Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 8 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).



धनु राशिफल ( Sagittarius), 8 जनवरी 2026

आज का दिन सोच को बड़ा करने और आगे की दिशा तय करने का है. चंद्रमा सिंह राशि में होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप सीमाओं से बाहर निकलकर कुछ नया सोचने के मूड में रहेंगे. सुबह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का असर आपको लोगों से जोड़ने, चर्चा करने और अपने विचार साझा करने की ओर ले जाएगा.

नौकरीपेशा और कॉर्पोरेट कर्मियों के लिए यह दिन भविष्य की भूमिका, प्रमोशन या नई जिम्मेदारी को लेकर सोच पैदा कर सकता है. Gen-Z के लिए यह दिन सीख, एक्सपोजर और नए अनुभवों से जुड़ा रहेगा. शाम को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आते ही सोच ज्यादा व्यावहारिक और फोकस्ड होगी.

अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में योजना बनाना, किसी कोर्स, ट्रेनिंग या नई जिम्मेदारी पर हां कहना फायदेमंद रहेगा. वहीं राहु काल (01:30 PM - 03:00 PM) में बहस, जल्दबाजी या शेयर बाजार में सुनी सुनाई बातों पर कदम उठाने से बचें, वरना भ्रम और नुकसान दोनों हो सकते हैं.

Career: नई दिशा और सीख के मौके मिल सकते हैं, फोकस जरूरी है.

Finance: पढ़ाई, यात्रा या भविष्य की योजना पर खर्च बढ़ सकता है.

Love: विचारों का मेल जरूरी रहेगा, खुली बातचीत करें.

Health: ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन थकान को नजरअंदाज न करें.

उपाय: गुरु का स्मरण करें और मार्गदर्शन लें.

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 3

मकर राशिफल ( Capricorn), 8 जनवरी 2026

आज का दिन जिम्मेदारी, पैसे और भविष्य की सुरक्षा पर गहराई से सोचने का है. चंद्रमा सिंह राशि में होकर साझा संसाधन, निवेश और जोखिम से जुड़े मामलों को सक्रिय करता है. सुबह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव में भावनाएं फैसलों पर असर डाल सकती हैं, खासकर पैसों और रिश्तों से जुड़े मामलों में.

नौकरीपेशा लोगों को आज गोपनीय काम, रिपोर्ट या सीनियर की अपेक्षाओं का दबाव महसूस हो सकता है. बिजनेस करने वालों के लिए यह दिन लाभ और जोखिम के संतुलन की परीक्षा है. शाम को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सोच को अनुशासित बनाएगा.

अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में वित्तीय योजना बनाना, लंबी रणनीति तय करना या किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना फायदेमंद रहेगा. राहु काल (01:30 PM - 03:00 PM) में जोखिम भरे निवेश, उधार या जल्दबाजी से बचना बेहद जरूरी है.

Career: रणनीतिक भूमिका मजबूत होगी, जिम्मेदारी बढ़ेगी.

Finance: साझा पैसों और निवेश पर सतर्क रहें.

Love: भावनात्मक गहराई बढ़ेगी, लेकिन संवाद जरूरी है.

Health: थकान और मानसिक दबाव महसूस हो सकता है.

उपाय: शाम को दीपक जलाएं और मन शांत रखें.

Lucky Color: स्लेटी

Lucky Number: 10

कुंभ राशिफल ( Aquarius), 8 जनवरी 2026

आज रिश्ते, साझेदारी और सामने वाले की भूमिका सबसे अहम रहेगी. चंद्रमा सिंह राशि में होने से आप दूसरों की प्रतिक्रिया और व्यवहार को गंभीरता से लेंगे. सुबह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का असर रिश्तों में अपनापन और आकर्षण बढ़ाएगा, लेकिन भावनात्मक उम्मीदें भी बढ़ सकती हैं.

नौकरीपेशा और कॉर्पोरेट कर्मियों के लिए क्लाइंट, टीम या HR से जुड़ी बातचीत निर्णायक रह सकती है. Gen-Z के लिए यह दिन कमिटमेंट और रिश्तों की स्पष्टता का है. शाम को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आते ही सोच ज्यादा संतुलित और व्यावहारिक होगी.

अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में बातचीत सुलझाना, समझौते की शर्तें तय करना या किसी सहयोग को आगे बढ़ाना सही रहेगा. लेकिन राहु काल (01:30 PM - 03:00 PM) में नया वादा, समझौता या भावनात्मक फैसला लेने से बचें, क्योंकि गलतफहमी हो सकती है.

Career: साझेदारी और सहयोग से फायदा मिलेगा.

Finance: खर्च और आय में संतुलन जरूरी है.

Love: साफ और ईमानदार बातचीत जरूरी रहेगी.

Health: सामान्य, लेकिन मानसिक तनाव से बचें.

उपाय: सेवा भाव रखें और धैर्य से काम लें.

Lucky Color: नीला

Lucky Number: 11

मीन राशिफल ( Pisces), 8 जनवरी 2026

आज का दिन काम की दिनचर्या, अनुशासन और जिम्मेदारियों पर केंद्रित रहेगा. चंद्रमा सिंह राशि में होने से कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ेगी और आप पर काम का दबाव महसूस होगा. सुबह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के कारण भावनाएं काम पर असर डाल सकती हैं, जिससे मन जल्दी विचलित हो सकता है.

नौकरीपेशा लोगों को आज मल्टी टास्किंग करनी पड़ सकती है. शेयर बाजार में सक्रिय लोगों को भावनाओं के बजाय नियम और रणनीति पर चलना होगा. शाम को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आपको ज्यादा व्यवस्थित और केंद्रित बनाएगा.

अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में काम को व्यवस्थित करना, प्राथमिकता तय करना या नई दिनचर्या बनाना फायदेमंद रहेगा. लेकिन राहु काल (01:30 PM - 03:00 PM) में ओवरवर्क, जल्दबाजी या अनावश्यक जिम्मेदारी लेने से बचें, वरना थकान बढ़ सकती है.

Career: काम ज्यादा रहेगा, लेकिन संभल जाएगा.

Finance: खर्च सीमित रखें और बचत पर ध्यान दें.

Love: समय की कमी से दूरी महसूस हो सकती है, संवाद जरूरी है.

Health: थकान या पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती है.

उपाय: विष्णु मंत्र का जप करें और नियमितता रखें.

Lucky Color: हल्का पीला

Lucky Number: 12

