Anant Ambani Mathura: देश के सबसे बड़े कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखने वाले अनंत अंबानी अपनी सादगी और धर्म के प्रति गहरी आस्था के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं. शुक्रवार, 27 नवंबर 2026 की रात मथुरा की पावन भूमि पर उनकी यही भक्ति एक बार फिर देखने को मिली.

अनंत अंबानी ने न केवल गोवर्धन के प्रमुख मंदिरों में माथा टेका, बल्कि नवंबर की इस ठंडी रात में नंगे पैर पैदल चलते हुए 7 कोस यानी करीब 21 किलोमीटर की कठिन गोवर्धन परिक्रमा भी पूरी की. ब्रज की गलियों में भक्ति में लीन नजर आ रहे अनंत अंबानी के वीडियो और तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

जतीपुरा मुखारविंद मंदिर में चढ़ाया 280 किलो का छप्पन भोग:

अनंत अंबानी शुक्रवार रात करीब 8 बजे गोवर्धन पहुंचे. यहां उन्होंने सबसे पहले जतीपुरा स्थित श्री गिरिराज जी मुखारविंद मंदिर में भगवान की श्रृंगार आरती में हिस्सा लिया. इसके बाद वे दानघाटी मंदिर और मदन मोहन मंदिर भी गए, जहां उन्होंने पूरे विधि-विधान से पूजा-अर्चना की.

280 किलो का भव्य भोग: अनंत अंबानी ने गिरिराज महाराज के दरबार में 280 किलोग्राम वजनी 56 व्यंजनों (छप्पन भोग) का विशाल प्रसाद अर्पित किया.

मंदिर की ओर से सम्मान: पूजा के बाद मुखारविंद मंदिर के पुरोहितों ने उन्हें भगवान का प्रसाद और पारंपरिक अंगवस्त्र पहनाकर सम्मानित किया.

नकद दान पर स्थिति: इस यात्रा के दौरान किसी मंदिर में बड़ी नकद राशि दान किए जाने को लेकर प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

साधु-संतों के बीच रात भर नंगे पैर चले अनंत:

मंदिरों में दर्शन के बाद अनंत अंबानी ने रात के सन्नाटे में गिरिराज जी की परिक्रमा शुरू की. करीब 200 सुरक्षाकर्मियों के घेरे और स्थानीय साधु-संतों के साथ भजन-कीर्तन के बीच उन्होंने बिना चप्पल-जूते के 21 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय किया.

दो दिन के इस धार्मिक दौरे में शनिवार, 28 नवंबर की सुबह गिरिराज जी का महाभिषेक करने और वृंदावन जाकर ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने का कार्यक्रम भी शामिल रहा.

'बचपन का सपना आज पूरा हुआ': अनंत अंबानी

परिक्रमा के दौरान मीडिया से बात करते हुए अनंत अंबानी काफी भावुक नजर आए. उन्होंने कहा कि बचपन से ही उनके दिल में यह ख्वाहिश थी कि वे पैदल चलकर गिरिराज पर्वत की पूरी परिक्रमा करें और खुद को श्री कृष्ण व श्रीनाथ जी की भक्ति से जोड़ें.

दादी कोकिलाबेन की तरफ से पूजा: अनंत ने बताया कि उनका परिवार वैष्णव परंपरा को मानता है और उनके दादा धीरूभाई व दादी कोकिलाबेन अंबानी की इस पावन धरती में गहरी आस्था रही है, इसलिए उन्होंने अपनी दादी की ओर से भी विशेष पूजा की.

देश और बेजुबानों के लिए दुआ: उन्होंने भगवान से देश की तरक्की, प्रधानमंत्री की लंबी उम्र, अपने परिवार, रिलायंस परिवार और भारत के सभी जीव-जंतुओं की खुशहाली व सुरक्षा की कामना की.

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