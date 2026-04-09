Akshaya Tritiya Muhurat 2026: अक्षय तृतीया पर कर रहे हैं गृह प्रवेश, तो इन 10 बातों का रखें ध्यान, मां लक्ष्मी घर में करेंगी वास
Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया के दिन 19 अप्रैल को गृह प्रवेश करना है या नए घर में शिफ्ट होना चाहते हैं तो शुभ मुहूर्त के साथ कुछ खास बातों का भी ध्यान रखें. इससे शुभता दोगुनी हो जाती है,
Akshaya Tritiya 2026: इस साल 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया का पावन पर्व मनाया जाएगा. हिंदू मान्यताओं में इस दिन को बेहद शुभ माना जाता है. इसे सुख, समृद्धि अक्षय तृतीया स्वंय सिद्ध मुहूर्त है इस दिन किया गया हर शुभ कार्य जीवन में समृद्धि, सुख, धन, सफलता, सौभाग्य लाता है.
अक्षय तृतीया की हर प्रहर शुभ है, पुराणों के अनुसार जो अक्षय तृतीया पर सोना, आभूषण, वाहन, घर खरीदता है या नए घर में प्रवेश करता है तो उसपर सदा मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है. ऐसे में अगर आप भी इस साल 19 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया पर नए घर में प्रवेश कर रहे हैं तो शुभ मुहूर्त के साथ कुछ खास नियमों का भी ध्यान रखें.
अक्षय तृतीया 2026 गृह प्रवेश मुहूर्त
अक्षय तृतीया के दिन अबूझ मुहूर्त माना जाता है, यानी इस दिन आप बिना किसी खास मुहूर्त के भी गृह प्रवेश कर सकते हैं. लेकिन फिर 19 अप्रैल 2026 को सुबह 11.55 से दोपहर 12.46 तक अभिजित मुहूर्त है.
अक्षय तृतीया पर नए घर में प्रवेश के नियम
- अक्षय तृतीया के दिन नए घर के मुख्य द्वार को तोरण, फूलों और रंगोली से सजाना बहुत शुभ माना जाता है, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है.
- गृह प्रवेश से पहले वास्तु शांति, नवग्रह पूजा और हवन अवश्य करवाएं, ताकि घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे.
- किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा पूरे विधि-विधान से पूजा संपन्न करवाने के बाद ही घर में प्रवेश करें और प्रवेश के समय शंख बजाना शुभ माना जाता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है.
- जब पति-पत्नी घर में प्रवेश करें, तो हमेशा दाहिने पैर से पहला कदम रखें, इसे शुभ शुरुआत का संकेत माना जाता है.
- गृह प्रवेश के बाद सबसे पहले रसोई में चूल्हा जलाकर दूध उबालें या खीर/हलवा जैसे मीठे व्यंजन बनाएं, इससे घर में बरकत और खुशहाली आती है.
- इस शुभ अवसर पर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा दें, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है.
- मां मां लक्ष्मी को सोना या कोई मूल्यवान वस्तु अर्पित करना शुभ माना जाता है, इससे धन और समृद्धि में वृद्धि होती है.
- रात के समय घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं और कोशिश करें कि नए घर को पहली रात खाली न रखें, इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है.
ज्योतिष में इस दिन गृह प्रवेश का महत्व
ज्योतिष के अनुसार इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों उच्च स्थिति में होते हैं, जिससे दिन अत्यंत शुभ और ऊर्जा से भरपूर माना जाता है. यह संयोजन व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, उन्नति और स्थिरता लाता है.
- गृह प्रवेश जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए यह दिन इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि-
- इस दिन किया गया कार्य लंबे समय तक सफल और स्थायी रहता है.
- घर में प्रवेश करते ही नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव कम होता है.
- परिवार के सदस्यों के बीच सौहार्द और सुख-शांति बनी रहती है.
Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है ?
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