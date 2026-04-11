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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्ममोबाइल, टीवी या फ्रिज खरीदने का प्लान? अप्रैल 2026 में जानें कौन-सी तारीख है सबसे शुभ?

मोबाइल, टीवी या फ्रिज खरीदने का प्लान? अप्रैल 2026 में जानें कौन-सी तारीख है सबसे शुभ?

अप्रैल के महीने में अगर आप भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो डिस्काउंट और ऑफर की तरह शुभ मुहूर्त को भी महत्व दें. जानिए स महीने इलेक्ट्रोनिक आइटम खरीदने के लिए कौन-सा दिन शुभ रहेगा?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 11 Apr 2026 10:35 AM (IST)
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  • शनिवार 25 अप्रैल स्थिरता व लंबी टिकने वाली चीजों हेतु बेहतर।

April 2026 Electronic Items Buying Shubh Muhurat: अगर आप भी अप्रैल में नया मोबाइल फोन, टीवी, फ्रिज या लैपटॉप खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो सिर्फ ऑफर या डिस्काउंट को ध्यान में रखना काफी नहीं है, बल्कि सही और शुभ मुहूर्त भी मायने रखता है.

हिंदू पंचांग के मुताबिक, सही तिथि, नक्षत्र और वार में खरीदी गई वस्तुएं लंबे समय तक शुभ फल प्रदान करती हैं और बार-बार खराब होने या नुकसान की संभावना कम रहती है. आइए जानते हैं इस महीने इलेक्ट्रोनिक आइटम खरीदने के लिए कौन-सा दिन शुभ रहेगा?

अप्रैल में इलेक्ट्रोनिक आइटम खरीदने के लिए शुभ दिन?

अगर आप इस महीने इलेक्ट्रोनिक आइटम जैसे, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप या स्मार्टफोन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो 19, 20 और 21 अप्रैल की तारीख सबसे शुभ है.  

19 अप्रैल 2026 का पंचांग और खरीदारी से जुड़ी विश्लेषण

19 अप्रैल 2026, रविवार के दिन अक्षय तृतीया भी है. इस दिन किसी भी तरह के नई वस्तु खरीदने के लिए शुभ मानी जाती है. तृतीया तिथि को 'वृद्धि कारक' तिथि भी माना जाता है, यानी इस दिन खरीदी गई चीजें बढ़ोतरी और स्थिरता प्रदान करती हैं. 

रविवार का दिन होने के कारण सूर्य का प्रभाव अधिक रहेगा, जो इलेक्ट्रोनिक आइटम ( शनि और राहु से जुड़ी मानी जाती हैं) के लिए पूरी तरह से अनुकूल नहीं मानी जाती है. कुल मिलाकर 19 अप्रैल के दिन खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन काफी मंहगी या लंबे समय के निवेश वाली वस्तुओं की खरीद के लिए यह दिन औसत रहेगा. 

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21 अप्रैल 2026 का पंचांग और खरीदारी विश्लेषण

21 अप्रैल 2026, मंगलवार का दिन है. यह तारीख पंचमी तिथि पर पड़ रही है. पंचमी तिथि नई शुरुआत और खरीदारी के लिए उपयुक्त मानी जाती है. लेकिन मंगलवार मंगल को समर्पित दिन भी, जो ऊर्जा और अग्नि का कारक है.

इलेक्ट्रोनिक आइटम के लिए यह थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है. अगर इस दिन इलेक्ट्रोनिक आइटम खरीदना जरूरी हो, तभी खरीदें, अन्यथा थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है. 

25 अप्रैल 2026 का पंचांग और खरीदारी का विश्लेषण

25 अप्रैल 2026, शनिवार का दिन, इस दिन नवमी तिथि का प्रभाव रहेगा. नवमी तिथि को सामान्य रूप से नई चीजों की खरीदारी के लिए सही नहीं माना जाता है, क्योंकि यह संघर्ष और रुकावट से जुड़ी होती है. 

हालांकि शनिवार शनि ग्रह से जुड़ा दिन है, जो स्थिरता और लंबे समय तक टिकने वाली चीजों का कारक होता है. 

अगर तीनों दिन की तुलना करें तो 19 अप्रैल 2026, अक्षय तृतीया का दिन किसी भी तरह की इलेक्ट्रोनिक खरीदारी के लिए परफेक्ट है. 

इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते समय इन चीजों का रखें ध्यान!

  • राहुकाल और यमगंड काल में कभी भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए. 
  • शुभ नक्षत्र (रोहिणी, मृगशिरा, उत्तराफाल्गुनी आदि) में खरीदारी करें. 
  • बुधवार, शुक्रवार और शनिवार इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए ज्यादा अनुकूल माने जाते हैं. 
  • खरीदारी से पहले भगवान गणेश की पूजा और स्मरण जरूर करनी चाहिए. 

अप्रैल 2026 में अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदना ही है, तो अक्षय तृतीया का मौका काफी शुभ रहने वाला है. अगर अन्य दिनों में खरीदारी करने की योजना बना रहे हैं, तो राहुकाल में खरीदने से बचें और ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 11 Apr 2026 10:35 AM (IST)
Tags :
Akshaya Tritiya Electronic Item Akshaya Tritiya 2026 Shubh Muhurat 2026

Frequently Asked Questions

क्या इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने के लिए रविवार का दिन अनुकूल है?

रविवार को सूर्य का प्रभाव अधिक होता है, जो शनि और राहु से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए पूरी तरह अनुकूल नहीं माना जाता। 19 अप्रैल को रविवार होने पर भी अक्षय तृतीया के कारण खरीदारी कर सकते हैं।

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