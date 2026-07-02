शाहरुख खान का क्रिकेट स्टेडियम! ओलंपिक में इसी मैदान पर खेले जाएंगे मैच; करवाई पूजा

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटशाहरुख खान का क्रिकेट स्टेडियम! ओलंपिक में इसी मैदान पर खेले जाएंगे मैच; पंडितों को बुलाकर करवाई पूजा

शाहरुख खान का क्रिकेट स्टेडियम! ओलंपिक में इसी मैदान पर खेले जाएंगे मैच; पंडितों को बुलाकर करवाई पूजा

LA 2028 Olympics, Cricket: ओलंपिक में होने वाले क्रिकेट मैच शाहरुख खान के मैदान पर होंगे. यह स्टेडियम नया बनाया गया, जिस पर पहले मैच से पूर्व पूजा की गई.

Written By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Edited By: मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 02 Jul 2026 04:33 PM (IST)
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LA 2028 Olympics Cricket Venue: लॉस एंजेलिस में होने वाले ओलंपिक 2028 में क्रिकेट की 128 साल के लंबे इंतजार के बाद वापसी हो रही है. फैंस क्रिकट को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं. इन दिनों खेले जा रहे महिला टी20 वर्ल्ड कप के जरिए कुछ महिला टीमों ने ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर लिया है. फैंस यह जानने के लिए काफी उत्सुक नजर आ रहे थे कि खेलों के महाकुंभ में क्रिकेट के मैच किस पर मैदान पर होंगे. मैच शाहरुख खान के स्टेडियम पर होंगे. 

बिल्कुल सही सुना आपने, ओलंपिक के मैच शाहरुख खान की फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स फैमिली (लॉस एंजेलिस नाइट राइडर्स) के जरिए बनाए गए स्टेडियम में होंगे. यह स्टेडियम कैलिफोर्निया के पोमोना शहर में बनाया गया है, जिसका नाम नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड है. मैदान पर पहला मैच इन दिनों खेली जा रहे 2026 मेजर लीग क्रिकेट का खेला गया. यह मैच लॉस एंजेलिस नाइट राइडर्स और वाशिंगटन फ्रीडम के बीच हुआ.

मैच से पहले स्टेडियम में हुई पूजा 

स्टेडियम में मैच से पूर्व पूजा हुई, जिसका वीडियो लॉस एंजेलिस नाइट राइडर्स ने शेयर किया. वीडियो में देखा जा सकता है कि पूजा रस्म के पूरा किया गया. इसके बाद मैदान पर पहला मैच खेला गया. ओलंपिक से पहले यहां मेजर लीग क्रिकेट के 7 मैच खेले जाएंगे. 

मैदान की खूबियां

मैदान के मेन स्क्वॉयर में 8 विकेट हैं. आईसीसी की स्टैंडर्ड के डाइमेंशन हैं. इसके अलावा 120 फिट लंबे 6 फलडलाइट के टॉवर हैं. मैदान को बनाने के लिए 32,000 मीट्रिक टन से ज्यादा मिट्टी हटाई गई. 

ओलंपिक में क्रिकेट का कार्यक्रम

ओलंपिक में क्रिकेट टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. महिला और पुरुष की 6-6 टीमें हिस्सा लेंगी. सभी मैच पोमोना के नाइट राइडर्स क्रिकेट मैदान पर होंगे. यह स्टेडियम लॉस एंजिल्स शहर के केंद्र से लगभग 50 किलोमीटर दूर है. क्रिकेट मैच 12 से 29 जुलाई, 2028 के बीच होंगे. 

ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन (इंग्लैंड के जरिए), भारत और दक्षिण अफ्रीका का महिला टीमों ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप के जरिए ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है. 

 

यह भी पढ़ें: श्रेयस अय्यर बने अर्धशतक लगाने वाले पहले कप्तान, इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में रचा इतिहास

Published at : 02 Jul 2026 04:32 PM (IST)
Tags :
शाहरुख खान 2028 Olympics CRICKET Knight Riders Cricket Ground
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