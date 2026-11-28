Kharmas 2026: हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में किसी भी बड़े मांगलिक कार्य को शुरू करने से पहले शुभ मुहूर्त और ग्रहों की स्थिति का विशेष ध्यान रखा जाता है. साल 2026 के अंतिम महीने में एक बार फिर से शादी-ब्याह, गृह प्रवेश और मुंडन जैसे शुभ कार्यों पर विराम लगने जा रहा है. इसकी वजह है खरमास.

आइए जानते हैं कि साल 2026 में खरमास कब से शुरू हो रहा है, इस दौरान मांगलिक कार्य क्यों वर्जित माने जाते हैं, क्या यह महीना वाकई अशुभ होता है और दक्षिण भारत में इसे किस रूप में मनाया जाता है.

खरमास 2026 की सही तारीख और समय

पंचांग गणना के अनुसार, जब सूर्य देव देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु या मीन में प्रवेश करते हैं, तो उस अवधि को खरमास कहा जाता है.

खरमास की शुरुआत: 16 दिसंबर 2026, बुधवार (सुबह 10 बजकर 29 मिनट पर सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करेंगे).

16 दिसंबर 2026, बुधवार (सुबह 10 बजकर 29 मिनट पर सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करेंगे). खरमास का समापन: 14 जनवरी 2027 (मकर संक्रांति के दिन सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ खरमास समाप्त होगा).

इस पूरे एक महीने की अवधि में उत्तर भारत के पंचांगों में विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, मुंडन और नए व्यापार के शुभारंभ के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है.

खरमास में विवाह और मांगलिक कार्य क्यों माने जाते हैं वर्जित?

ज्योतिष शास्त्र और पौराणिक मान्यताओं में इसके पीछे दो प्रमुख कारण बताए गए हैं:

ज्योतिषीय कारण (गुरु का प्रभाव कम होना): सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है, जबकि देवगुरु बृहस्पति (गुरु) विवाह और मांगलिक कार्यों के मुख्य कारक हैं. जब सूर्य देव गुरु की राशि (धनु या मीन) में प्रवेश करते हैं, तो सूर्य का तेज और गुरु का शुभ प्रभाव दोनों मंद पड़ जाते हैं. विवाह जैसे संस्कारों के लिए सूर्य और गुरु दोनों का प्रबल होना आवश्यक माना जाता है, इसलिए इस अवधि में शादी-ब्याह टाल दिए जाते हैं.

पौराणिक लोककथा: लोकपरंपरा के अनुसार, एक बार सूर्य देव के रथ के सात घोड़े लगातार ब्रह्मांड की परिक्रमा करते-करते थक गए और प्यास से व्याकुल हो उठे. घोड़ों को आराम देने के लिए सूर्य देव ने उन्हें एक तालाब के पास रोका और रथ को समय पर चलाने के लिए वहां मौजूद दो गधों (संस्कृत में 'खर') को रथ में जोत लिया. गधों की धीमी गति के कारण सूर्य का तेज और चाल मंद पड़ गई. इसी कारण इस एक महीने को 'खरमास' कहा जाने लगा.

क्या सच में अशुभ होता है खरमास? जानें सच्चाई

अक्सर लोग खरमास को 'अशुभ' या 'बुरा' महीना मान लेते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यह धारणा पूरी तरह सही नहीं है.

खरमास सांसारिक उत्सवों और भौतिक दिखावे से दूर रहकर आध्यात्मिक साधना, भक्ति और आत्मचिंतन का महीना है. इस दौरान भगवान विष्णु और सूर्य देव की उपासना करना बेहद फलदायी माना जाता है. दैनिक कार्य, नौकरी, पढ़ाई, सामान्य खरीदारी और धार्मिक अनुष्ठानों पर इस महीने कोई रोक नहीं होती. केवल बड़े मांगलिक संस्कार ही स्थगित किए जाते हैं.

दक्षिण भारत में खरमास से जुड़ी अनोखी परंपराएं

जहां उत्तर भारत में खरमास के दौरान उत्सवों पर विराम लग जाता है, वहीं दक्षिण भारत में इसी समय को बेहद पवित्र और उत्सवपूर्ण माना जाता है:

दक्षिण भारत (विशेषकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक) में सूर्य के धनु राशि में रहने के इस समय को 'धनुर्मास' या तमिल कैलेंडर में 'मार्गऴि' महीना कहा जाता है. इसे भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए साल का सबसे पवित्र महीना माना जाता है.

गोदा महोत्सव (अंडाल व्रत): वैष्णव परंपरा और बालाजी मंदिरों में इस पूरे महीने को 'गोदोत्सव' के रूप में मनाया जाता है. मान्यता है कि माता लक्ष्मी की अवतार देवी अंडाल (गोदम्बा जी) ने भगवान रंगनाथ (विष्णु) को पति रूप में पाने के लिए इसी महीने कठिन व्रत और 'तिरुप्पावाई' का पाठ किया था.

विशेष सेवा और भोग: इस दौरान दक्षिण भारतीय मंदिरों में ब्रह्म मुहूर्त में विशेष पूजा होती है. ठंड के मौसम को देखते हुए भगवान को गर्म शॉल ओढ़ाई जाती है, आयुर्वेदिक काढ़े और विशेष रूप से पोंगल (चावल और मूंग दाल का प्रसाद) का भोग लगाया जाता है.

खरमास में क्या करें और क्या न करें?

क्या करें (शुभ कार्य) क्या न करें (वर्जित कार्य) रोज सुबह तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल (अर्घ्य) दें. विवाह, सगाई, रोका या तिलक जैसे वैवाहिक कार्यक्रम न करें. भगवान विष्णु की पूजा करें और विष्णु सहस्रनाम या गीता का पाठ करें. नए घर में गृह प्रवेश या भूमि पूजन टाल दें. ठंड के मौसम में जरूरतमंदों को कंबल, गर्म कपड़े, तिल और गुड़ का दान करें. मुंडन, जनेऊ (उपनयन) और नया व्यापार शुरू करने से बचें.

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