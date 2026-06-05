Weekly Rashifal 7-13 June 2026: इन 6 राशियों की नौकरी में बड़ा बदलाव, चमकेगी किस्मत या तनाव करेगा परेशान, साप्ताहिक राशिफल देखें
Weekly Rashifal 2026: 7 से 13 जून तक नया सप्ताह आपके करियर, धन, प्यार, परिवार और सेहत के लिए कैसा रहने वाला है? जानिए मेष से मीन राशियों का भविष्यफल
Weekly Rashifal 7 to 13 June 2026: 7 से 13 जून तक कई शुभ और अशुभ योगों का निर्माण होगा. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, इन ग्रह स्थितियों का असर सभी 12 राशियों के जीवन पर पड़ेगा. कुछ राशियों को करियर, धन और पारिवारिक जीवन में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जबकि कुछ लोगों को स्वास्थ्य, खर्च और रिश्तों को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
यह सप्ताह कई लोगों के लिए नई शुरुआत, अवसर और सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है. वहीं प्रेम जीवन और नौकरी-व्यवसाय से जुड़े मामलों में भी ग्रहों का विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा. ऐसे में आइए जानते हैं.
मेष राशिफल
- पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह चंद्रमा आपके राशि के एकादश, द्वादश पहला तथा अंतिम दिन दूसरे भाव में संचरण करेंगे,पारिवारिक जीवन में इस सप्ताह आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है. वैवाहिक संबंधों में किसी छोटी बात को लेकर कारण बहुत अधिक तनाव का माहौल हो सकता है. पारिवारिक सदस्यों के बीच बातचीत में मीठापन बनाए रखें और आपसी मतभेदों को शांति से सुलझाने का प्रयास करें.
- व्यापार और नौकरी: व्यापारियों के मन में इस सप्ताह अति आत्मविश्वास बना रहेगा, जिसके कारण आप किसी भी फैसले में जल्दबाजी कर सकते हैं और परेशानी में पड़ सकते हैं. इसलिए व्यापार को लेकर कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले दो बार सोचें. वहीं, नौकरी करने वाले जातकों के लिए यह समय परिवर्तन का रहेगा.
- करियर और शिक्षा: शिक्षा की बात करें तो इस सप्ताह आपका मन कुछ चिड़चिड़ा रहेगा, जिसके कारण पढ़ाई में मन नहीं लगेगा. छात्रों को अपनी एकाग्रता बढ़ाने के लिए ध्यान का सहारा लेना चाहिए. करियर को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रह सकती है, ऐसे में अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें और अपनी पढ़ाई में लगातार मेहनत जारी रखें.
- स्वास्थ्य: सेहत की बात करें तो इस सप्ताह आपको थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है. मौसम के बदलाव के कारण आपको खांसी, जुकाम और सर्दी आदि की समस्या परेशान कर सकती है. इसलिए अपनी देखभाल पर विशेष ध्यान दें, ठंडी चीजों से परहेज करें और गर्म पानी का सेवन करें.
- आर्थिक स्थिति: आपके रुपए-पैसे की बात करें तो इस सप्ताह खर्चों की अधिकता के कारण आपको बहुत अधिक परेशानी रह सकती है. बजट से अधिक खर्च होने से आपकी बचत प्रभावित हो सकती है. इसलिए अपने खर्चों पर सख्त नियंत्रण रखें और अनावश्यक खरीदारी से बचें. किसी भी प्रकार का लेन-देन या उधारी से दूर रहना ही आपके लिए सही रहेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में इस सप्ताह आपको अपने अहंकार को दूर रखना होगा. प्रेम के रास्ते में यदि आप अहंकार का व्यवहार करेंगे, अन्यथा आपके और आपके पार्टनर के बीच गंभीर दरार बढ़ सकती है. अपने पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें और रिश्ते में मीठेपन को बनाए रखने के लिए समझौता करने से न चूकें.
- लकी अंक: 9
- लकी रंग: गुलाबी
- उपाय: इस सप्ताह की परेशानियों और मानसिक तनाव से बचने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर और तेल का दीपक अर्पित करें. सुबह सूर्योदय के समय जल में लाल फूल मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें.
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वृषभ राशिफल
- पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह चंद्रमा आपके राशि के दशम, एकादश,द्वादश पहला तथा अंतिम दूसरे भाव में संचरण करेंगे,पहले आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस सप्ताह की शुरुआत कर सकते हैं. पारिवारिक माहौल में खुशहाली और सद्भाव बना रहेगा. अपने परिजनों के साथ समय बिताने से आपको मानसिक शांति मिलेगी. दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताने से आपका मूड फ्रेश रहेगा और आपसी बॉन्डिंग और मजबूत होगी.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार और करियर की बात करें तो व्यापार के कार्यालय में आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है. काम का दबाव कुछ अधिक रहेगा, लेकिन आपकी कड़ी मेहनत निश्चित ही रंग लाएगी. नौकरी वाले जातकों को भी अपनी नौकरी के साथ बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है. ऑफिस में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, परंतु पूरी ईमानदारी से काम करने पर आपको सफलता ही मिलेगी.
- करियर और शिक्षा: हायर एजुकेशन (उच्च शिक्षा) करने वाले जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत अधिक अच्छा रहेगा. आपका मन पढ़ाई में पूरी तरह से लगेगा और आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे. परंतु किसी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले जातकों के लिए परिणाम के लिए और अधिक इंतजार करना होगा. निराश हुए बिना अपनी तैयारी जारी रखें.
- स्वास्थ्य: इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा. शारीरिक और मानसिक रूप से आप काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे. कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी, लेकिन काम के अधिक दबाव के कारण थकान हो सकती है. इसलिए अपनी दिनचर्या में पर्याप्त नींद और संतुलित आहार को शामिल करें.
- आर्थिक स्थिति: आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी. धन संबंधी मामलों में आपकी किस्मत पूरा साथ देगी. किसी अचानक आय के माध्यम से मौद्रिक लाभ होने की पूरी संभावना है. आप अपनी बचत में वृद्धि कर पाएंगे. बस अनावश्यक खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखें ताकि आर्थिक बजट संतुलित बना रहे.
- प्रेम जीवन: आपका प्रेम और संबंधों की बात करें तो यह समय अत्यंत शुभ रहेगा. यदि आप किसी को पसंद करते हैं तो आप बिना किसी हिचक के उनसे अपने मन की बात कह सकते हैं. आपका प्रस्ताव स्वीकार होगा और सबका बहुत अधिक अच्छा रहेगा. विवाहित जातक अपने जीवन साथी के साथ कई बार घूमने के लिए जा सकते हैं, जिससे आपसी प्रेम और समझ और गहरी होगी.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: केसरिया
- उपाय: इस सप्ताह आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर और तेल अर्पित करें तथा हनुमान चालीसा का पाठ करें. साथ ही, नियमित रूप से सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को जल अर्पित करें.
मिथुन राशिफल
- पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह चंद्रमा आपके राशि के नवम, दशम, एकादश तथा अंतिम दिन द्वादश भाव मे संचरण करेंगे, परिवारिक जीवन सामान्य रहेगा साथ ही,आप भाई बहन के साथ बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं, जिससे परिवारिक जीवन में नयापन आएगा. परिवार का माहौल खुशहाल और शांतिपूर्ण रहेगा. बच्चों और घर के बुजुर्गों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे.
- व्यापार और नौकरी: व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा. वह अपने व्यवसाय को आगे बढ़ने का विचार बना सकते हैं और नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को भी कार्यस्थल पर अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा. अधिकारियों से सराहना प्राप्त हो सकती है.
- करियर और शिक्षा: आपकी शिक्षा की बात करें तो आपको पढ़ाई को लेकर मन में किसी प्रकार का भ्रम हो सकता है. विद्यार्थियों को लग सकता है कि उनका ध्यान भटक रहा है. ऐसे में किसी गुरु या अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें. करियर के मामलों में जल्दबाजी न करें, शांत मन से सोच-समझकर ही आगे बढ़ें.
- स्वास्थ्य: इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य की बात करें तो आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से फुर्ती से भरा रहेगा. आपके अंदर एक नई ऊर्जा और जोश का संचार होगा, जिससे आप अपने सभी कार्यों को तेजी से पूरा करेंगे. कोई भी गंभीर शारीरिक समस्या आपको परेशान नहीं करेगी. बस अपनी दिनचर्या और खान-पान का विशेष ध्यान रखें, ताकि यह स्फूर्ति लंबे समय तक बनी रहे.
