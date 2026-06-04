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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMonsoon 2026: मानसून को धर्म में कैसे देखा जाता है? पुराणों में हैं अतिवृष्टि और अनावृष्टि का जिक्र

Monsoon 2026: मानसून को धर्म में कैसे देखा जाता है? पुराणों में हैं अतिवृष्टि और अनावृष्टि का जिक्र

Monsoon 2026: केरल में मानसून की दस्तक के बाद कई राज्यों में बारिश से मौसम का मिजाज बदल चुका है, तो वहीं कई जगहों पर अलर्ट जारी किए गए हैं. जानें धर्म-पुराणों में मानसून या वर्षा को कैसा देखा जाता है?

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 04 Jun 2026 07:16 PM (IST)
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Monsoon 2026: मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून की दस्तक के साथ देशभर में बारिश का दौर शुरू हो गया है. धर्म और ज्योतिष में वर्षा को केवल मौसम में बदलाव नहीं, बल्कि प्रकृति और देव कृपा का प्रतीक माना जाता है. ऐसी मान्यता है कि समय पर होने वाली वर्षा धरती पर सुख, समृद्धि और जीवन का संदेश लेकर आती है.

मानसून की दस्तक के साथ ही कई राज्यों में तेज हवाओं, धूल भरी आंधी और भारी बारिश के बीच ऑरेंज अलर्ट (Orange Alert) जारी किया गया है. ऐसे में मानसून को लेकर धार्मिक मान्यताएं भी चर्चा में हैं, जिनमें वर्षा को इंद्र देव की कृपा और प्रकृति के संतुलन का संकेत माना गया है.

प्राचीन समय से ही वर्षा को ईश्वर की कृपा और प्रकृति के संतुलन का प्रतीक माना जाता है. प्राचीन काल से लेकर आज के समय भी अच्छी वर्षा के लिए इंद्र देव की पूजा और यज्ञ-अनुष्ठान किए जाते हैं. हमारे वेद, पुराण और धार्मिक ग्रंथों में भी मानसून और वर्षा का उल्लेख मिलता है. श्रीमद्भगवद्गीता के तीसरे अध्याय (कर्मयोग) के 14वें श्लोक में कहा गया है- अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः।

अर्थ है- सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वर्षा (पर्जन्य) से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है.

ऋग्वेद में इंद्र को सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक माना गया है, जो वर्षा, मेघ और बिजली के अधिपति हैं. मान्यता है कि इंद्र देव की कृपा से धरती पर वर्षा होती है, अन्न उत्पादन संभव हो पाता है और प्राणियों का भरण-पोषण होता है. पौराणिक कथाओं में ऐसा उल्लेख मिलता है कि, समाज में जब धर्म, सत्य और सदाचार का पालन करता है तो प्रकृति भी अनुकूल रहती है और वर्षा भी अनुकूल होती है.

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क्या होती है अतिवृष्टि और अनावृष्टि?

लेकिन कई बार वर्षा का रूप अतिवृष्टि और अनावृष्टि में बदल जाता है, जिसे मानव और प्रकृति के बीच बिगड़े संतुलन का परिणाम माना गया है. इसे दैवीय या प्राकृतिक प्रकोप भी माना जाता है.

अनावृष्टि (drought)- अनावृष्टि का अर्थ सूखा से है. विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अनुसार, धरती पर जब अधर्म, लोभ, और पाप बढ़ते हैं और राजा/शासक प्रजा पालक नहीं रहते, तब अनावृष्टि होती है. इसे इस बात का संकेत माना जाता है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच का संतुलन टूट चुका है.

अतिवृष्टि (excess rain)-  अतिवृष्टि का अर्थ अधिक वर्षा या बाढ़ जैसे हालात से है. जैसे भागवत पुराण में श्रीकृष्ण और गोवर्धन पर्वत की कथा- जब इंद्र के अहंकार के कारण भयंकर अतिवृष्टि हुई थी. ऋग्वेद और ज्योतिषीय मतानुसार, अत्यधिक लालच, वनों की कटाई और पृथ्वी के दोहन से जब संतुलन बिगड़ता है, तब प्रकृति प्रकोप के रूप में अतिवृष्टि कर अपना संतुलन बनाती है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

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अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
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  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 04 Jun 2026 07:16 PM (IST)
Tags :
IMD Monsoon Purana HEAVY RAINFALL Monsoon 2026
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