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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मअक्षय तृतीया पर चंदन अनुष्ठान से आएगी सुख-समृद्धि? इंद्रेश उपाध्याय से जानिए सही तरीका और महत्व

अक्षय तृतीया पर चंदन अनुष्ठान से आएगी सुख-समृद्धि? इंद्रेश उपाध्याय से जानिए सही तरीका और महत्व

Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर चंदन घिसकर खास अनुष्ठान करने अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है. कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय से जानिए इस उपाय के पीछे का आध्यात्मिक महत्व और पारंपरिक तरीका?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 18 Apr 2026 02:44 PM (IST)
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  • भक्ति मंत्रों संग नाम-स्मरण से मन एकाग्र, साधना गहरी होगी।

Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया हिंदू धर्म का बेहद ही खास और पवित्र तिथि है. माना जाता है कि, इस दिन दान, पूजा और पुण्य कर्म करने से अक्षय फल यानी कभी समाप्त न होने वाला होता है. इसी वजह से इस दिन को समृद्धि, सौभाग्य और आधात्मिक उन्नति से जोड़ा जाता है. मान्यताओं के मुताबिक, इस दिन शुरू किए गए कार्य दीर्घकाल तक शुभ परिणाम देते हैं. 

इस साल अक्षय तृतीया का पर्व 19 अप्रैल 2026, रविवार के दिन पड़ रहा है. ऐसे में वृंदावन के कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने एक प्रवचन में चंदन से जुड़े विशेष भक्ति-भावपूर्ण अनुष्ठान का उल्लेख किया गया है. उन्होंने बताया कि, अक्षय तृतीया के दिन पहले से ही घर पर चंदन घिसना शुरू कर देना चाहिए. इसे नियमित रूप से एकत्र किया जाए, ताकि पर्याप्त मात्रा में शुद्ध चंदन तैयार हो सके.  

यह प्रक्रिया केवल शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि मन को शांत और भक्ति के प्रति स्थिर भी करती है.

अक्षय तृतीया पर चंदन से जुड़ा उपाय

अपनी कथा में इंद्रेश महाराज ने बताया कि, घिसे हुए चंदन को एक साफ कपड़े में डालकर निचोड़कर उसका रस (पानी) अलग कर लेना चाहिए. इस प्रक्रिया के बाद चंदन का एक मुलायम पेस्ट या गोले के रूप में तैयार कर लेना चाहिए, जिसे शुद्ध और पवित्र माना जाता है. इसे पूजा के लिए सुरक्षित और साफ रखें, ताकि अक्षय तृतीया के दिन इसका इस्तेमाल किया जा सके. 

अक्षय तृतीया के दिन इस चंदन का इस्तेमाल ठाकुर जी के श्रृंगार के रूप में करने की परंपरा है. इसमें सिर से लेकर पैरों तक चंदन का लेप लगाना चाहिए. इसे केवल बाहरी सजावट नहीं, बल्कि शरीर को शीतलता देने और भक्ति भाव को गहरा करने का प्रतीक माना जाता है.

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भारतीय संस्कृति में चंदन को पवित्रता, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल धार्मिक अनुष्ठान में खास महत्व रखता है. 

इस पूरी प्रक्रिया के दौरान “राम रामा राम रामा, हरे हरे” जैसे नाम का उच्चारण और स्मरण और भक्ति मंत्रों का उच्चारण करने की सलाह दी जाती है. इसका उद्देश्य मन को एकाग्र करना और ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना को बढ़ाना बताया गया है. मान्यताओं के मुताबिक, नाम-स्मरण से मन की चंचला कम होती है और साधना में गहराई आती है. 

हालांकि इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि, यह एक आध्यात्मिक और भक्ति आधारित परंपरा है, जिसे श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाया जाता है. इसका वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से यह मनोवैज्ञानिक शांति और सकारात्मक से जोड़ा जाता है. 

कुल मिलाकर, अक्षय तृतीया पर चंदन का यह इस्तेमाल एक प्रतीकात्मक साधना है, जिसका उद्देश्य बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि भीतर की शुद्धता, शांति और भक्ति को जागृत करना माना जाता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

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  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
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वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 18 Apr 2026 02:44 PM (IST)
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Frequently Asked Questions

क्या अक्षय तृतीया पर चंदन के उपयोग का कोई वैज्ञानिक प्रमाण है?

यह एक आध्यात्मिक और भक्ति आधारित परंपरा है, जिसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन यह मनोवैज्ञानिक शांति और सकारात्मकता से जुड़ा है।

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