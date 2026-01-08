हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Rashifal 8 January 2026: इन 4 राशियों के करियर पर मंडरा रहे हैं संकट के बादल, राहु काल में की गई एक गलती पड़ सकती है बहुत भारी!

Aaj Ka Rashifal 8 January 2026: इन 4 राशियों के करियर पर मंडरा रहे हैं संकट के बादल, राहु काल में की गई एक गलती पड़ सकती है बहुत भारी!

Aaj Ka Rashifal: 8 जनवरी 2026 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 08 Jan 2026 06:36 AM (IST)
Preferred Sources

Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 8 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु राशिफल (Sagittarius), 8 जनवरी 2026

आज का दिन सोच को बड़ा करने और आगे की दिशा तय करने का है. चंद्रमा सिंह राशि में होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप सीमाओं से बाहर निकलकर कुछ नया सोचने के मूड में रहेंगे. सुबह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का असर आपको लोगों से जोड़ने, चर्चा करने और अपने विचार साझा करने की ओर ले जाएगा.

नौकरीपेशा और कॉर्पोरेट कर्मियों के लिए यह दिन भविष्य की भूमिका, प्रमोशन या नई जिम्मेदारी को लेकर सोच पैदा कर सकता है. Gen-Z के लिए यह दिन सीख, एक्सपोजर और नए अनुभवों से जुड़ा रहेगा. शाम को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आते ही सोच ज्यादा व्यावहारिक और फोकस्ड होगी.

अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में योजना बनाना, किसी कोर्स, ट्रेनिंग या नई जिम्मेदारी पर हां कहना फायदेमंद रहेगा. वहीं राहु काल (01:30 PM - 03:00 PM) में बहस, जल्दबाजी या शेयर बाजार में सुनी सुनाई बातों पर कदम उठाने से बचें, वरना भ्रम और नुकसान दोनों हो सकते हैं.

  • Career: नई दिशा और सीख के मौके मिल सकते हैं, फोकस जरूरी है.
  • Finance: पढ़ाई, यात्रा या भविष्य की योजना पर खर्च बढ़ सकता है.
  • Love: विचारों का मेल जरूरी रहेगा, खुली बातचीत करें.
  • Health: ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन थकान को नजरअंदाज न करें.
  • उपाय: गुरु का स्मरण करें और मार्गदर्शन लें.
  • Lucky Color: पीला
  • Lucky Number: 3

मकर राशिफल (Capricorn), 8 जनवरी 2026

आज का दिन जिम्मेदारी, पैसे और भविष्य की सुरक्षा पर गहराई से सोचने का है. चंद्रमा सिंह राशि में होकर साझा संसाधन, निवेश और जोखिम से जुड़े मामलों को सक्रिय करता है. सुबह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव में भावनाएं फैसलों पर असर डाल सकती हैं, खासकर पैसों और रिश्तों से जुड़े मामलों में.

नौकरीपेशा लोगों को आज गोपनीय काम, रिपोर्ट या सीनियर की अपेक्षाओं का दबाव महसूस हो सकता है. बिजनेस करने वालों के लिए यह दिन लाभ और जोखिम के संतुलन की परीक्षा है. शाम को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सोच को अनुशासित बनाएगा.

अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में वित्तीय योजना बनाना, लंबी रणनीति तय करना या किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना फायदेमंद रहेगा. राहु काल (01:30 PM - 03:00 PM) में जोखिम भरे निवेश, उधार या जल्दबाजी से बचना बेहद जरूरी है.

  • Career: रणनीतिक भूमिका मजबूत होगी, जिम्मेदारी बढ़ेगी.
  • Finance: साझा पैसों और निवेश पर सतर्क रहें.
  • Love: भावनात्मक गहराई बढ़ेगी, लेकिन संवाद जरूरी है.
  • Health: थकान और मानसिक दबाव महसूस हो सकता है.
  • उपाय: शाम को दीपक जलाएं और मन शांत रखें.
  • Lucky Color: स्लेटी
  • Lucky Number: 10

कुंभ राशिफल (Aquarius), 8 जनवरी 2026

आज रिश्ते, साझेदारी और सामने वाले की भूमिका सबसे अहम रहेगी. चंद्रमा सिंह राशि में होने से आप दूसरों की प्रतिक्रिया और व्यवहार को गंभीरता से लेंगे. सुबह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का असर रिश्तों में अपनापन और आकर्षण बढ़ाएगा, लेकिन भावनात्मक उम्मीदें भी बढ़ सकती हैं.