- प्रेम जीवन: आपके प्रेम संबंध की बात करें तो यह सप्ताह बेहद शानदार रहने वाला है. आप अपनी प्रेमी या प्रेमिका के साथ बहुत ही अच्छा और यादगार समय बिताएंगे. दोनों के बीच आपसी तालमेल और समझ में वृद्धि होगी. छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करने के बजाय प्रेम को व्यक्त करें, इससे आपके रिश्ते में और भी मीठापन आएगा.
- आर्थिक स्थिति: रुपए-पैसे की बात करें तो इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अधिक अच्छी रहेगी. आपके अनावश्यक खर्चे काफी कम होंगे और आपको आमदनी के नए अवसर मिल सकते हैं, जिससे आपकी आय बहुत अधिक हो सकती है. पैसों की अच्छी बचत होगी और आप अपनी किसी पुरानी आर्थिक योजना को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं.
- लकी अंक: 4
- लकी रंग: कत्था
- उपाय: इस सप्ताह आपको प्रतिदिन सुबह सूर्योदय के समय सूर्य भगवान को जल और लाल फूल अर्पित करना चाहिए. साथ ही, बुधवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पीले फूल चढ़ाएं. गायत्री मंत्र का नियमित जाप करें, इससे शिक्षा में आ रहा भ्रम दूर होगा.
कर्क राशिफल
- पारिवारिक जीवन: कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह पारिवारिक मामलों में संतुलन बनाए रखने का संकेत दे रहा है. इस सप्ताह चंद्रमा आपके राशि के आठवें, नवम दशम तथा अंतिम दिन दशम भाव में संचरण करेंगे,घर-परिवार में आपसी सामंजस्य बनाए रखने के लिए सभी सदस्यों के साथ मिलजुलकर रहने की आवश्यकता होगी. यदि दांपत्य जीवन में किसी प्रकार की खटपट चल रही है तो उसका असर पूरे परिवार के माहौल पर पड़ सकता है. इसलिए छोटी-छोटी बातों को बढ़ाने से बचें और संवाद के जरिए समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास करें.
- व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह अनुकूल परिणाम लेकर आ सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और लगन की सराहना होगी तथा मनचाही सफलता मिलने के योग बन रहे हैं. जो लोग नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए समय काफी अच्छा साबित हो सकता है. दूसरी ओर व्यापारियों को अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह सकारात्मक संकेत दे रहा है. पढ़ाई में किए गए प्रयासों का अच्छा परिणाम मिल सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को भी लाभ मिलेगा. हालांकि उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है.
- स्वास्थ्य: इस सप्ताह स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है. बाहर का भोजन या अधिक तला-भुना खाना पेट से जुड़ी परेशानियां पैदा कर सकता है. इसलिए खानपान पर विशेष ध्यान दें और ताजा, हल्का तथा पौष्टिक भोजन ग्रहण करें. पर्याप्त पानी पीएं और नियमित दिनचर्या का पालन करें.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह कुछ उतार-चढ़ाव लेकर आ सकता है. किसी कारणवश रिश्ते में दूरी या गलतफहमी की स्थिति बन सकती है. विवाहित जातकों के दांपत्य जीवन में भी छोटी-मोटी नोकझोंक होने के संकेत हैं. ऐसे में धैर्य और समझदारी से काम लें. गुस्से में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें और अपने साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य से बेहतर रहने वाला है. आय के स्रोत मजबूत बने रहेंगे और धन संबंधी मामलों में स्थिरता देखने को मिलेगी. हालांकि निवेश करते समय विशेष सावधानी बरतें. यदि आप शेयर बाजार या किसी नई योजना में निवेश करना चाहते हैं तो पहले विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: पर्पल
- साप्ताहिक उपाय: प्रतिदिन सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को जल और लाल फूल अर्पित करें. साथ ही मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर और तेल चढ़ाएं. मान्यता है कि इस उपाय से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं.
