Adhik Maas 2026: साल 2026 में होंगे 13 महीने, सालों बाद बन रहा दुर्लभ संयोग

Adhik Maas 2026: साल 2026 में होंगे 13 महीने, सालों बाद बन रहा दुर्लभ संयोग

Adhik Maas: साल 2026 बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस साल ज्येष्ठ माह में अधिक मास भी रहेगा. अधिक मास 2026 में कब से कब तक रहेगा, इस माह में क्या करें और क्या नहीं. ये सभी जानकारी यहां जानें

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 27 Nov 2025 07:15 AM (IST)
Adhik Maas 2026: 2026 शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी है. अगला साल बहुत खास होने वाला है क्योंकि 2026 में 12 नहीं बल्कि 13 महीने होंगे. दरअसल इस साल अधिक मास भी रहेगा. अंग्रेजी कैलेंडर में ये लीप ईयर होता है और हिन्दी पंचांग में अधिक मास.

अधिक मास 2026 में कब ?

विक्रम संवत पंचांग के मुताबिक 2083 वर्ष में 13 महीने होंगे, क्योंकि अंग्रेजी कैलेंडर के साल 2026 में अधिक मास 17 मई से शुरू होकर 15 जून 2026 तक रहेगा यानी अधिक मास ज्येष्ठ माह में आएगा. जप-तप, विष्णु जी की पूजा, तीर्थ यात्रा के लिए अधिक मास का विशेष महत्व है.

अधिक मास क्यों लगता है ?

हिन्दी पंचांग में काल गणना सूर्य और चंद्र के आधार पर की जाती है. जब सौर मास के 32 महीने पूरे होते हैं, तब तक चंद्र मास के 33 महीने हो जाते हैं. सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में हर तीसरे साल 1 महीने का अंतर आ जाता है.

इस अंतर को खत्म करने के लिए अधिक मास की व्यवस्था ऋषि-मुनियों ने शुरू की थी. अधिकमास हर तीन साल में एक बार आता है, जिस संवत् में अधिक मास होता है, वह साल 13 महीनों का होता है.

अधिक मास क्यों है जरुरी ?

अधिक मास की वजह से हिन्दी पंचांग और ऋतुओं के बीच का तालमेल बना रहता है. अगर अधिक मास की व्यवस्था नहीं हो तो सावन कभी ठंड में तो कभी गर्मी के दिनों में आता. होली बारिश में मनाई जाती, इसी तरह ऋतु और त्योहार का तालमेल बिगड़ जाता.

अधिकमास में नहीं करते ये शुभ काम

अधिक मास में को शुभ नहीं माना गया है. मलिन होने की वजह से इसे मलमास कहते हैं.अधिक मास में शादी, मुंडन, गृह प्रवेश यज्ञोपवीत, नामकरण जैसे मांगलिक कार्य और जमीन, मकान खरीदी, नए कार्य का शुभारंभ नहीं करते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 27 Nov 2025 07:15 AM (IST)