नौकरीपेशा और कॉर्पोरेट कर्मियों के लिए क्लाइंट, टीम या HR से जुड़ी बातचीत निर्णायक रह सकती है. Gen-Z के लिए यह दिन कमिटमेंट और रिश्तों की स्पष्टता का है. शाम को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आते ही सोच ज्यादा संतुलित और व्यावहारिक होगी.

अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में बातचीत सुलझाना, समझौते की शर्तें तय करना या किसी सहयोग को आगे बढ़ाना सही रहेगा. लेकिन राहु काल (01:30 PM - 03:00 PM) में नया वादा, समझौता या भावनात्मक फैसला लेने से बचें, क्योंकि गलतफहमी हो सकती है.

  • Career: साझेदारी और सहयोग से फायदा मिलेगा.
  • Finance: खर्च और आय में संतुलन जरूरी है.
  • Love: साफ और ईमानदार बातचीत जरूरी रहेगी.
  • Health: सामान्य, लेकिन मानसिक तनाव से बचें.
  • उपाय: सेवा भाव रखें और धैर्य से काम लें.
  • Lucky Color: नीला
  • Lucky Number: 11

मीन राशिफल (Pisces), 8 जनवरी 2026

आज का दिन काम की दिनचर्या, अनुशासन और जिम्मेदारियों पर केंद्रित रहेगा. चंद्रमा सिंह राशि में होने से कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ेगी और आप पर काम का दबाव महसूस होगा. सुबह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के कारण भावनाएं काम पर असर डाल सकती हैं, जिससे मन जल्दी विचलित हो सकता है.

नौकरीपेशा लोगों को आज मल्टी टास्किंग करनी पड़ सकती है. शेयर बाजार में सक्रिय लोगों को भावनाओं के बजाय नियम और रणनीति पर चलना होगा. शाम को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आपको ज्यादा व्यवस्थित और केंद्रित बनाएगा.

अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में काम को व्यवस्थित करना, प्राथमिकता तय करना या नई दिनचर्या बनाना फायदेमंद रहेगा. लेकिन राहु काल (01:30 PM - 03:00 PM) में ओवरवर्क, जल्दबाजी या अनावश्यक जिम्मेदारी लेने से बचें, वरना थकान बढ़ सकती है.

  • Career: काम ज्यादा रहेगा, लेकिन संभल जाएगा.
  • Finance: खर्च सीमित रखें और बचत पर ध्यान दें.
  • Love: समय की कमी से दूरी महसूस हो सकती है, संवाद जरूरी है.
  • Health: थकान या पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती है.
  • उपाय: विष्णु मंत्र का जप करें और नियमितता रखें.
  • Lucky Color: हल्का पीला
  • Lucky Number: 12

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 08 Jan 2026 06:36 AM (IST)
Tags :
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashi Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अमेरिका से डरते हैं चीन-रूस, मूर्खता में...', डोनाल्ड ट्रंप ने ऑयल टैंकर पर कब्जा करने के बाद पुतिन-जिनपिंग को दी खुली चुनौती
'अमेरिका से डरते हैं चीन-रूस, मूर्खता में...', ट्रंप ने पुतिन-जिनपिंग को दी खुली चुनौती
महाराष्ट्र
उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ क्यों अलग पार्टी बनाने की पड़ी जरूरत? शिंदे गुट के दीपक केसरकर का बड़ा खुलासा
उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ क्यों अलग पार्टी बनाने की पड़ी जरूरत? शिंदे गुट के दीपक केसरकर का बड़ा खुलासा
क्रिकेट
क्या 2026 टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा पाकिस्तान का सबसे खूंखार गेंदबाज? खुद दिया अपडेट
क्या 2026 टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा पाकिस्तान का सबसे खूंखार गेंदबाज? खुद दिया अपडेट
बॉलीवुड
कंगना रनौत को बड़ा झटका, बठिंडा कोर्ट में पेश नहीं हुईं तो जारी होगा गिरफ्तारी वारंट
कंगना रनौत को बड़ा झटका, बठिंडा कोर्ट में पेश नहीं हुईं तो जारी होगा गिरफ्तारी वारंट
Advertisement

