Rashifal 8 January 2026: पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर, इन 4 राशियों के करियर और आर्थिक स्थिति पर क्या डालेगा असर?

Aaj Ka Rashifal: 8 जनवरी 2026 का राशिफल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 08 Jan 2026 05:21 AM (IST)
Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 8 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष राशिफल (Aries), 8 जनवरी 2026

आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास और जोखिम लेने की मानसिकता लेकर आया है. चंद्रमा सिंह राशि में होने से आप खुद को आगे रखने, अपनी बात मनवाने और फैसलों में लीड लेने के मूड में रहेंगे. सुबह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का असर आपको रिलेशन, नेटवर्क और सोशल माहौल की ओर खींचेगा.

नौकरीपेशा और कॉर्पोरेट कर्मियों के लिए आज यह साफ रहेगा कि पहचान और सराहना पाने के मौके मौजूद हैं, बस सही समय पर सही बात रखनी है. Gen-Z के लिए यह दिन आकर्षण और self-image से जुड़ा रहेगा.

अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में प्रेजेंटेशन देना, इंटरव्यू देना, मीटिंग में अपनी बात मजबूती से रखना या किसी फैसले पर हां कहना फायदेमंद रहेगा. लेकिन राहु काल (01:30 PM - 03:00 PM) में जल्दबाजी, अहं टकराव और शेयर मार्केट में जोखिम लेने से बचें, क्योंकि भावनाएं तर्क पर हावी हो सकती हैं.

Career: लीडरशिप और पहल दिखाने का मौका मिलेगा.
Finance: खर्च मनोरंजन या लाइफस्टाइल पर बढ़ सकता है.
Love: आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन ओवरएक्सपेक्टेशन से बचें.
Health: ऊर्जा अच्छी रहेगी, फिर भी थकान संभव है.
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें और संयम रखें.
Lucky Color: सुनहरा
Lucky Number: 1

वृषभ राशिफल (Taurus), 8 जनवरी 2026

आज का दिन भावनात्मक स्थिरता और निजी जीवन पर फोकस कराएगा. चंद्रमा सिंह राशि में होने से घर, परिवार और मानसिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे सामने आ सकते हैं. सुबह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का असर रिश्तों को नरम बनाएगा, लेकिन भावनात्मक संवेदनशीलता भी बढ़ाएगा.

नौकरीपेशा लोगों को आज काम और घर के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण लग सकता है. बिजनेस करने वालों के लिए पारिवारिक सलाह या दबाव निर्णयों को प्रभावित कर सकता है.

अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में घर, प्रॉपर्टी, ऑफिस की लंबी योजना या HR से जुड़ी बातचीत आगे बढ़ाना सही रहेगा. लेकिन राहु काल (01:30 PM - 03:00 PM) में घरेलू विवाद, भावनात्मक फैसले या निवेश से दूरी रखें, क्योंकि भ्रम और गलत आकलन हो सकता है.

Career: स्थिर जिम्मेदारियों में काम बेहतर रहेगा.
Finance: घरेलू खर्च बढ़ सकता है, बजट जरूरी है.
Love: भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा, लेकिन संवेदनशीलता अधिक रहेगी.
Health: पाचन और नींद पर ध्यान दें.
उपाय: मां का आशीर्वाद लें और शाम को दीपक जलाएं.
Lucky Color: क्रीम
Lucky Number: 6

मिथुन राशिफल (Gemini), 8 जनवरी 2026

आज संवाद, संपर्क और बातचीत आपके दिन की दिशा तय करेंगे. चंद्रमा सिंह राशि में होने से आपकी बातों में असर रहेगा और लोग आपकी राय को गंभीरता से लेंगे. सुबह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के कारण सोशल बातचीत और नेटवर्किंग ज्यादा रहेगी.

नौकरीपेशा और कॉर्पोरेट कर्मियों के लिए कॉल, मीटिंग और मेल अहम भूमिका निभाएंगे. शाम को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव काम को व्यवस्थित और व्यावहारिक बनाने में मदद करेगा.

अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में बातचीत तय करना, सौदे पर बात करना, इंटरव्यू देना या यात्रा से जुड़ा फैसला लेना फायदेमंद रहेगा. लेकिन राहु काल (01:30 PM - 03:00 PM) में बहस, अफवाह और जरूरत से ज्यादा वादे करने से बचें, खासकर शेयर बाजार और बिजनेस डील में.

Career: नेटवर्क और संपर्क से नए मौके मिल सकते हैं.
Finance: छोटे लेकिन तुरंत लाभ संभव हैं, लालच न करें.
Love: खुली बातचीत से रिश्ता मजबूत होगा.
Health: आंखों और सिर में थकान महसूस हो सकती है.
उपाय: तुलसी को जल दें और शांत भाषा रखें.
Lucky Color: हल्का पीला
Lucky Number: 5

कर्क राशिफल (Cancer), 8 जनवरी 2026

आज का दिन आय, आत्मसम्मान और सुरक्षित भविष्य की सोच को मजबूत करेगा. चंद्रमा सिंह राशि में होने से आप अपने काम की कीमत और मेहनत के फल को लेकर ज्यादा सजग रहेंगे.

सुबह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के असर से भावनाएं थोड़ी हावी रह सकती हैं, लेकिन शाम को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आपको व्यावहारिक और संतुलित सोच देगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह दिन सैलरी, भूमिका या स्थिरता से जुड़ी चर्चा का संकेत देता है.

अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में बजट बनाना, सैलरी पर बात करना या निवेश की समीक्षा करना सही रहेगा. लेकिन राहु काल (01:30 PM - 03:00 PM) में जोखिम भरे पैसों के फैसले, उधार या भावनात्मक खर्च से बचना जरूरी है.

Career: मेहनत की पहचान मिलेगी, लेकिन धैर्य रखना होगा.
Finance: आय स्थिर रहेगी, खर्च नियंत्रित रखें.
Love: भरोसा और भावनात्मक सुरक्षा की जरूरत रहेगी.
Health: गले या छाती में भारीपन महसूस हो सकता है.
उपाय: लक्ष्मी मंत्र का स्मरण करें और कृतज्ञ रहें.
Lucky Color: सफेद
Lucky Number: 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 08 Jan 2026 05:21 AM (IST)
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

