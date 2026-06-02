Aaj Ka Panchang 2 June 2026: बड़ा मंगल पर हनुमान जी की पूजा का मुहूर्त, योग, राशिफल और पंचांग
Panchang 1 June 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और मंगलवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 2 जून 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और मंगलवार है. ये ज्येष्ठ माह का पांचवा बड़ा मंगल होगा. बड़ा मंगल के दिन 108 तुलसी के पत्तों पर राम नाम लिखकर माला बनाएं और इसे हनुमानजी को अर्पित करें. मान्यता है कि इससे बजरंगबली बेहद प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि की कामना जल्द पूरी होती है.
आज का व्रत
बड़ा मंगल के दिन व्रत कर लोग जरुरतमंदों के लिए भंडारे का आयोजन करते हैं, क्योंकि जेठ की गर्मी में निस्वार्थ भाव से की गई सेवा जन्मों-जन्मांतर के पापों से मुक्ति दिलाती है.
2 जून का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 2 June 2026)
- तिथि - द्वितीया (1 जून 2026, शाम 4.37 - 2 जून 2026, रात 7.01)
- वार- मंगलवार
- नक्षत्र- मूल
- योग- साध्य
- सूर्योदय- सुबह 5.54
- सूर्यास्त- रात 07.13
- चंद्रोदय- रात 9.19
- चंद्रोस्त- सुबह 6.26
- चंद्र राशि- धनु
चौघड़िया मुहूर्त
- सुबह का चौघड़िया - सुबह 8.51 - दोपहर 2.03
- शाम का चौघड़िया - रात 8.30 - रात 9.47
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राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
- राहुकाल - शाम 7.08 - सुबह 8.51
- यमगण्ड काल- सुबह 10.35 - दोपहर 12.19
- आडल योग - सुबह 7.08 - सुबह 5.29, 2 जून
- गुलिक काल - दोपहर 2.02 - दोपहर 3.37
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 2 June 2026)
- सूर्य- वृषभ
- चंद्रमा - धनु
- मंगल- मीन
- बुध- मेष
- गुरु- मिथुन
- शुक्र- मिथुन
- शनि- मीन
- राहु- कुंभ
- केतु- सिंह
2 जून 2026 का राशिफल
ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.
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