वीडियोज

Air Fare Hike: किराए अचानक क्यों और कैसे बढ़ गए, DGCA ने एयरलाइंस से मांगा जवाब | Breaking
Janhit with Chitra Tripathi: Turkman Gate Violence में ‘अफवाह गैंग’ का पर्दाफाश, Viral Video में कैद
Turkman Gate Row: अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन के दौरान बवाल क्यों? | Delhi
Sandeep Chaudhary ने आंकड़ों से दिखायाSourabh Malviya को आईना! | UP SIR Draft List | BJP | SP
Turkman Gate Row: मस्जिद को तोड़ने की थी साजिश..तुर्कमान गेट बवाल का असली सच क्या? | Delhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अमेरिका से डरते हैं चीन-रूस, मूर्खता में...', डोनाल्ड ट्रंप ने ऑयल टैंकर पर कब्जा करने के बाद पुतिन-जिनपिंग को दी खुली चुनौती
'अमेरिका से डरते हैं चीन-रूस, मूर्खता में...', ट्रंप ने पुतिन-जिनपिंग को दी खुली चुनौती
महाराष्ट्र
उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ क्यों अलग पार्टी बनाने की पड़ी जरूरत? शिंदे गुट के दीपक केसरकर का बड़ा खुलासा
उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ क्यों अलग पार्टी बनाने की पड़ी जरूरत? शिंदे गुट के दीपक केसरकर का बड़ा खुलासा
क्रिकेट
क्या 2026 टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा पाकिस्तान का सबसे खूंखार गेंदबाज? खुद दिया अपडेट
क्या 2026 टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा पाकिस्तान का सबसे खूंखार गेंदबाज? खुद दिया अपडेट
बॉलीवुड
कंगना रनौत को बड़ा झटका, बठिंडा कोर्ट में पेश नहीं हुईं तो जारी होगा गिरफ्तारी वारंट
कंगना रनौत को बड़ा झटका, बठिंडा कोर्ट में पेश नहीं हुईं तो जारी होगा गिरफ्तारी वारंट
इंडिया
DK शिवकुमार, सचिन पायलट, कन्हैया कुमार, बघेल...चुनावों से पहले कांग्रेस ने बनाई बड़ी टीम, इन्हें मिली जिम्मेदारी
DK शिवकुमार, सचिन पायलट, कन्हैया कुमार, बघेल...चुनावों से पहले कांग्रेस ने बनाई बड़ी टीम, इन्हें मिली जिम्मेदारी
इंडिया
'बैंगन' बोलने पर ट्रोल हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, TMC ने मजाक उड़ाते हुए कही बड़ी बात
'बैंगन' बोलने पर ट्रोल हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, TMC ने मजाक उड़ाते हुए कही बड़ी बात
हेल्थ
Toilet Flushing Hygiene: सावधान! टॉयलेट फ्लश करते समय खुली सीट बन सकती है बीमारियों की वजह, रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा
सावधान! टॉयलेट फ्लश करते समय खुली सीट बन सकती है बीमारियों की वजह, रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा
इंडिया
तेलंगाना में जुबानी जंग की हदें पार! कांग्रेस विधायक ने KTR को दी जूतों से मारने की दी धमकी
तेलंगाना में जुबानी जंग की हदें पार! कांग्रेस विधायक ने KTR को दी जूतों से मारने की दी धमकी
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget