Margashirsha Maas 2026: क्या आप जानते हैं कि साल के बारह महीनों में एक महीना ऐसा भी है, जिसे स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने अपना ही स्वरूप बताया है? जी हां, हम बात कर रहे हैं पवित्र मार्गशीर्ष (अगहन) मास की, जिसकी शुरुआत आज यानी 25 नवंबर 2026 से हो गई है. हिंदू पंचांग का यह नौवां महीना 23 दिसंबर 2026 तक चलेगा.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यह केवल पूजा-पाठ का समय नहीं है, बल्कि जीवन के कष्टों, पापों और जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने का सबसे सुनहरा अवसर माना जाता है.

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर-जोधपुर के निदेशक और कुंडली विश्लेषक डॉ. अनीष व्यास के मुताबिक, हिंदू कैलेंडर में हर नया चंद्रमास पूर्णिमा के अगले दिन यानी प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है. चूंकि इस माह की पूर्णिमा का संबंध 'मृगशिरा' नक्षत्र से होता है, इसलिए शास्त्रों में इसे मार्गशीर्ष नाम दिया गया है. आम बोलचाल की भाषा में लोग इसे 'अगहन' के नाम से भी जानते हैं.

श्रीमद्भागवत और गीता में स्वयं श्रीकृष्ण ने बताया है इसका महत्व:

मार्गशीर्ष मास की महिमा कितनी बड़ी है, इसका प्रमाण श्रीमद्भागवत गीता के दसवें अध्याय (विभूति योग) में मिलता है. कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं:

"बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम्।

मासानां मार्गशीर्षोऽहमृतूनां कुसुमाकरः॥"

इसका अर्थ है कि गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत्साम हूं, छंदों में गायत्री हूं, महीनों में मार्गशीर्ष हूं और ऋतुओं में बसंत हूं. इसके अलावा, इसी महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी (मोक्षदा एकादशी) के दिन श्रीकृष्ण ने धनुर्धारी अर्जुन को गीता का दिव्य ज्ञान दिया था. यही वजह है कि इस पूरे महीने श्रीमद्भगवद्गीता का पाठ करना और किसी सुपात्र को गीता भेंट करना अत्यंत शुभ माना जाता है.

मार्गशीर्ष मास में जरूर करें ये 5 खास काम:

ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास बताते हैं कि अगहन मास में कुछ सरल धार्मिक नियमों का पालन करने से रुके हुए काम बनने लगते हैं और घर की नकारात्मकता दूर होती है:

1. साधारण शंख की पूजा से मिलेगा 'पांचजन्य' जैसा फल: इस महीने शंख पूजन का विशेष विधान है. मान्यता है कि मार्गशीर्ष में यदि आप अपने घर के साधारण शंख की भी देवी-देवताओं की तरह विधि-विधान से पूजा करते हैं, तो आपको भगवान श्रीकृष्ण के अतिप्रिय 'पांचजन्य शंख' की पूजा के समान फल मिलता है. इससे घर का कलह समाप्त होता है और सुख-शांति आती है.

2. इन मंत्रों का करें जाप: अगर आपके कार्यों में बार-बार अड़चनें आ रही हैं, तो रोजाना सुबह स्नान के बाद 'ॐ दामोदराय नमः' और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. साथ ही अपने गुरु का स्मरण कर उन्हें प्रणाम करें.

3. तुलसी दल का भोग: भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण की पूजा में तुलसी का होना अनिवार्य है. इस महीने रोजाना भगवान को तुलसी का पत्ता अर्पित करें और पूजा के बाद उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें.

4. पवित्र ग्रंथों का पाठ: मनोकामनाओं की पूर्ति और जाने-अनजाने में हुए पापों के क्षय के लिए प्रतिदिन विष्णु सहस्रनाम, श्रीमद्भगवद्गीता और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना बेहद लाभकारी रहता है.

5. पवित्र नदियों में स्नान और दान: शास्त्रों के अनुसार, इस महीने गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने से शारीरिक रोग, दोष और मानसिक पीड़ाओं से छुटकारा मिलता है. यदि नदी स्नान संभव न हो, तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा गंगाजल मिलाकर स्नान करें और सामर्थ्य अनुसार अन्न या वस्त्र का दान करें.

मार्गशीर्ष मास 2026 के प्रमुख व्रत और त्योहारों की सूची:

25 नवंबर से 23 दिसंबर 2026 तक चलने वाले इस पावन महीने में कई बड़े व्रत और पर्व पड़ने वाले हैं. नीचे दी गई सूची से आप सही तिथियों और उनके महत्व का नोट बना सकते हैं:

27 नवंबर 2026 (शुक्रवार) - संकष्टी चतुर्थी: विघ्नहर्ता भगवान गणेश की कृपा पाने और जीवन के संकटों को दूर करने का विशेष व्रत.

1 दिसंबर 2026 (मंगलवार) - काल भैरव जयंती (कालाष्टमी): भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव का प्राकट्य दिवस, इस दिन पूजा करने से भय और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है.

4 दिसंबर 2026 (शुक्रवार) - उत्पन्ना एकादशी: इसी दिन देवी एकादशी प्रकट हुई थीं; इस व्रत से जाने-अनजाने में हुए पापों का नाश होता है.

6 दिसंबर 2026 (रविवार) - प्रदोष व्रत: भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित यह व्रत संतान सुख और आरोग्य प्रदान करता है.

7 दिसंबर 2026 (सोमवार) - मासिक शिवरात्रि: सोमवार के दिन शिवरात्रि का संयोग होने से यह दिन भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए अत्यंत फलदायी है.

8 दिसंबर 2026 (मंगलवार) - मार्गशीर्ष अमावस्या: पितरों के तर्पण, श्राद्ध और पवित्र नदियों में स्नान-दान के लिए बेहद महत्वपूर्ण तिथि.

13 दिसंबर 2026 (रविवार) - विनायक चतुर्थी: शुक्ल पक्ष की यह चतुर्थी बुद्धि, ज्ञान और कार्यसिद्धि के लिए रखी जाती है.

14 दिसंबर 2026 (सोमवार) - विवाह पंचमी: मान्यता है कि इसी पावन तिथि को भगवान श्रीराम और माता सीता का विवाह संपन्न हुआ था.

15 दिसंबर 2026 (मंगलवार) - चंपा षष्ठी: भगवान शिव के अवतार खंडोबा (मार्तंड भैरव) की विशेष आराधना का पर्व.

16 दिसंबर 2026 (बुधवार) - धनु संक्रांति (खरमास प्रारंभ): सूर्य के धनु राशि में प्रवेश के साथ खरमास शुरू होगा, जिससे अगले एक महीने तक विवाह जैसे मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाएगा.

20 दिसंबर 2026 (रविवार) - गीता जयंती, मोक्षदा एकादशी: इसी दिन श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था; यह एकादशी पितरों को मोक्ष दिलाने वाली मानी जाती है.

21 दिसंबर 2026 (सोमवार) - सोम प्रदोष व्रत: सोमवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत से मानसिक शांति और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है.

23 दिसंबर 2026 (बुधवार) - मार्गशीर्ष पूर्णिमा, दत्तात्रेय जयंती, अन्नपूर्णा जयंती: अगहन मास के अंतिम दिन स्नान-दान के साथ त्रिदेव स्वरूप भगवान दत्तात्रेय और धन-धान्य की देवी मां अन्नपूर्णा की जयंती मनाई जाएगी.

23 दिसंबर को मार्गशीर्ष पूर्णिमा के साथ इस पवित्र महीने का समापन होगा और इसके अगले दिन से पौष मास की शुरुआत हो जाएगी.

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