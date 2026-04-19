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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAkshaya Tritiya 2026 Baby Names: अक्षय तृतीया पर जन्म लेने वाले बच्चों के रखें ये यूनिक नाम, मां लक्ष्मी-कुबेर की बरसेगी कृपा

Akshaya Tritiya 2026 Baby Names: अक्षय तृतीया पर जन्म लेने वाले बच्चों के रखें ये यूनिक नाम, मां लक्ष्मी-कुबेर की बरसेगी कृपा

Akshaya Tritiya 2026 Baby Names: अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026 को है. कहते हैं इस दिन जन्मे या नामकरण होने वाले बच्चों को भाग्यशाली माना जाता है, जानें अक्षय तृतीया पर जन्म लेने वाले बच्चों के यूनिक नाम

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 19 Apr 2026 07:55 AM (IST)
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Akshaya Tritiya 2026 Baby Names: 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया का पावन पर्व मनाया जा रहा है, जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ और फलदायी तिथि माना जाता है. इस दिन बिना किसी विशेष मुहूर्त के विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण और मुंडन जैसे कई मांगलिक कार्य किए जाते हैं.

धार्मिक मान्यता के अनुसार यह दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी से जुड़ा होता है और कहा जाता है कि इस शुभ अवसर पर उनकी कृपा धरती पर बरसती है. ऐसी भी मान्यता है कि यदि इस दिन किसी घर में बेटी का जन्म होता है, तो उसे देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, जो घर में सुख-समृद्धि लेकर आती है.

अगर आपके घर इस पावन दिन कन्या का जन्म हुआ है, तो आप उसका नाम माता लक्ष्मी के विभिन्न स्वरूपों पर रख सकते हैं. वहीं यदि पुत्र का जन्म हुआ है, तो आप उसका नाम धन के देवता कुबेर देव से प्रेरित रख सकते हैं. अक्षय तृतीया के इस शुभ अवसर पर बच्चों का नामकरण करना विशेष फलदायी माना जाता है, इसलिए आप भी अपने शिशु के लिए कोई सुंदर, अर्थपूर्ण और प्रभावशाली नाम चुन सकते हैं.

अक्षय तृतीया पर लड़कियों के लिए नाम

  • अदित्रि – यह नाम मां लक्ष्मी के स्वरूपों में गिना जाता है और इसका अर्थ सर्वोच्च सम्मान या ज्ञान से युक्त होता है, जो आपकी बेटी के लिए एक खास और गरिमामयी विकल्प बनता है.
  • देवाश्री – ‘द’ अक्षर से शुरू होने वाला यह नाम देवी लक्ष्मी का ही एक रूप माना जाता है, जो सौभाग्य और समृद्धि का संकेत देता है.
  • शुचि – पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक यह नाम छोटा, सरल और बेहद आकर्षक है, जो आपकी बेटी के लिए अच्छा चयन हो सकता है.
  • दिति – यह नाम उस शक्ति को दर्शाता है जो भक्तों की प्रार्थना सुनती है, इसलिए यह एक यूनिक और अर्थपूर्ण नाम माना जाता है.
  • पद्मप्रिया – कमल से विशेष प्रेम रखने के कारण मां लक्ष्मी को पद्मप्रिया कहा जाता है, यह नाम सौंदर्य और कोमलता को दर्शाता है.
  • कृति – कला, सृजन और कार्य से जुड़ा यह नाम आपकी बेटी के व्यक्तित्व में रचनात्मकता और प्रतिभा का भाव जोड़ता है.
  • उर्वी – पृथ्वी का एक नाम होने के साथ-साथ यह देवी लक्ष्मी का भी रूप माना जाता है, जो स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक है.
  • त्रिशिखा – यह नाम देवी शक्ति से जुड़ा माना जाता है और इसका अर्थ तीन शिखाएं या त्रिशूल होता है, जो शक्ति और संतुलन का प्रतीक है.
  • स्वधा – देवी लक्ष्मी को समर्पित यह नाम पवित्रता और आध्यात्मिकता का संकेत देता है, जो आपकी बेटी के लिए एक सुंदर और अर्थपूर्ण विकल्प हो सकता है.

अक्षय तृतीया पर लड़कों के लिए नाम

 

  • जक्ष – यह नाम भी कुबेर का ही एक रूप माना जाता है, जो छोटा, आकर्षक और अलग पहचान वाला है.
  • वैश्रवण – यह नाम धन और वैभव प्रदान करने वाले देवता को दर्शाता है, जो बहुत शुभ और प्रभावशाली माना जाता है.
  • धनद – जिसका अर्थ धन देने वाला होता है, यह नाम अक्षय तृतीया पर जन्मे बच्चे के लिए बेहद शुभ माना जाता है.
  • यक्ष – कुबेर देव को यक्ष भी कहा जाता है, इसलिए यह नाम पुत्र के लिए शुभता और समृद्धि का प्रतीक है.
  • श्रीदा – यह नाम कुबेर देव से जुड़ा हुआ है और धन-समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, बेटे के लिए एक सुंदर नाम है.
  • यक्षेश – यक्षों के स्वामी या राजा को दर्शाने वाला यह नाम आपके बेटे के लिए यूनिक और प्रभावशाली विकल्प हो सकता है.
  • निदेश – इस नाम का अर्थ धन और खजाने के दाता से जुड़ा है, जो आपके बेटे के लिए बेहद शुभ माना जाता है.
  • अनुराज – इस नाम का अर्थ समर्पित, बुद्धिमान और ज्ञान से भरपूर व्यक्ति होता है, जो बच्चे के उज्ज्वल भविष्य का संकेत देता है.
  • अनग – निष्पाप और पवित्रता का अर्थ रखने वाला यह नाम सरल होने के साथ-साथ खास भी है.
  • गुह्यक – इस नाम का मतलब छिपे खजाने की रक्षा करने वाला होता है, जो इसे खास और अर्थपूर्ण बनाता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 19 Apr 2026 07:55 AM (IST)
Tags :
Naming Ceremony Akshaya Tritiya 2026 Akha Teej Namkaran 2026 Born Astrology

Frequently Asked Questions

अक्षय तृतीया पर कन्या का जन्म होने पर क्या महत्व है?

धार्मिक मान्यता के अनुसार, अक्षय तृतीया पर जन्मी कन्या को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, जो घर में सुख-समृद्धि लाती है।

अक्षय तृतीया पर बेटियों के लिए कुछ सुझाए गए नाम क्या हैं?

अदित्रि (सर्वोच्च सम्मान), देवाश्री (सौभाग्य), शुचि (पवित्रता), दिति (प्रार्थना सुनने वाली), पद्मप्रिया (कमल प्रेमी), कृति (कला/सृजन), उर्वी (पृथ्वी/लक्ष्मी), त्रिशिखा (शक्ति), स्वधा (पवित्रता) जैसे नाम सुझाए गए हैं।

अक्षय तृतीया पर पुत्रों के लिए कुछ सुझाए गए नाम क्या हैं?

जक्ष (कुबेर का रूप), वैश्रवण (धन देवता), धनद (धन देने वाला), यक्ष (कुबेर), श्रीदा (धन-समृद्धि), यक्षेश (यक्षों के राजा), निदेश (धन के दाता), अनुराज (बुद्धिमान), अनग (निष्पाप), गुह्यक (छिपे खजाने के रक्षक) जैसे नाम सुझाए गए हैं।

क्या अक्षय तृतीया को नामकरण करना विशेष फलदायी है?

हाँ, अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर बच्चों का नामकरण करना विशेष फलदायी माना जाता है।

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