूजा से जुड़े रहस्य.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 03 Nov 2026 04:37 PM (IST)
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Govardhan Puja 2026: दिवाली की जगमगाहट के ठीक अगले दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को जब अन्नकूट उत्सव (गोवर्धन पूजा) मनाया जाता है, तो चारों ओर एक अलग ही आध्यात्मिक उमंग देखने को मिलती है. 'अन्नकूट' का सरल शब्दों में अर्थ है 'अन्न का पहाड़'. 

यह पर्व केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रकृति, किसान, गोवंश और समाज के प्रति कृतज्ञता जताने का एक जीवंत माध्यम है. इस दिन भगवान श्रीकृष्ण को लगने वाले छप्पन भोग और बनने वाली विशेष पंचमेल सब्जी के पीछे गहरे धार्मिक, वैज्ञानिक और सामाजिक रहस्य छिपे हैं.

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56 भोग ही क्यों? 7 दिन और 8 प्रहर का सटीक गणित

छप्पन भोग के पीछे की कथा द्वापर युग में भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीला से जुड़ी है. जब इंद्रदेव के कोप से ब्रज में मूसलाधार बारिश हुई, तब कान्हा ने पूरे गोकुल की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया था.

कठिन साधना: लगातार 7 दिनों तक पर्वत उठाए रखने के दौरान श्रीकृष्ण ने अन्न जल का एक दाना तक ग्रहण नहीं किया.

8 प्रहर का नियम: मान्यता है कि भगवान दिन में 8 बार (आठों प्रहर) भोजन करते थे.

भक्ति का गणित: जब सातवें दिन संकट टला, तो माता यशोदा और ब्रजवासियों ने प्रभु के इन 7 दिनों के छूटे हुए 8 प्रहरों की भरपाई के लिए प्रेमपूर्वक 56 प्रकार के पकवान (7 × 8 = 56) तैयार किए.

आध्यात्मिक दृष्टि से 56 संख्या का संबंध कान्हा की बांसुरी के 7 सुरों/छिद्रों और संगीत के 8 मुख्य रागों से भी माना जाता है, जो ईश्वर और भक्त के मिलन के आनंद को दर्शाते हैं.

थाली की विशेष बनावट और परोसने का क्रम:

मंदिरों में छप्पन भोग को मनमाने ढंग से नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित क्रम में सजाया जाता है.

शीर्ष भाग: प्रभु के विग्रह के सबसे करीब माखन, मिश्री, मलाई, पेड़ा, रबड़ी और रसमलाई जैसी शुद्ध दुग्ध सामग्रियां रखी जाती हैं.

मध्यम भाग: इसके ठीक बाद कचौड़ी, पूरी, मठरी और नमकीन फरसाण सजाए जाते हैं.

आधार तल: सबसे नीचे कढ़ी, दाल, भारी अनाज और खिचड़ी रखी जाती है.

केंद्र में अन्न का पहाड़: थाली के ठीक बीच में पके हुए चावल का विशाल ढेर बनाया जाता है, जो साक्षात गोवर्धन पर्वत का प्रतीक है.

अन्नकूट की विशेष गड्ड सब्जी: ऋतु परिवर्तन का वैज्ञानिक रहस्य:

अन्नकूट पर बनने वाली भंडारे वाली सब्जी का स्वाद ही निराला होता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा मौसमी विज्ञान भी है. कार्तिक मास वह समय होता है जब गर्मियां पूरी तरह विदा ले रही होती हैं और सर्दियां दस्तक दे चुकी होती हैं.

प्रकृति का समन्वय: बाजार में विदा होती सब्जियां (कद्दू, लौकी) और नई आने वाली सर्दियों की फसलें (गाजर, गोभी, मटर, पालक, मेथी) दोनों मौजूद रहती हैं. परंपरा के अनुसार, लगभग 15 से 20 तरह की मौसमी सब्जियों को मिलाकर भगवान को समर्पित किया जाता है.

शुद्ध सात्विक तैयारी: इसमें लहसुन प्याज का उपयोग वर्जित रहता है. इसे हींग, जीरा और शुद्ध सरसों तेल या घी में भूनकर इतना घोटा जाता है कि हर सब्जी का स्वाद एकसार होकर अमृत बन जाता है.

सामूहिकता और भारतीय संस्कृति का संदेश:

राजस्थान के नाथद्वारा (श्रीनाथजी मंदिर), मथुरा वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर से लेकर गुजरात के 'बेस्तू वरस' (नववर्ष) तक, अन्नकूट की भव्यता देखते ही बनती है. विशाल पैमाने पर भोग अर्पित होने के बाद जब यह प्रसाद अमीर गरीब के भेद के बिना हर हाथ में बंटता है, तो यह भारतीय संस्कृति की समरसता और प्रकृति प्रेम को सच्चे अर्थों में परिभाषित करता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार, ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

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Published at : 03 Nov 2026 04:37 PM (IST)
Tags :
Govardhan Puja Annakut Utsav Mahatva
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