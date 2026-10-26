Aaj Ka Tula Rashifal 26 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से 7वें भाव यानी सप्तम भाव (साझेदारी, जीवनसाथी, व्यापार, दैनिक रोजगार व सामाजिक प्रतिष्ठा स्थान) में संचरण कर रहे हैं. सप्तम भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते व्यापार और व्यवसाय में शानदार लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी; आपकी साख और प्रभाव में वृद्धि होगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 26 October 2026)

दिनांक: 26 अक्टूबर 2026, सोमवार

26 अक्टूबर 2026, सोमवार तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि सुबह 09:42 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि

आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि सुबह 09:42 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि नक्षत्र: अश्विनी नक्षत्र शाम 05:41 बजे तक, तत्पश्चात भरणी नक्षत्र

अश्विनी नक्षत्र शाम 05:41 बजे तक, तत्पश्चात भरणी नक्षत्र शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, वज्र योग और केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से मालव्य योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, और केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात मेष राशि में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात मेष राशि में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( ) सायंकाल: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नए कार्यों की शुरुआत करने से बचें)

सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नए कार्यों की शुरुआत करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और निवेश (Business & Finance)

व्यावसायिक निवेश के लिए उत्तम समय, बुलंद रहेगा भाग्य: व्यापारिक गतिविधियों में पूंजी निवेश करने के लिए आज का दिन अत्यंत अनुकूल है; यह निवेश भविष्य में आपको दीर्घकालिक और बड़ा वित्तीय मुनाफा कराएगा. आपके भाग्य का सितारा पूरी तरह बुलंद रहेगा, जिससे कम मेहनत में ही बिजनेस से जुड़े कई जटिल काम सुगमता से निपट जाएंगे.

पैतृक व्यापार को अपडेट करने की जरूरत: यदि आप अपने पुश्तैनी या पारिवारिक कारोबार (Ancestral Business) से जुड़े हैं, तो अब समय के साथ तालमेल बैठाते हुए उसमें आवश्यक बदलाव और तकनीकी अपडेट करने की प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

वज्र योग से नए जॉब ऑफर के योग: आज ग्रहों के संयोग से बन रहे वज्र योग के शुभ प्रभाव से नौकरीपेशा जातकों को किसी प्रतिष्ठित संस्थान से अच्छा जॉब ऑफर (New Job Offer) प्राप्त हो सकता है. काम के सिलसिले में पूरी निष्ठा से मेहनत करते रहें, परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे.

कठिन कामों में सीनियर्स का सपोर्ट: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) द्वारा जटिल व चुनौतीपूर्ण कार्यों को निरंतर हल करने का अभ्यास रंग लाएगा. कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों और वरिष्ठ कर्मियों (Seniors) का भरपूर सहयोग मिलेगा, जो आपके करियर के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा.

3. लव, फैमिली, कला-खेल व स्वास्थ्य (Family, Sports & Health)

दांपत्य में प्यार, ड्रीम ट्रैवलिंग होगी पूरी: वैवाहिक जीवन में मधुरता और प्रेम का संचार होगा. परिवार लंबे समय से चले आ रहे किसी तनाव या कलह से बाहर निकलकर पूर्ण शांति के मार्ग पर अग्रसर होगा. यदि आप काफी समय से किसी खास जगह घूमने की योजना बना रहे थे, तो आपका वह बहुप्रतीक्षित ड्रीम ट्रैवलिंग प्लान (Dream Travelling Plan) आज पूरा हो सकता है.

कलाकार व खिलाड़ियों को सफलता, धार्मिक कार्यों में रुचि: कला और खेल जगत से जुड़े जातकों (Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन बड़ी उपलब्धियों और सफलता से भरा रहेगा. कार्यक्षेत्र की व्यस्तता के साथ-साथ धार्मिक व आध्यात्मिक कार्यों में भी बढ़-चढ़कर भाग लें, जिससे मानसिक और आत्मिक संतुष्टि मिलेगी.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: सप्तम भाव के चंद्रमा से शारीरिक ऊर्जा और स्फूर्ति बहुत अच्छी रहेगी. खान-पान में सात्विकता बनाए रखें और यात्रा के दौरान नियमों का पालन करें.

लकी कलर: येलो (पीला)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 2

विशेष अचूक उपाय: सोमवार के दिन सप्तम भाव के चंद्रमा की शुभता को बढ़ाने हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, सफेद चंदन और मिश्री मिलाकर अभिषेक करें. 'ॐ नमः शिवाय' अथवा 'ॐ सों सोमाय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. देवी महालक्ष्मी के सम्मुख घी का दीपक जलाकर 'कनकधारा स्तोत्र' का पाठ करें. इससे व्यापार में वृद्धि होगी, जॉब के नए अवसर सुलभ होंगे और दांपत्य जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.