सिंह राशिफल
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक वातावरण सामान्य रहेगा. घर के सदस्यों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा चंद्रमा आपके राशि के सातवें, आठवें नवम, तथा अंतिम दिन दशम भाव में संचरण करेंगे,जिससे आपसी रिश्ते मजबूत होंगे. हालांकि किसी छोटी बात को लेकर मतभेद की स्थिति बन सकती है, इसलिए बातचीत के दौरान संयम रखें. परिवार के बुजुर्गों की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित होगी.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार से जुड़े जातकों को इस सप्ताह अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है. नए ग्राहकों और नए अवसरों की तलाश में आपको अतिरिक्त प्रयास करने होंगे. यदि आप नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो ऋण या वित्तीय सहायता मिलने की संभावना बन रही है. नौकरीपेशा लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा. कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना हो सकती है. जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, उन्हें अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह उपलब्धियों से भरा रह सकता है. पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बेहतर होगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को सफलता पाने के लिए अधिक परिश्रम करना होगा. निरंतर प्रयास और अनुशासन बनाए रखने से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सतर्कता आवश्यक है. बाहर का भोजन करने से पेट संबंधी समस्याएं जैसे अपच, गैस या पेट खराब होने की शिकायत हो सकती है. खानपान में संतुलन बनाए रखें और स्वच्छ भोजन का सेवन करें. पर्याप्त पानी पीना और नियमित दिनचर्या अपनाना आपके लिए लाभदायक रहेगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से सप्ताह सामान्य से अच्छा रहेगा. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना भी जरूरी होगा. यदि आप शेयर बाजार या किसी निवेश योजना में पैसा लगाना चाहते हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें. बिना जानकारी के किया गया निवेश नुकसान पहुंचा सकता है.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. किसी गलतफहमी या संवाद की कमी के कारण रिश्तों में दूरी बढ़ने की आशंका है. अपने साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें. विवाहित जातकों के दांपत्य जीवन में भी छोटी-मोटी खटपट हो सकती है, लेकिन समझदारी से स्थिति को संभाला जा सकेगा.
- लकी अंक: 3
- लकी रंग: आसमानी नीला
- उपाय: प्रतिदिन सुबह भगवान विष्णु की पूजा करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जाप करें. साथ ही गुरुवार के दिन जरूरतमंद लोगों को पीले वस्त्र या चने की दाल का दान करें. इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और कार्यों में सफलता मिलने के योग मजबूत होंगे.
धनु राशिफल
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य से बेहतर रहने की संभावना है. चंद्रमा आपके राशि के तीसरे, चौथे, पांचवे तथा अंतिम दिन छठे भाव में संचरण करेंगे,घर के सदस्यों के साथ आपके संबंध मधुर बने रहेंगे. परिवार में किसी शुभ कार्य या आयोजन की चर्चा हो सकती है. हालांकि किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप के कारण कुछ गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए परिवार के मामलों में दूसरों की बातों पर आंख बंद करके भरोसा न करें.
- व्यापार और नौकरी: व्यापारियों के लिए यह सप्ताह सकारात्मक संकेत लेकर आया है. व्यापार विस्तार की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता या निवेश मिलने की संभावना बन रही है. नए ग्राहकों और नए संपर्कों से लाभ हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में मेहनत का अच्छा फल मिलने की उम्मीद है.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह विशेष महत्व का रहेगा. अचानक पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ सकती है और आप अपने भविष्य को लेकर गंभीर निर्णय लेने का प्रयास करेंगे. हालांकि शुरुआत में एकाग्रता की कमी या पढ़ाई से जुड़ी कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को नियमित अभ्यास और समय प्रबंधन पर ध्यान देना होगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है. शरीर को फिट और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए नियमित योग, प्राणायाम और व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं. अनियमित खानपान और आलस्य से बचें. पर्याप्त नींद और संतुलित आहार आपको बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करेंगे.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह खर्चों वाला रह सकता है. घर की मरम्मत, सजावट या रिनोवेशन पर अपेक्षा से अधिक धन खर्च होने की संभावना है. हालांकि आय के स्रोत भी बने रहेंगे, जिससे आर्थिक संतुलन बना रहेगा. किसी बड़े निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना लाभकारी रहेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है. किसी तीसरे व्यक्ति के कारण आपके रिश्ते में गलतफहमियां या अनबन की स्थिति बन सकती है. संवाद बनाए रखना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा. विवाहित जातकों के लिए समय अनुकूल रहेगा. जीवनसाथी के साथ कहीं घूमने-फिरने या समय बिताने का अवसर मिल सकता है, जिससे रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी.
