सुबह उठते ही शरीर में दर्द और जकड़न को न लें हल्के में, हो सकती है गंभीर बीमारी, जानें वजह

Why Does My Body Ache After Waking Up: कई लोगों के लिए सुबह की शुरुआत तरोताजा महसूस करने के बजाय शरीर में दर्द और अकड़न के साथ होती है. अलार्म बजते ही आंखें खुलती हैं, लेकिन गर्दन जकड़ी हुई महसूस होती है, कमर में खिंचाव रहता है और कंधे भारी लगने लगते हैं. कई लोग इसे बढ़ती उम्र, पुराने गद्दे या पिछले दिन की थकान का नतीजा मान लेते हैं, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि इसके पीछे कई अन्य कारण भी हो सकते हैं.

क्यों होती है यह दिक्कत?

दरअसल, नींद केवल आराम करने का समय नहीं होती, बल्कि इसी दौरान शरीर खुद को रिपेयर करता है. मसल्स की रिकवरी, ब्लड फ्लो और इम्यून सिस्टम से जुड़ी कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं रात में ही पूरी होती हैं. जब इनमें किसी तरह की बाधा आती है, तो सुबह उठने पर शरीर दर्द और थकान महसूस कर सकता है. एक्सपर्ट बताते हैं कि सोते समय शरीर भले ही आराम की स्थिति में हो, लेकिन सेल्स पूरी तरह डेड नहीं होतीं. कई घंटों तक एक ही स्थिति में सोने से मांसपेशियों और जोड़ों की एक्टिविटी कम हो जाती है, जिससे कुछ हिस्सों में अकड़न महसूस होने लगती है. यही कारण है कि बिस्तर से उठने के बाद शुरुआती कुछ मिनटों तक चलने-फिरने में असहजता महसूस हो सकती है.

सोते समय क्या करनी चाहिए दिक्कत?

गलत तकिया या शरीर को पर्याप्त सहारा न देने वाला गद्दा भी इस समस्या को बढ़ा सकता है. यदि तकिया बहुत ऊंचा या बहुत नीचे हो, तो गर्दन की मांसपेशियों पर पूरी रात दबाव बना रहता है. इसी तरह रीढ़ की हड्डी को सही सपोर्ट न मिलने पर कमर और कंधों में दर्द की शिकायत हो सकती है. अच्छी बात यह है कि हल्की एक्टिविटी और चलने-फिरने से यह परेशानी अक्सर कुछ ही समय में कम हो जाती है.

खराब नींद से क्या होती है दिक्कत?

खराब गुणवत्ता वाली नींद भी सुबह के दर्द का बड़ा कारण बन सकती है. अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ से जुड़े रिसर्च में पाया गया कि बाधित नींद शरीर में सूजन बढ़ा सकती है और दर्द के प्रति सेंसेविटी को बढ़ा देती है. यानी दर्द नींद को प्रभावित करता है और खराब नींद अगले दिन दर्द को और बढ़ा सकती है. हालांकि हर बार सुबह का दर्द सामान्य नहीं होता। यदि अकड़न और दर्द लंबे समय तक बना रहे, तो यह किसी स्वास्थ्य समस्या का संकेत भी हो सकता है. ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, फाइब्रोमायल्जिया, विटामिन डी की कमी, स्लीप एपनिया, लगातार तनाव और चिंता जैसी स्थितियां भी सुबह शरीर में दर्द की वजह बन सकती हैं.

इसे भी पढ़ें - जहां बन रहा खाना वहीं पनप रही बीमारी, क्या आपके बच्चों को भी बीमार कर रही किचन की सिंक?

ठीक करने के लिए क्या करें?

एक्सपर्ट के अनुसार, नियमित नींद का समय तय करना, फिजिकल रूप से सक्रिय रहना, सोने से पहले हल्की स्ट्रेचिंग करना, पर्याप्त पानी पीना और आरामदायक नींद का माहौल बनाना इस समस्या को कम करने में मदद कर सकता है. यदि दर्द लगातार बना रहे या समय के साथ बढ़ता जाए, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है, क्योंकि इसे केवल बढ़ती उम्र का असर मानकर नजरअंदाज करना सही नहीं होगा.

इसे भी पढ़ें - Summer Fatigue: गर्मियों में बार-बार महसूस हो रही थकान, जान लें यह किस बीमारी का संकेत?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator