मोबाइल, टीवी या फ्रिज खरीदने का प्लान? अप्रैल 2026 में जानें कौन-सी तारीख है सबसे शुभ?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom शनिवार 25 अप्रैल स्थिरता व लंबी टिकने वाली चीजों हेतु बेहतर।

April 2026 Electronic Items Buying Shubh Muhurat: अगर आप भी अप्रैल में नया मोबाइल फोन, टीवी, फ्रिज या लैपटॉप खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो सिर्फ ऑफर या डिस्काउंट को ध्यान में रखना काफी नहीं है, बल्कि सही और शुभ मुहूर्त भी मायने रखता है.

हिंदू पंचांग के मुताबिक, सही तिथि, नक्षत्र और वार में खरीदी गई वस्तुएं लंबे समय तक शुभ फल प्रदान करती हैं और बार-बार खराब होने या नुकसान की संभावना कम रहती है. आइए जानते हैं इस महीने इलेक्ट्रोनिक आइटम खरीदने के लिए कौन-सा दिन शुभ रहेगा?

अप्रैल में इलेक्ट्रोनिक आइटम खरीदने के लिए शुभ दिन?

अगर आप इस महीने इलेक्ट्रोनिक आइटम जैसे, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप या स्मार्टफोन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो 19, 20 और 21 अप्रैल की तारीख सबसे शुभ है.

19 अप्रैल 2026 का पंचांग और खरीदारी से जुड़ी विश्लेषण

19 अप्रैल 2026, रविवार के दिन अक्षय तृतीया भी है. इस दिन किसी भी तरह के नई वस्तु खरीदने के लिए शुभ मानी जाती है. तृतीया तिथि को 'वृद्धि कारक' तिथि भी माना जाता है, यानी इस दिन खरीदी गई चीजें बढ़ोतरी और स्थिरता प्रदान करती हैं.

रविवार का दिन होने के कारण सूर्य का प्रभाव अधिक रहेगा, जो इलेक्ट्रोनिक आइटम ( शनि और राहु से जुड़ी मानी जाती हैं) के लिए पूरी तरह से अनुकूल नहीं मानी जाती है. कुल मिलाकर 19 अप्रैल के दिन खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन काफी मंहगी या लंबे समय के निवेश वाली वस्तुओं की खरीद के लिए यह दिन औसत रहेगा.

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21 अप्रैल 2026 का पंचांग और खरीदारी विश्लेषण

21 अप्रैल 2026, मंगलवार का दिन है. यह तारीख पंचमी तिथि पर पड़ रही है. पंचमी तिथि नई शुरुआत और खरीदारी के लिए उपयुक्त मानी जाती है. लेकिन मंगलवार मंगल को समर्पित दिन भी, जो ऊर्जा और अग्नि का कारक है.

इलेक्ट्रोनिक आइटम के लिए यह थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है. अगर इस दिन इलेक्ट्रोनिक आइटम खरीदना जरूरी हो, तभी खरीदें, अन्यथा थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है.

25 अप्रैल 2026 का पंचांग और खरीदारी का विश्लेषण

25 अप्रैल 2026, शनिवार का दिन, इस दिन नवमी तिथि का प्रभाव रहेगा. नवमी तिथि को सामान्य रूप से नई चीजों की खरीदारी के लिए सही नहीं माना जाता है, क्योंकि यह संघर्ष और रुकावट से जुड़ी होती है.

हालांकि शनिवार शनि ग्रह से जुड़ा दिन है, जो स्थिरता और लंबे समय तक टिकने वाली चीजों का कारक होता है.

अगर तीनों दिन की तुलना करें तो 19 अप्रैल 2026, अक्षय तृतीया का दिन किसी भी तरह की इलेक्ट्रोनिक खरीदारी के लिए परफेक्ट है.

इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते समय इन चीजों का रखें ध्यान!

राहुकाल और यमगंड काल में कभी भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए.

शुभ नक्षत्र (रोहिणी, मृगशिरा, उत्तराफाल्गुनी आदि) में खरीदारी करें.

बुधवार, शुक्रवार और शनिवार इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए ज्यादा अनुकूल माने जाते हैं.

खरीदारी से पहले भगवान गणेश की पूजा और स्मरण जरूर करनी चाहिए.

अप्रैल 2026 में अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदना ही है, तो अक्षय तृतीया का मौका काफी शुभ रहने वाला है. अगर अन्य दिनों में खरीदारी करने की योजना बना रहे हैं, तो राहुकाल में खरीदने से बचें और ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

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