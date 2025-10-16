हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPremanand Maharaj: पाप कम करने के 4 संकेत क्या हैं? जानिए प्रेमानंद महाराज से इसका रहस्य

Premanand Maharaj: पाप कम करने के 4 संकेत क्या हैं? जानिए प्रेमानंद महाराज से इसका रहस्य

Premanand maharaj: आपके पाप घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, इस बात का पता लगाने के लिए प्रेमानंद जी महाराज ने चार संकेत बताएं है. जिससे पता चल जाएगा कि आपके पाप घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं.

By : निशात अंजुम | Updated at : 16 Oct 2025 09:00 AM (IST)
Preferred Sources

Premanand maharaj: प्रेमानंद महाराज के अनुसार, पाप घटने या बढ़ने का निर्धारण इस बात पर डिपेंड करता है कि, आप अपने जीवन में ईश्वर से कितना जुड़ते हैं. अगर कोई व्यक्ति दूसरों को दुख देकर या दिखावा करके भक्ति करता है, तो उसके पाप कम कभी नहीं हो सकते हैं.

वहीं, जब कोई व्यक्ति ईश्वर के साथ सच्चा रिश्ता बनाता है, सच्चे दिल से ईश्वर को याद करता है और अपनी गलतियों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगता है. वो अपने हर सुख-दुख को ईश्वर के साथ बांटता है, तो उसके पाप कम होने लगते हैं.

प्रेमानंद महाराज के अनुसार पाप घटने के चार संकेत 

ईश्वर का अनुभव
प्रेमानंद महाराज के अनुसार, पाप घटने का सबसे बड़ा संकेत है कि, ईश्वर का अनुभव होने लगता है और व्यक्ति मांग, छल, कपट और चतुराई से मुक्त हो जाता है.

जब कोई भक्त ईश्वर को पूरी तरह समर्पित कर देता है, तो उसके मन में कामनाएं नहीं रहतीं और यह पाप के क्षय होने का एक प्रमाण है. इसके अलावा, भगवान के नाम का निरंतर जप करने से भी पाप कम हो सकते हैं और पापों के प्रभाव को खत्म किया जा सकता है.

कामनाओं से मुक्ति
प्रेमानंद महाराज के अनुसार पाप घटने और कामनाओं से मुक्ति के लिए नाम जाप, पश्चाताप, सच्चाई, दान-पुण्य, और शरणागति महत्वपूर्ण हैं. इसके लिए भगवान के नाम का निरंतर जाप करें, अपने पापों पर पश्चाताप करें और सत्य का मार्ग अपनाएं.

अहंकार, लोभ और क्रोध जैसे विकारों को त्यागने के लिए भगवान के भजन और सत्संग करें, क्योंकि ये ही कामनाओं से मुक्ति दिलाते हैं.

अभिमान का अंत
प्रेमानंद महाराज के अनुसार अभिमान का त्याग करने से पाप घटने लगते हैं, क्योंकि अभिमान को वे एक बड़ा पाप मानते हैं, और सच्चे पश्चाताप, विनय और विनम्रता से ही पापों से मुक्ति मिलती है. जब मन अभिमान को छोड़कर विनम्र होता है, तो पापों को नष्ट करने का मार्ग प्रशस्त होता है.

शुद्ध व्यवहार
प्रेमानंद महाराज के अनुसार, अच्छा व्यवहार (शुद्ध आचरण) अपनाने से पाप में कमी आती है, क्योंकि जब तक किसी का व्यवहार और आचरण अच्छा नहीं होता, तब तक वह कभी भी कल्याण नहीं कर सकता.

महाराज जी के अनुसार, दिखावा, दूसरों को कष्ट देना या पाखंड करने से कोई पाप नहीं मिटता. सच्चा कल्याण तभी संभव है जब व्यक्ति के विचार और कर्म शुद्ध हों.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author निशात अंजुम

बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले के फेनहारा गांव की रहने वाली निशात अंजुम उन तमाम युवाओं की तरह है, जो छोटे शहरों और गांवों से निकलकर बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं. 25 मई 2005 के दिन इस दुनिया में अपना पहला कदम रखने वाली निशात के पिता अब्दुल वाजिद बिजनेसमैन हैं और गांव में ही मेडिकल हॉल चलाते हैं. मां शाहेदा खातून हाउसवाइफ हैं. तीन भाइयों अब्दुल बासित, अब्दुल अली, अब्दुल गनी और दो बहनों माहेरुख अंजुम व आतिया अंजुम को निशात अपनी ताकत मानती हैं. 

फेनहारा के ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई करने के बाद निशात ने 2020 में हाजी फरजंद हाई स्कूल फेनहारा से मैट्रिक किया तो 2022 में भगवान सिंह कॉलेज मधुबन से इंटरमीडिएट किया. सिर्फ पढ़ाई-लिखाई ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी निशात का मन रमता है. 2022 ही उन्होंने कौशल विभाग फेनहारा से कंप्यूटर कोर्स किया. फिलहाल, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन कर रही हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट जल्द आने वाला है. निशात अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा करने का मकसद रखती हैं. 

पढ़ाई की शौकीन निशात अपनी जिंदगी में रंग भरने के लिए भी तमाम काम करती हैं. युवा होने के बावजूद ईश्वर से जुड़ाव रखती हैं और रोजाना नमाज पढ़ती हैं. खबरों की दुनिया में बने रहना उन्हें अच्छा लगता है. यही वजह है कि वह रोजाना अखबार, न्यूज वेबसाइट्स और टीवी चैनलों से देश-दुनिया की जानकारी हासिल करती हैं. इसके अलावा उन्हें रील्स देखना, गाने सुनना और खाना बनाना बेहद पसंद है. 

निशात की सबसे अच्छी दोस्त सादिया सिद्दिकी हैं, जिनके साथ वह अपने सुख-दुख बांटती हैं. फेवरेट क्रिकेटर्स की बात हो तो निशात की लिस्ट में विराट कोहली, ऋषभ पंत और अभिषेक शर्मा का नाम लिखा है. वहीं, प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार उन्हें काफी पसंद हैं. अगर फिल्म की बात करें तो तारे जमीं पर उन्हें इमोशनली छूती है.
Published at : 16 Oct 2025 09:00 AM (IST)
God Premanand Maharaj