- लकी अंक: 1
- लकी रंग: पर्पल
- उपाय: प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्यदेव को जल अर्पित करें और "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का 11 बार जाप करें. साथ ही शनिवार के दिन जरूरतमंद लोगों को काले तिल या उड़द का दान करें. इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होंगी.
मकर राशि
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक वातावरण सामान्य रहेगा, लेकिन कुछ घरेलू मामलों को लेकर तनाव की स्थिति बन सकती है. चंद्रमा आपके राशि के दूसरे, तीसरे चौथे तथा अंतिम दिन पांचवे भाव में संचरण करेंगे, विशेष रूप से बहन या किसी करीबी रिश्तेदार के साथ विचारों का मतभेद होने की संभावना है. ऐसे समय में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और विवाद को बढ़ाने से बचें. परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है. घर में किसी मांगलिक कार्य या धार्मिक आयोजन की चर्चा भी हो सकती है.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह निवेश संबंधी मामलों में सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है. किसी नए प्रोजेक्ट या निवेश से पहले सभी पहलुओं की अच्छी तरह जांच-पड़ताल कर लें. साझेदारी में काम करने वाले लोगों को पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए. नौकरीपेशा जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में सामान्य स्थिति रहेगी.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. पढ़ाई में मन कम लगने और मनोरंजन या दोस्तों के साथ अधिक समय बिताने के कारण पढ़ाई प्रभावित हो सकती है. यदि आपने समय का सही प्रबंधन नहीं किया तो परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षा में अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने में कठिनाई आ सकती है. करियर के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अनुशासन और मेहनत को प्राथमिकता दें.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में सतर्क रहने की आवश्यकता है. मानसिक तनाव, चिंता या अधिक सोच-विचार के कारण आपकी ऊर्जा प्रभावित हो सकती है. नियमित मेडिटेशन, योग और पर्याप्त नींद आपके लिए लाभकारी साबित होगी. खान-पान को संतुलित रखें और बाहर के भोजन से दूरी बनाए रखें. छोटी-छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज न करें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में सप्ताह सामान्य रहेगा. आय और व्यय के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा. बिना सोचे-समझे निवेश करने से बचें. किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन बड़े आर्थिक फैसलों को फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. बजट बनाकर चलने से आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह अनुकूल दिखाई दे रहा है. प्रेमी जातक अपने साथी के साथ रोमांटिक और यादगार समय बिताएंगे. आपसी समझ और विश्वास मजबूत होगा. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन भी सुखद रहेगा. हालांकि किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप को अपने रिश्ते पर प्रभाव न डालने दें.
- लकी अंक: 1
- लकी रंग: हल्का हरा
- उपाय: प्रतिदिन सुबह 10 मिनट ध्यान (मेडिटेशन) करें और भगवान शिव को जल अर्पित करें. बुधवार के दिन जरूरतमंद विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री दान करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी और शिक्षा तथा करियर में आने वाली बाधाएं कम होंगी.
कुंभ राशि
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य से बेहतर रहने वाला है. चंद्रमा आपके राशि के पहले, दूसरे तीसरे तथा अंतिम दिन चौथे भाव में संचरण करेंगे,घर के सदस्यों के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा, लेकिन विवाहित जातकों को अपने अहंकार और जिद से बचना होगा. छोटी-छोटी बातों को बड़ा बनाने से रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है. यदि आप परिवार के लोगों की भावनाओं का सम्मान करेंगे तो घर का वातावरण सुखद बना रहेगा. माता-पिता का सहयोग और मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापारियों के लिए यह सप्ताह नई संभावनाएं लेकर आ सकता है. यदि आप नया व्यापार शुरू करने या किसी नए प्रोजेक्ट में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो परिस्थितियां आपके पक्ष में रह सकती हैं. नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यस्थल पर बेहतरीन प्रदर्शन का लाभ मिलेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्यों की सराहना कर सकते हैं, जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में आपकी छवि मजबूत होने की संभावना है.
