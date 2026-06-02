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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 2 June 2026: बड़ा मंगल पर हनुमान जी की पूजा का मुहूर्त, योग, राशिफल और पंचांग

Aaj Ka Panchang 2 June 2026: बड़ा मंगल पर हनुमान जी की पूजा का मुहूर्त, योग, राशिफल और पंचांग

Panchang 1 June 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और मंगलवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 02 Jun 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang, 2 जून 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और मंगलवार है. ये ज्येष्ठ माह का पांचवा बड़ा मंगल होगा. बड़ा मंगल के दिन 108 तुलसी के पत्तों पर राम नाम लिखकर माला बनाएं और इसे हनुमानजी को अर्पित करें. मान्यता है कि इससे बजरंगबली बेहद प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि की कामना जल्द पूरी होती है. 

आज का व्रत 

बड़ा मंगल के दिन व्रत कर लोग जरुरतमंदों के लिए भंडारे का आयोजन करते हैं, क्योंकि जेठ की गर्मी में निस्वार्थ भाव से की गई सेवा जन्मों-जन्मांतर के पापों से मुक्ति दिलाती है. 

2 जून का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 2 June 2026)

  • तिथि - द्वितीया (1 जून 2026, शाम 4.37 - 2 जून 2026, रात 7.01)
  • वार- मंगलवार
  • नक्षत्र- मूल
  • योग- साध्य
  • सूर्योदय- सुबह 5.54
  • सूर्यास्त- रात 07.13
  • चंद्रोदय- रात 9.19
  • चंद्रोस्त- सुबह 6.26
  • चंद्र राशि- धनु

चौघड़िया मुहूर्त

  • सुबह का चौघड़िया - सुबह 8.51 - दोपहर 2.03
  • शाम का चौघड़िया - रात 8.30 - रात 9.47

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राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

  • राहुकाल - शाम 7.08 - सुबह 8.51
  • यमगण्ड काल- सुबह 10.35 - दोपहर 12.19
  • आडल योग - सुबह 7.08 - सुबह 5.29, 2 जून
  • गुलिक काल - दोपहर 2.02 - दोपहर 3.37

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 2 June 2026)

  • सूर्य- वृषभ
  • चंद्रमा - धनु
  • मंगल- मीन
  • बुध- मेष
  • गुरु- मिथुन
  • शुक्र- मिथुन
  • शनि- मीन
  • राहु- कुंभ
  • केतु- सिंह

2 जून 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

मेष राशि

लंबे समय से चली आ रही किसी बड़ी समस्या से राहत मिलेगी और आपकी योग्यता की सराहना होगी. व्यापार में सहयोग मिलेगा, परिवार के साथ खुशियां साझा करने का मौका मिलेगा.

वृषभ राशि

बड़ों की सलाह से लिए गए फैसले लाभदायक साबित होंगे और कार्यक्षेत्र में नई योजनाएं सफलता दिलाएंगी. परिवार में किसी उपलब्धि को लेकर उत्सव का माहौल रहेगा.

मिथुन राशि

मेहनत का फल मिलेगा और निवेश की नई योजनाएं भविष्य में लाभ दे सकती हैं. घर में किसी शुभ समाचार से खुशी का वातावरण बनेगा.

कर्क राशि

रुका हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं और राजनीति व कारोबार से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा. महिलाओं के लिए नया बिजनेस शुरू करने का अच्छा समय है.

सिंह राशि

करियर में तरक्की और प्रमोशन के अवसर मिलेंगे, लेकिन किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से बचें. आर्थिक समस्याओं का समाधान मिलने से राहत महसूस होगी.

कन्या राशि

नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सफलता मिल सकती है और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में चर्चा होगी. परिवार और प्रेम संबंधों में सामंजस्य बना रहेगा.

तुला राशि

भावुक होकर कोई बड़ा निर्णय न लें, लेकिन यात्रा और व्यापारिक कार्यों से लाभ होगा. मित्रों के साथ घूमने का प्लान बन सकता है और सम्मान बढ़ेगा.

वृश्चिक राशि

अचानक खर्च बढ़ सकता है, लेकिन करियर से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी मिलने के संकेत हैं. शांत रहकर समस्याओं का समाधान करने से लाभ होगा.

धनु राशि

कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वालों को बड़ा अवसर मिल सकता है और आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और मन प्रसन्न रहेगा.

मकर राशि

परिवार का सहयोग हर चुनौती में आपका साथ देगा और आय के नए स्रोत बन सकते हैं. स्वास्थ्य में सुधार होगा और रुके हुए कार्य पूरे होंगे.

कुम्भ राशि

फंसा हुआ धन वापस मिलने की संभावना है और सामाजिक कार्यों में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. दांपत्य जीवन सुखद रहेगा और घर में शुभ कार्य हो सकते हैं.

मीन राशि

निवेश और नई योजनाओं के लिए दिन शुभ है, लेकिन पूरी योजना बनाकर ही आगे बढ़ें. परिवार में चल रहा कोई पुराना विवाद सुलझने से राहत मिलेगी.

आज का उपाय

बड़ा मंगल के दिन घर की छत पर केसरिया रंग का ध्वज लगाएं. मान्यता है इसके प्रभाव से जीवन में स्थिरता आती है. 

आज का लकी कलर 

नारंगी रंग सबसे शुभ है

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 02 Jun 2026 05:10 AM (IST)
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