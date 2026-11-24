Vivah Panchami 2026: रिश्ते सिर्फ साथ रहने से नहीं, बल्कि एक-दूसरे को समझने और समय देने से मजबूत होते हैं. भगवान श्रीराम और माता सीता के आदर्श विवाह की सालगांठ यानी विवाह पंचमी (Vivah Panchami 2026) हर दंपति को अपने रिश्ते की नींव फिर से मजबूत करने का संदेश देती है.

इस साल यह पावन तिथि सोमवार, 14 दिसंबर 2026 को पड़ रही है. ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन पति-पत्नी के कुछ संयुक्त उपाय वैवाहिक जीवन की हर नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं. आगे जानिए पूजा का शुभ समय और गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने वाले 5 खास काम.

विवाह पंचमी 2026: तिथि और शुभ मुहूर्त

पंचांग की गणना के अनुसार, इस बार पंचमी तिथि दो दिन स्पर्श कर रही है, लेकिन उदया तिथि के कारण पर्व 14 दिसंबर को ही मनाया जाएगा:

मुख्य पर्व तिथि: सोमवार, 14 दिसंबर 2026

पंचमी तिथि प्रारंभ: 13 दिसंबर 2026 को शाम 04:47 बजे से

पंचमी तिथि समाप्त: 14 दिसंबर 2026 को शाम 07:15 बजे तक

शादीशुदा जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ाने के 5 विशेष उपाय:

1. सीताराम का संयुक्त पूजन और गठबंधन

विवाह पंचमी की सुबह पति-पत्नी स्नान करने के बाद पीले या लाल रंग के स्वच्छ वस्त्र पहनें और एक साथ भगवान श्रीराम व माता सीता की पूजा करें. पूजा के दौरान माता सीता को लाल चुनरी और सुहाग का सामान (सिंदूर, चूड़ियां, बिंदी) अर्पित करें, जबकि प्रभु राम को पीले कपड़े और फूल चढ़ाएं. इसके बाद दोनों के वस्त्रों का गठबंधन करें. यह छोटा सा अनुष्ठान दंपति के रिश्ते की डोर को जीवनभर के लिए मजबूत बनाता है.

2. रामचरितमानस के विवाह प्रसंग का पाठ

अगर वैवाहिक जीवन में किसी तरह का तनाव या गलतफहमी चल रही है, तो विवाह पंचमी पर पति-पत्नी साथ बैठकर श्रीरामचरितमानस के बालकांड में वर्णित 'सीता-राम विवाह प्रसंग' का पाठ करें. इसके अलावा घर और रिश्ते में आपसी प्रेम बनाए रखने के लिए इस पवित्र चौपाई का कम से कम 11 बार जाप करें:

"सब नर करहिं परस्पर प्रीती। चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीती।।"

3. तुलसी और मंदिर में संयुक्त दीपदान

शाम के समय पति-पत्नी मिलकर घर के मंदिर और तुलसी के पौधे के पास गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं. शास्त्रों में माना गया है कि दंपति द्वारा संयुक्त रूप से किया गया दीपदान घर की नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है और परिवार में पॉजिटिविटी व सौहार्द लाता है.

4. हल्दी की सात गांठों का उपाय

एक साफ पीले कपड़े में हल्दी की सात साबुत गांठें बांधकर भगवान श्रीराम और माता सीता के चरणों में अर्पित करें. पूजा संपन्न होने के बाद इस पोटली को अपने शयनकक्ष (बेडरूम) की अलमारी या तिजोरी में संभालकर रख लें. ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं में हल्दी को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, जो रिश्तों में स्थिरता लाती है.

5. सुहाग सामग्री और भोजन का दान

इस शुभ अवसर पर किसी सुहागिन महिला को सम्मानपूर्वक सुहाग की सामग्री भेंट करें. इसके साथ ही किसी जरूरतमंद दंपति को पीले वस्त्र, हल्दी, चना दाल या भोजन का दान करना भी बहुत फलदायी होता है. कन्याओं को भोजन कराकर दक्षिणा देने से भी दांपत्य जीवन में खुशहाली आती है.

विवाह पंचमी पर इन बातों का रखें विशेष ध्यान:

सात्विक माहौल बनाएं रखें: इस पूरे दिन घर में शांति और सात्विक वातावरण बनाए रखें. कोशिश करें कि जीवनसाथी के साथ किसी भी विषय पर वाद-विवाद या कटु शब्दों का प्रयोग न हो.

विवाह से जुड़ी लोक मान्यता: विवाह पंचमी के दिन प्रभु राम और माता सीता के विवाह का उत्सव तो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन भारत के कई हिस्सों विशेषकर मिथिलांचल और नेपाल में इस दिन बेटियों की शादी नहीं की जाती. इसके पीछे यह लोक मान्यता है कि विवाह के पश्चात माता सीता को 14 साल का वनवास और जीवन में कई कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ा था.

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