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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मअक्षय तृतीया 2026: वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में कब होंगे चरण दर्शन, जानें पूरी डिटेल?

अक्षय तृतीया 2026: वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में कब होंगे चरण दर्शन, जानें पूरी डिटेल?

Banke Bihari Mandir: वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में अक्षय तृतीया के मौके पर साल में एक बार बांके बिहारी जी के दर्शन का सौभाग्य प्रदान होता है. जानिए उनके चरण कमलों के दर्शन का विशेष महत्व?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 19 Apr 2026 08:35 AM (IST)
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  • चरण दर्शन से कष्ट निवारण और सुख-समृद्धि की मान्यता।

Akshaya Tritiya 2026: उत्तर प्रदेश वृंदावन में स्थिति बांके बिहारी मंदिर में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व होता है. यह पूरे साल का एकमात्र ऐसा दिन होता है, जब भगवान अपने भक्तों को चरण दर्शन का सौभाग्य प्रदान करते हैं, जिसके दर्शन के लिए भक्त दुनिया के कोने-कोने से आते हैं.

जानिए साल में एक बार होने वाले उसे पवित्र आयोजन के बारे में जब श्री बिहारी जी अपने दिव्य चरणों के दर्शन कराते हैं. 

अक्षय तृतीया 2026 वृंदावन में बांके बिहारी चरण दर्शन

इस साल अक्षय तृतीया का त्योहार 19 अप्रैल 2026, रविवार यानी की आज के दिन ही है. इस खास मौके को ध्यान में रखते हुए श्री बिहारी जी के चरण दर्शन का आयोजन 20, अप्रैल 2026 को मनाया जाएगा. ऐसा इसलिए क्योंकि अक्षय तृतीया उदया तिथि के मुताबिक, 20 अप्रैल 2026 को ब्रज क्षेत्र में मनाई जाएगी. 

वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 19 अप्रैल 2026 को सुबह 10.49 मिनट से लेकर 20 अप्रैल 2026 को सुबह 7.27 बजे समाप्त होगी. अंत में ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के दिव्य चरण कमलों के दर्शन के इच्छुक भक्त 20 अप्रैल को वृंदावन जा सकते हैं. 

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अक्षय तृतीया 2026 पर बांके बिहारी के चरण दर्शन का महत्व

अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में होने वाले चरण दर्शन का आध्यात्मिक महत्व काफी ज्यादा है. सामान्यत साल भर भगवान के चरण वस्त्रों से ढके रहते हैं, परंतु इस खास दिन पर भक्तों को उनके चरण दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है.

ऐसा भी माना जाता है कि, मात्र बांके बिहारी जी के इन चरण दर्शन से ही भक्तों के समस्य कष्टों का निवारण हो जाता है और उनके जीवन में सुख और समृद्धि से भर जाता है. इस खास दिन ठाकुर जी पर चंदन का लेप भी लगाया जाता है. 

चंदन लेपन का विशेष महत्व

अक्षय तृतीया से पहले ही ब्रज क्षेत्र के निवासी चंदन को घिसना शुरू कर देते हैं, ताकि अक्षय तृतीया वाले दिन बांके बिहारी जी का चंदन से सुंदर से श्रृंगार कर सकें. चंदन लेपन की विधि आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद शुभ मानी जाती है. चंदन का श्रृंगार बांके बिहारी महाराज को काफी प्रिय है. 

इस अक्षय तृतीया अगर आप भी वृंदावन जाने की योजना बना रहे हैं, तो बांके बिहारी के चरण कमलों के दर्शन जरूर करें. और उनके समक्ष अपने जीवन की चुनौतियों और परेशानियों से हार ना मानने का आशीर्वाद मांगे. बांके बिहारी नहीं जा सकते हैं, तो घर बैठें ऑनलाइन माध्यम के जरिए बांके बिहारी जी की आरती में शामिल होकर उनके चरण कमलों के दर्शन प्राप्त करें. 

इसके साथ ही संभव हो तो, आंख बंद करके किसी शांत जगह पर बांके बिहारी जी का ध्यान करते हुए उनके नाम का उच्चारण करें, और चाहते हैं कि, उनकी कृपा जल्दी प्राप्त हो तो, "राधा रमण" का जाप करें. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 19 Apr 2026 08:35 AM (IST)
Tags :
Vrindavan Akshaya Tritiya Banke Bihari Mandir Akshaya Tritiya 2026

Frequently Asked Questions

वृंदावन में अक्षय तृतीया पर बांके बिहारी मंदिर में क्या खास होता है?

अक्षय तृतीया पर बांके बिहारी मंदिर में साल में केवल एक बार भगवान के चरण दर्शन का सौभाग्य मिलता है. सामान्यतः चरण वस्त्रों से ढके रहते हैं.

2026 में बांके बिहारी के चरण दर्शन कब होंगे?

इस वर्ष अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026 को है, लेकिन चरण दर्शन का आयोजन 20 अप्रैल 2026 को किया जाएगा. यह उदया तिथि के अनुसार है.

बांके बिहारी के चरण दर्शन का क्या महत्व है?

माना जाता है कि चरण दर्शन से भक्तों के कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है. इस दिन चंदन लेपन का भी विशेष महत्व है.

अगर वृंदावन नहीं जा सकते तो चरण दर्शन कैसे करें?

अगर आप वृंदावन नहीं जा सकते, तो ऑनलाइन माध्यम से आरती में शामिल हो सकते हैं. या घर पर शांति से बांके बिहारी जी का ध्यान करके कृपा प्राप्त कर सकते हैं.

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