Garud Puran: हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक 'गरुड़ पुराण' न केवल मृत्यु के बाद की स्थितियों का वर्णन करता है, बल्कि यह हमें जीते-जी सत्कर्म और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है. गरुड़ पुराण के प्रेतकल्प(Funeral Rites) में स्वयं भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ के पूछने पर 8 ऐसे महादानों (अष्टदान) का रहस्य बताया है, जो मनुष्य को महापापों से मुक्त कर सद्गति प्रदान करते हैं.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवनकाल में स्वस्थ रहते हुए या फिर जीवन के अंतिम समय (आतुरकाल) में इन 8 चीजों का दान करता है, तो मृत्यु के बाद यमलोक के कठिन मार्ग की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं. आइए, आइए समझते हैं कि गरुड़ पुराण के ये 8 अष्टदान कौन-से हैं और इनका क्या महत्व है.

गरुड़ पुराण के 8 अष्टदान और उनका धार्मिक महत्व:

तिल दान: भगवान विष्णु के अनुसार सफेद, काले और भूरे ये तीनों प्रकार के तिल उनके श्रीअंग (पसीने) से उत्पन्न हुए हैं. तिल का दान करने से मनुष्य के मन, वचन और कर्म से जाने-अनजाने में हुए पाप नष्ट होते हैं और पितरों को तृप्ति मिलती है.

लोहा दान: ज्योतिष और पुराणों में लोहे का संबंध शनि और यम से माना गया है. लोहे का दान करने से यमराज के दूत प्रसन्न होते हैं और परलोक की यात्रा के दौरान आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचाते.

स्वर्ण दान: सोने को अत्यंत पवित्र और अक्षय फल देने वाला माना गया है. स्वर्ण दान करने से ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि-मुनि और धर्मराज के सभासद संतुष्ट होते हैं, जिससे जीवात्मा को स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त होता है.

कपास या वस्त्र दान: कपास (रुई) या नए कपड़ों का दान करने से यमदूतों का भय समाप्त होता है. यह दान परलोक के मार्ग में आत्मा को मौसम की कठोर मार से सुरक्षा प्रदान करता है.

नमक दान: शास्त्रों में नमक को रसों का राजा कहा गया है. नमक का दान करने से यमराज का भय दूर होता है और नरक की यातनाओं से मुक्ति मिलने का मार्ग प्रशस्त होता है.

सप्तधान्य दान: सात प्रकार के अनाज धान, जौ, गेहूँ, उड़द, मूंग, काकुन और चना का दान करने से यमपुरी के द्वारपाल प्रसन्न होते हैं और आत्मा को आगे बढ़ने में कोई रुकावट नहीं आती.

भूमि दान: सभी दानों में भूमि दान को अत्यंत पुण्यदायी बताया गया है. अपनी सामर्थ्य के अनुसार भूमि का दान करने से व्यक्ति बड़े से बड़े पापों से मुक्त हो जाता है और उसे परलोक में देवताओं का सम्मान व आश्रय मिलता है.

गौ दान (वैतरणी गौ): गरुड़ पुराण में इन सभी 8 दानों में गौ दान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है. मृत्यु के बाद आत्मा को भयानक वैतरणी नदी पार करने के लिए गौ दान का पुण्य ही सबसे बड़ा सहारा बनता है.

वैतरणी गौ दान की शास्त्रोक्त विधि और विकल्प:

संकल्प और पूजन: दानकर्ता के हाथ में जल, कुश, तिल और अक्षत देकर योग्य ब्राह्मण द्वारा संकल्प करवाया जाता है. परंपरा के अनुसार गाय के सींगों को सोने या पीतल से और खुरों को चांदी से सजाया जाता है.

वस्त्र और पूँछ पकड़कर दान: गाय को नए कपड़े ओढ़ाकर साथ में कांसे का पात्र रखा जाता है. जीवन के अंतिम समय में व्यक्ति के हाथ से गाय की पूँछ पकड़वाकर ब्राह्मण को दान दिलाया जाता है. यदि प्रत्यक्ष गाय दान करना संभव न हो, तो शास्त्रों में उसके मूल्य के बराबर धन या चांदी-सोने की छोटी गौ-प्रतिमा दान करने का भी विधान बताया गया है.

दान करते समय किन नियमों का रखें ध्यान?

गरुड़ पुराण साफ कहता है कि मृत्यु के बाद परिजनों द्वारा किए गए दान की तुलना में व्यक्ति द्वारा अपने जीवित रहते और स्वस्थ अवस्था में स्वयं के हाथों से किया गया दान सबसे अधिक फलदायी होता है. दान के लिए अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, ग्रहण काल और पितृ पक्ष को सर्वोत्तम समय माना गया है.

सबसे जरूरी बात यह है कि दान हमेशा अपनी सामर्थ्य के अनुसार, बिना किसी दिखावे या अहंकार के, सात्विक भाव से किसी जरूरतमंद या सुपात्र व्यक्ति को ही देना चाहिए.

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