- करियर और शिक्षा: करियर के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए यह समय अनुकूल है. जो लोग किसी नई नौकरी या पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा रहेगा. हालांकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता पाने के लिए अधिक मेहनत और अनुशासन बनाए रखना होगा. निरंतर अभ्यास ही आपको बेहतर परिणाम दिला सकता है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से सप्ताह अच्छा रहने की संभावना है. ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा, लेकिन खानपान में लापरवाही परेशानी का कारण बन सकती है. अधिक तला-भुना या बाहर का भोजन करने से बचें. नियमित व्यायाम, पर्याप्त पानी और संतुलित आहार आपको फिट रखने में मदद करेंगे.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से सप्ताह सामान्य रहेगा. आय के स्रोत बने रहेंगे, लेकिन विलासिता और आरामदायक जीवनशैली पर खर्च बढ़ सकता है. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. बजट बनाकर चलने से आर्थिक संतुलन बना रहेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. किसी गलतफहमी या संवाद की कमी के कारण तनाव की स्थिति बन सकती है. अपने साथी के साथ खुलकर बातचीत करें और धैर्य बनाए रखें. विवाहित लोगों को रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखने के लिए समझदारी और विनम्रता का परिचय देना होगा.
- लकी अंक: 4
- लकी रंग: पीला
- उपाय: प्रतिदिन सुबह भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का 11 बार जाप करें. साथ ही जरूरतमंद लोगों को भोजन या फल का दान करें.
मीन राशिफल
- पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह मीन राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन सामान्य से बेहतर रहने की संभावना है. चंद्रमा आपके राशि के द्वादश, पहला, दूसरा तथा अंतिम दिन तीसरे भाव में संचरण करेंगे,परिवार के सदस्यों के साथ आपका तालमेल अच्छा बना रहेगा और घर में सकारात्मक वातावरण देखने को मिलेगा. वैवाहिक जीवन के लिए भी समय अनुकूल रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग मिलने से कई कार्य सरलता से पूरे हो सकते हैं. यदि पिछले कुछ समय से किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था तो उसे सुलझाने का अवसर मिल सकता है.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह शुभ संकेत लेकर आया है. आपको अपने व्यापार में मनचाहे परिणाम मिलने की संभावना है. पुराने निवेशों से लाभ मिल सकता है और नए ग्राहकों के मिलने के योग भी बन रहे हैं. यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उसमें प्रगति देखने को मिलेगी.
- करियर और शिक्षा: शिक्षा के क्षेत्र में यह सप्ताह विद्यार्थियों के लिए मेहनत और उपलब्धियों का रहेगा. पढ़ाई के प्रति आपका ध्यान बढ़ेगा और कठिन विषयों को समझने में सफलता मिल सकती है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए. करियर के क्षेत्र में भी आपको आगे बढ़ने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं. आपकी लगन और निरंतर मेहनत भविष्य में अच्छे परिणाम दिला सकती है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में इस सप्ताह विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है. अनियमित दिनचर्या और खानपान के कारण थकान या छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं. पर्याप्त नींद लें और संतुलित आहार का पालन करें. योग, प्राणायाम और नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना लाभकारी रहेगा. मानसिक तनाव से बचने का प्रयास करें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से सप्ताह मिश्रित परिणाम देने वाला रह सकता है. आय के स्रोत बने रहेंगे, लेकिन घूमने-फिरने, मनोरंजन और व्यक्तिगत शौकों पर खर्च बढ़ सकता है. इसलिए बजट बनाकर चलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. शेयर मार्केट में लंबे समय के निवेश की योजना बना सकते हैं, लेकिन किसी भी निर्णय से पहले विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह सकारात्मक रहने वाला है. प्रेमी युगलों के बीच आपसी समझ और विश्वास मजबूत होगा. जो लोग विवाह की योजना बना रहे हैं, उन्हें परिवार का सहयोग मिल सकता है. वैवाहिक जीवन में भी प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा.
- लकी अंक: 2
- लकी रंग: समुद्री हरा
- उपाय: प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जप करें.
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About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा
ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.