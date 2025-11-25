हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ekadashi in Decemebr 2025: दिसंबर में 2 नहीं बल्कि 3 एकादशी का संयोग, जानें कब-कब है

Ekadashi in Decemebr 2025: दिसंबर में 2 नहीं बल्कि 3 एकादशी का संयोग, जानें कब-कब है

December Ekadashi 2025: दिसंबर में दो नहीं बल्कि तीन एकादशी का शुभ संयोग बन रहा है, ऐसे में विष्णु जी की कृपा प्राप्ति का ये शुभ अवसर गवांए नहीं, जानें सभी एकादशी की डेट.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 25 Nov 2025 04:29 PM (IST)
Preferred Sources

December Ekadashi 2025: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में सबसे खास स्थान दिया गया है. इस दिन देवता और पूर्वजों का आशीर्वाद पाने का यह एक बेहद शुभ अवसर होता है. विष्णु जी की कृपा से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सुखमय जीवन व्यतीत करता है. साथ ही उसके के लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं.

आमतौर पर एक माह में 2 एकादशी होती है लेकिन इस साल दिसंबर 2025 में 3 एकादशी का शुभ संयोग बन रहा है. आइए जानते हैं दिसंबर एकादशी की डेट और मुहूर्त.

मोक्षदा एकादशी - 1 दिसंबर 2025

  • तिथि - 30 नवंबर, रात 9.29 - 1 दिसंबर, शाम 7.01
  • पूजा मुहूर्त - सुबह 6.56 - सुबह 8.15
  • पारण समय - शाम 6.57 - रात 9.03 (2 दिसंबर)

महत्व - मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के सभी पाप मिटते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है. पौराणिक कथा के अनुसार, राजा वैखानस ने मोक्षदा एकादशी की व्रत विधि पूर्वक ​की तो उनके पिता को नरक से मुक्ति मिल गई थी.

सफला एकादशी - 15 दिसंबर 2026

  • तिथि - 14 दिसंबर, शाम 6.49 - 15 दिसंबर, रात 9.19
  • पूजा मुहूर्त - सुबह 7,06 - सुबह 8.24
  • पारण समय - सुबह 7.07 - सुबह 9.11 (16 दिसंबर)

महत्व - धर्मग्रंथों में इस एकादशी के बारे में कहा गया है कि हज़ारों वर्ष तक तपस्या करने से जिस पुण्यफल की प्राप्ति होती है, वह पुण्य भक्तिपूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है. सभी कार्य सफल होते हैं.

पौष पुत्रदा एकादशी - 30 दिसंबर 2025

  • तिथि - 30 दिसंबर, सुबह 7.50 - 31 दिसंबर, सुबह 5.00
  • पूजा मुहूर्त - सुबह 9.49 - सुबह 11.06
  • पारण समय - दोपहर 1.26 - दोपहर 3.31 (31 दिसंबर)

महत्व - पुत्रदा एकादशी व्रत  संतान प्राप्ति के लिए बहुत पुण्य फलदायी माना गया है. यह तिथि सब पापों को हरने वाली पितृऋण से मुक्ति दिलाने में सक्षम है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 25 Nov 2025 04:12 PM (IST)
Ekadashi 2025 Paush Putrada Ekadashi 2025 Mokshada Ekadashi 2025 Safala Ekadashi 2025 December Ekadashi 2025
