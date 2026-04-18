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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मअक्षय तृतीया 2026 से पहले लक्ष्मी पूजन के लिए घर की ऐसे करें तैयारी? अपनाएं आसान टिप्स

अक्षय तृतीया 2026 से पहले लक्ष्मी पूजन के लिए घर की ऐसे करें तैयारी? अपनाएं आसान टिप्स

Akshaya Tritiya 2026: इस साल अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026, रविवार के दिन पड़ रही है. इस खास मौके पर माता लक्ष्मी की पूजा करने से पहले अपने घर को तैयार करना बेहद जरूरी है, ताकि सालभर उनका आशीर्वाद मिले.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 18 Apr 2026 06:50 AM (IST)
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  • अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को है, शुभ कार्यों के लिए है खास।
  • घर की साफ-सफाई और पुरानी चीजें हटाना महत्वपूर्ण है।
  • फर्श, खिड़कियां, दरवाजे और पूजा स्थल को व्यवस्थित करें।
  • प्राकृतिक सुगंध का प्रयोग करें, मां लक्ष्मी का स्वागत करें।

Akshaya Tritiya 2026: हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का त्योहार कई मायनों में खास माना जाता है. इस साल अक्षय तृतीया रविवार, 19 अप्रैल को पड़ रहा है. कई लोग इसे अखा तीज के नाम से भी जानते हैं और इस नए कार्य शुरू करने, निवेश और लक्ष्मी से जुड़े अनुष्ठान करने के लिए सबसे शक्तिशाली और शुभ दिनों में शामिल किया जाता है.

अधिकतर हिंदू घरों में इस दिन लक्ष्मी पूजन का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें देवी लक्ष्मी को साफ, उज्जवल और अच्छी तरह से तैयार घर में आमंत्रित किया जाता है, ताकि उनका आशीर्वाद पूरे साल घर पर बना रहे. 

अक्षय तृतीया 2026 से पहले घर की साफ-सफाई और उसे व्यवस्थित करना केवल स्वच्छता के लिए ही नहीं है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने और धन-संपत्ति एवं सुख का स्वागत करने के लिए भी खास है. ऐसा माना जाता है कि, स्वच्छ और व्यवस्थित घर में देवी लक्ष्मी का आगमन होता है और दैनिक जीवन में सामंजस्य बना रहता है. 

अक्षय तृतीया 2026 में लक्ष्मी पूजा के लिए घर को कैसे तैयार करें?

पूरे घर की साफ-सफाई करें

हर कमरे में पड़ी टूटी-फूटी, पुरानी और बेकार की चीजों को हटा दें. फटे कपड़े, एक्सपायरी दवाइयां और खाली बोतलें फेंक दें ताकि आपका घर हल्का और तरोताजा लगे. हिंदू परंपरा के मुताबिक, साफ-सुथरा घर सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बनाए रखता है और देवी लक्ष्मी के लिए घर में रहना आसान हो जाता है. 

फर्श और घर के कोनों को अच्छी तरह से साफ करें?

अक्षय तृतीया के दिन या उससे कम से कम एख दिन पहले सुबह जल्दी उठकर फर्श को झाड़ू, पोछा और साफ करें. कोनों और फर्नीचर के पीछे खास ध्यान दें, क्योंकि धूल और मकड़ी के जाले सकारात्मक ऊर्जा को अवरुद्ध करने की कोशिश करते हैं.

सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से बचेंस क्योंकि कई लोगों का मानना है कि, इससे धन की कमी होती है, खासकर पवित्र मौकों पर.

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दरवाजे, खिड़कियां और शीशे को अच्छे से साफ करें?

अक्षय तृतीया से एक दिन पहले घर की सभी खिड़कियां, दरवाजों और शींशे को कपड़े से साफ करें. चमकदार, धूल रहित कांच की वस्तुएं शुभ मानी जाती है. इसके साथ ही दरवाजों के फ्रेम और चौखटों को भी अच्छे से साफ करें ताकि प्रवेश द्वार आगंतुकों और देवी लक्ष्मी के स्वागत योग दिखें. 

पूजा स्थल को व्यवस्थित करें?

अक्षय तृतीया के मौके पर लक्ष्मी पूजन के लिए एक शांत स्थान का प्राथमिकता दें. इस बात का ध्यान रहें कि उसे शौचालय और शयनकक्ष से दूर रखें. पूजा घर में लगी देवी-देवताओं की मू्र्तियां, चित्रों और पूजा सामग्री को नरम कपड़े से साफ करें व्यवस्थित तरीके से सजाएं. इसे आप केवल अक्षय तृतीया के मौके पर ही नहीं, बल्कि सामान्य दिनों में भी करें. 

प्राकृतिक सुंगधित चीजों के इस्तेमाल करें?

पोछा लगाने के पानी में नींबू, सिरका या नीम के पानी की कुछ बूंदे मिलाएं, इससे आपको ताजगी महसूस होने के साथ प्राकृतिक सफाई भी देखने को मिलेगी. बैठक कक्ष और पूजा स्थल में एक छोटी अगकबत्ती जलाएं या हल्का सुंगधित तेल या इत्र लगाएं.

ऐसा माना जाता है कि, हल्की और सुखद सुगंध देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करती है और परिवार के लिए शांतिपूर्ण वातावरण बनाती है. 

अक्षय तृतीया 2026 के मौके पर एख स्वच्छ और सुव्यवस्थित घर मां लक्ष्मी को आपके दैनिक जीवन में आमंत्रित करने के लिए एक उपयुक्त आधार प्रदान करता है. 19 अप्रैल से कुछ दिन पहले ही इन सरल चरणों का पालन करें ताकि आपका घर शांतिपूर्ण, उज्जवल और आशीर्वाद के लिए तैयार हो.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 18 Apr 2026 06:50 AM (IST)
Tags :
Hinduism Goddess Laxmi Akshaya Tritiya 2026

Frequently Asked Questions

अक्षय तृतीया 2026 कब है?

अक्षय तृतीया 2026 रविवार, 19 अप्रैल को पड़ रहा है. इसे अखा तीज के नाम से भी जाना जाता है.

अक्षय तृतीया पर घर की साफ-सफाई क्यों महत्वपूर्ण है?

साफ-सफाई से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और धन-संपत्ति व सुख का स्वागत होता है. माना जाता है कि स्वच्छ घर में देवी लक्ष्मी का आगमन होता है.

अक्षय तृतीया के लिए घर को कैसे तैयार करें?

टूटी-फूटी चीजें हटाकर, फर्श व कोनों को साफ करके, दरवाजे-खिड़कियां चमकाकर और पूजा स्थल को व्यवस्थित करके घर तैयार करें.

पूजा स्थल कहाँ बनाना चाहिए?

पूजा स्थल को शौचालय और शयनकक्ष से दूर, एक शांत स्थान पर प्राथमिकता देनी चाहिए.

घर में सुगंध कैसे फैलाएं?

पोछे के पानी में नींबू, सिरका या नीम की बूंदें मिलाएं और पूजा स्थल या बैठक में हल्की अगरबत्ती जलाएं या सुगंधित तेल का प्रयोग करें.

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