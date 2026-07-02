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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAmarnath Yatra 2026: इस बार टूट सकते हैं सभी रिकॉर्ड! श्रद्धालुओं के उत्साह पर बीजेपी का बड़ा दावा

Amarnath Yatra 2026: इस बार टूट सकते हैं सभी रिकॉर्ड! श्रद्धालुओं के उत्साह पर बीजेपी का बड़ा दावा

Amarnath Yatra 2026: क्या अमरनाथ यात्रा 2026 इस बार सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ने वाली है? बीजेपी नेता सुनील शर्मा ने श्रद्धालुओं के उत्साह, सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ती आस्था को लेकर बड़ा दावा किया है.

Written By : अजय बाचलू |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 02 Jul 2026 01:55 PM (IST)
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Amarnath Yatra 2026: जम्मू-कश्मीर से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा 2026 को लेकर इस बार श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. हाल ही में जम्मू में बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने दावा किया है कि इस साल की अमरनाथ यात्रा पिछले सभी सालों के रिकॉर्ड तोड़ सकती है. उनका कहना है कि श्रद्धालुओं का भरोसा, सुरक्षा व्यवस्था और बाबा बर्फानी के प्रति अटूट आस्था इस यात्रा को ऐतिहासिक बना सकती है.

अमरनाथ यात्रा 2026 को लेकर बीजेपी का बड़ा दावा:

अमरनाथ यात्रा हर साल लाखों शिवभक्तों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बनती है. इस बार यात्रा शुरू होने के साथ ही जम्मू में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और उत्साह ने राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर सकारात्मक संकेत दिए हैं.

जम्मू में बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि इस बार अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में पहले से कहीं अधिक जोश दिखाई दे रहा है. उनके अनुसार बुधवार को आयोजित तवी महा आरती में उमड़ी भीड़ इस बात का संकेत है कि देशभर से आने वाले भक्त पूरे उत्साह के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं.

उन्होंने विश्वास जताया कि अमरनाथ यात्रा 2026 में श्रद्धालुओं की संख्या पिछले सालों के सभी रिकॉर्ड को पीछे छोड़ सकती है.

"श्रद्धालुओं के मन में डर नहीं, केवल आस्था":

सुनील शर्मा ने कहा कि यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के मन में किसी प्रकार का भय या असुरक्षा की भावना नहीं है. उनका कहना है कि लोगों को भारतीय सुरक्षा बलों और प्रशासन की तैयारियों पर पूरा भरोसा है.

उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग पर तैनात सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी कर रही हैं और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसी विश्वास के कारण देश के अलग-अलग राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं.

पहलगाम हमले के बाद भी नहीं टूटा श्रद्धालुओं का विश्वास:

बीजेपी नेता का कहना है कि हाल की सुरक्षा चुनौतियों के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था पहले जैसी मजबूत बनी हुई है. उनके अनुसार लोग किसी भी घटना से भयभीत होने के बजाय भगवान भोलेनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा को प्राथमिकता दे रहे हैं.

उन्होंने दावा किया कि इस बार यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालु पूरे विश्वास और सकारात्मक माहौल के साथ आगे बढ़ रहे हैं. यही कारण है कि यात्रा को लेकर व्यापक उत्साह देखने को मिल रहा है.

अमरनाथ यात्रा क्यों है इतनी खास?

अमरनाथ यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि करोड़ों हिंदू श्रद्धालुओं की गहरी आस्था का प्रतीक मानी जाती है. जम्मू-कश्मीर की ऊंची हिमालयी पर्वतमालाओं के बीच स्थित पवित्र गुफा में प्राकृतिक रूप से बनने वाला हिमलिंग भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है.

हर साल कठिन पर्वतीय रास्तों, बदलते मौसम और ऊंचाई जैसी चुनौतियों के बावजूद लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं. यही वजह है कि इसे देश की सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक यात्राओं में गिना जाता है.

मौसम, भूगोल और सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती:

सुनील शर्मा ने यह भी स्वीकार किया कि अमरनाथ यात्रा का संचालन आसान नहीं होता. उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान मौसम में अचानक बदलाव, ऊंचाई वाले दुर्गम रास्ते और सुरक्षा संबंधी चुनौतियां हमेशा बनी रहती हैं.

इसके बावजूद प्रशासन, सुरक्षा बल और संबंधित एजेंसियां मिलकर यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए लगातार काम कर रही हैं. श्रद्धालुओं को भी यात्रा से पहले स्वास्थ्य संबंधी सलाह, मौसम की जानकारी और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है.

क्या इस बार टूटेंगे सभी रिकॉर्ड?

फिलहाल यात्रा अपने शुरुआती चरण में है, इसलिए श्रद्धालुओं की अंतिम संख्या यात्रा समाप्त होने के बाद ही स्पष्ट होगी. हालांकि शुरुआती उत्साह, बड़ी संख्या में पहुंच रहे यात्रियों और प्रशासनिक तैयारियों को देखते हुए इस बार यात्रा को लेकर सकारात्मक माहौल जरूर दिखाई दे रहा है.

अगर आने वाले दिनों में मौसम अनुकूल रहता है और यात्रा सुचारु रूप से आगे बढ़ती है, तो श्रद्धालुओं की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. लेकिन रिकॉर्ड टूटने का दावा आधिकारिक आंकड़े जारी होने के बाद ही प्रमाणित होगा.

यह भी पढ़े- Amarnath Yatra 2026: पहले दल के रवाना होते ही गूंजे 'बम बम भोले', श्रद्धालुओं में दिखा जबरदस्त उत्साह और अटूट विश्वास

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Published at : 02 Jul 2026 01:55 PM (IST)
Tags :
Baba Amarnath Amarnath Yatra 2026 Sunil Sharma BJP Shiv Bhakts
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