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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAkshaya Tritiya Muhurat 2026: अक्षय तृतीया पर कर रहे हैं गृह प्रवेश, तो इन 10 बातों का रखें ध्यान, मां लक्ष्मी घर में करेंगी वास

Akshaya Tritiya Muhurat 2026: अक्षय तृतीया पर कर रहे हैं गृह प्रवेश, तो इन 10 बातों का रखें ध्यान, मां लक्ष्मी घर में करेंगी वास

Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया के दिन 19 अप्रैल को गृह प्रवेश करना है या नए घर में शिफ्ट होना चाहते हैं तो शुभ मुहूर्त के साथ कुछ खास बातों का भी ध्यान रखें. इससे शुभता दोगुनी हो जाती है,

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 09 Apr 2026 07:04 AM (IST)
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Akshaya Tritiya 2026: इस साल 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया का पावन पर्व मनाया जाएगा. हिंदू मान्यताओं में इस दिन को बेहद शुभ माना जाता है. इसे सुख, समृद्धि अक्षय तृतीया स्वंय सिद्ध मुहूर्त है इस दिन किया गया हर शुभ कार्य जीवन में समृद्धि, सुख, धन, सफलता, सौभाग्य लाता है.

अक्षय तृतीया की हर प्रहर शुभ है, पुराणों के अनुसार जो अक्षय तृतीया पर सोना, आभूषण, वाहन, घर खरीदता है या नए घर में प्रवेश करता है तो उसपर सदा मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है. ऐसे में अगर आप भी इस साल 19 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया पर नए घर में प्रवेश कर रहे हैं तो शुभ मुहूर्त के साथ कुछ खास नियमों का भी ध्यान रखें.

अक्षय तृतीया 2026 गृह प्रवेश मुहूर्त

अक्षय तृतीया के दिन अबूझ मुहूर्त माना जाता है, यानी इस दिन आप बिना किसी खास मुहूर्त के भी गृह प्रवेश कर सकते हैं. लेकिन फिर 19 अप्रैल 2026 को सुबह 11.55 से दोपहर 12.46 तक अभिजित मुहूर्त है.

अक्षय तृतीया पर नए घर में प्रवेश के नियम

  1. अक्षय तृतीया के दिन नए घर के मुख्य द्वार को तोरण, फूलों और रंगोली से सजाना बहुत शुभ माना जाता है, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है.
  2. गृह प्रवेश से पहले वास्तु शांति, नवग्रह पूजा और हवन अवश्य करवाएं, ताकि घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे.
  3. किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा पूरे विधि-विधान से पूजा संपन्न करवाने के बाद ही घर में प्रवेश करें और प्रवेश के समय शंख बजाना शुभ माना जाता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है.
  4. जब पति-पत्नी घर में प्रवेश करें, तो हमेशा दाहिने पैर से पहला कदम रखें, इसे शुभ शुरुआत का संकेत माना जाता है.
  5. गृह प्रवेश के बाद सबसे पहले रसोई में चूल्हा जलाकर दूध उबालें या खीर/हलवा जैसे मीठे व्यंजन बनाएं, इससे घर में बरकत और खुशहाली आती है.
  6. इस शुभ अवसर पर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा दें, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है.
  7. मां मां लक्ष्मी को सोना या कोई मूल्यवान वस्तु अर्पित करना शुभ माना जाता है, इससे धन और समृद्धि में वृद्धि होती है.
  8. रात के समय घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं और कोशिश करें कि नए घर को पहली रात खाली न रखें, इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है.

ज्योतिष में इस दिन गृह प्रवेश का महत्व

ज्योतिष के अनुसार इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों उच्च स्थिति में होते हैं, जिससे दिन अत्यंत शुभ और ऊर्जा से भरपूर माना जाता है. यह संयोजन व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, उन्नति और स्थिरता लाता है.

  • गृह प्रवेश जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए यह दिन इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि-
  • इस दिन किया गया कार्य लंबे समय तक सफल और स्थायी रहता है.
  • घर में प्रवेश करते ही नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव कम होता है.
  • परिवार के सदस्यों के बीच सौहार्द और सुख-शांति बनी रहती है.

Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है ?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 09 Apr 2026 06:10 AM (IST)
Tags :
Akshaya Tritiya 2026 Shubh Muhurat 2026 Akha Teej 2026 Griha Pravesh 2026
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