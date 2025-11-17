हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Mesh Rashifal (17 November 2025): मेष राशि करियर में नई स्ट्रेटजी से फायदा, सेहत को लेकर अलर्ट रहें

Today Aries Horoscope 17 November 2025: मेष राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मेष राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 17 Nov 2025 01:55 AM (IST)
Preferred Sources

Aries Horoscope 17 November 2025 in Hindi: आज का दिन मेहनत के अनुपात में लाभ देने वाला रहेगा। चन्द्रमा छठे भाव में होने से शत्रुता और प्रतिस्पर्धा पर विजय मिलेगी। ग्रहों से बन रहे वाशी, आनन्दादि, सुनफा, प्रीति और पराक्रम योग आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। कार्यक्षेत्र और निजी जीवन दोनों में परिस्थितियाँ धीरे-धीरे आपके पक्ष में आएंगी।

बिजनेस / व्यापार राशिफल

हेल्थ सप्लीमेंट, सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को आज नई सेल्स रणनीतियाँ लागू करने से अचानक लाभ प्राप्त हो सकता है। ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा और पुराने क्लाइंट भी सक्रिय हो सकते हैं। किसी बड़े निर्णय से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना लाभकारी रहेगा।

जॉब / करियर

कार्यसफलता के नए अवसर मिलेंगे। करियर के क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा। ऑफिस में जिम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। अपनी क्षमता पर विश्वास रखें।

युवा, छात्र और प्रतियोगी

प्रतियोगी परीक्षा दे रहे छात्रों को कठिन परिश्रम जारी रखना होगा। स्पोर्ट्स और आर्ट से जुड़े युवाओं को अच्छे करियर विकल्प मिल सकते हैं। कोई नया कौशल सीखना आपके भविष्य के लिए लाभदायक रहेगा।

लव व फैमिली राशिफल

प्रेम और दांपत्य संबंधों में विश्वास और समझ बढ़ेगी। पुरानी नाराजगी समाप्त हो सकती है। परिवार में किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी और आप सहयोग करेंगे, जिससे संबंध मजबूत होंगे।

धन राशिफल

रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है। व्यापार में लाभ भी संभव है, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचना जरूरी होगा। धन संबंधी निर्णय सोच-समझकर लें।

हेल्थ राशिफल

मानसिक तनाव और शारीरिक थकान से बचें। खान-पान में अनियमितता स्वास्थ्य प्रभावित कर सकती है। दिनचर्या में हल्का व्यायाम लाभ देगा।

भाग्यशाली अंक: 7

भाग्यशाली रंग: ग्रे

उपाय: आज श्री हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएँ। इससे कार्य में बाधाएँ कम होंगी और आत्मबल बढ़ेगा।

FAQs

Q1. क्या आज नई नौकरी ज्वाइन करना सही रहेगा?
 यदि पहले से ऑफर लेटर मिल चुका है तो ज्वाइन किया जा सकता है, लेकिन जल्दबाज़ी में निर्णय न लें।

Q2. क्या आज निवेश करना लाभ देगा?
 अल्पकालिक निवेश लाभकारी रहेगा, लेकिन बिना विशेषज्ञ सलाह के बड़े निवेश से बचें।

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 17 Nov 2025 01:54 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Aries Horoscope Mesh Rashifal Today Aries Horoscope
और पढ़ें
Embed widget