आज का दिन करियर और सामाजिक जीवन में नई संभावनाएं लेकर आएगा. चंद्रमा मकर राशि में आपके दशम भाव को प्रभावित कर रहा है, जिससे कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे और आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं.

व्यापारी वर्ग को सरकारी सौदों या बड़ी डील से फायदा होगा. आर्थिक दृष्टि से भी यह दिन शुभ है, लेकिन अनियोजित खर्चों से बचना होगा.

प्रेम संबंधों में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है. विवाहित जातकों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, लेकिन परिवार में किसी वरिष्ठ सदस्य से मतभेद संभव हैं.

स्वास्थ्य की दृष्टि से रीढ़ और जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है. योग और नियमित व्यायाम से लाभ मिलेगा. दशमे चन्द्रमाश्याते पदं कीर्तिं च विन्दति. राजसम्मानं च लभते कर्मसिद्धिं प्रयच्छति. यानी दशम भाव का चंद्रमा पद, कीर्ति और सम्मान देता है.

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 3

उपाय: मां दुर्गा को पीला पुष्प और गुड़ अर्पित करें.

वृषभ (Taurus)

आज भाग्य आपके साथ रहेगा. चंद्रमा मकर राशि में नवम भाव को प्रभावित कर रहा है, जिससे धार्मिक कार्यों और यात्राओं का योग बनेगा. यदि आप शिक्षा या विदेश से जुड़े कार्य कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी.

व्यापारियों को नए अवसर और लाभ होगा. आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी. प्रेम संबंधों में दूरी रह सकती है. विवाहित जातकों को ससुराल पक्ष से सहयोग मिलेगा. अविवाहित जातकों को विवाह प्रस्ताव मिल सकता है.

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन यात्रा के दौरान थकान हो सकती है. खानपान में सावधानी रखें. धर्मे चन्द्रे स्थिते नित्यं पुण्यलाभः प्रजायते. यात्रासिद्धिर्धनलाभो भाग्यवृद्धिर्न संशयः. यानी नवम भाव का चंद्रमा भाग्य और धर्म में वृद्धि करता है.

Lucky Color: हरा

Lucky Number: 6

उपाय: मां दुर्गा को हरा वस्त्र अर्पित करें और गरीब कन्याओं को भोजन कराएं.

मिथुन (Gemini)

आज चंद्रमा मकर राशि में अष्टम भाव को प्रभावित कर रहा है, जिससे अचानक धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं. किसी पुराने निवेश से लाभ हो सकता है. लेकिन साथ ही गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है.

कार्यक्षेत्र में चुनौतियां आएंगी, फिर भी आप उन्हें पार कर पाएंगे. प्रेम जीवन में तनाव रह सकता है. विवाहित जातकों को जीवनसाथी की सेहत की चिंता होगी. अविवाहित जातक किसी गुप्त संबंध में उलझ सकते हैं.

स्वास्थ्य की दृष्टि से पेट और त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. आज जोखिम भरे कार्यों से दूर रहें. अष्टमे चन्द्रमाश्याते व्याधिदुःखं प्रजायते. हान्याशंका च वित्तेषु विवादोऽपि प्रजायते. यानी अष्टम भाव का चंद्रमा रोग और हानि का संकेत देता है.

Lucky Color: नीला

Lucky Number: 5

उपाय: शनिदेव को तिल और तेल अर्पित करें.

कर्क (Cancer)

आज दांपत्य जीवन और साझेदारी पर ध्यान देना होगा. चंद्रमा मकर राशि में सप्तम भाव में है, जिससे वैवाहिक जीवन में मतभेद हो सकते हैं. व्यापारिक साझेदारी में लाभ तो मिलेगा लेकिन विवाद भी संभव हैं. नौकरीपेशा जातकों को वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा.

प्रेम जीवन में उतार-चढ़ाव रहेगा. पार्टनर से छोटी-सी बात पर विवाद हो सकता है. विवाहित जातकों को जीवनसाथी की सेहत की चिंता रहेगी.

स्वास्थ्य की दृष्टि से ब्लड प्रेशर और मानसिक तनाव हो सकता है. ध्यान और योग से राहत मिलेगी. सप्तमे चन्द्रमाश्याते दारसौख्यं प्रयच्छति. सहकार्ये च लाभं च सौख्यं सदा प्रयच्छति. यानी सप्तम भाव का चंद्रमा दांपत्य सुख और सहयोग देता है.

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 2

उपाय: मां दुर्गा को दूध से भोग लगाएं और दुर्गा चालीसा का पाठ करें.

सिंह (Leo)

आज का दिन आपके लिए प्रतिस्पर्धा और साहस की परीक्षा लेने वाला है. चंद्रमा मकर राशि में आपके षष्ठ भाव को प्रभावित कर रहा है. कार्यक्षेत्र में विरोधी सक्रिय रहेंगे, लेकिन आप अपनी बुद्धिमानी और नेतृत्व क्षमता से उन्हें परास्त करेंगे.

नौकरीपेशा जातकों को वरिष्ठों से नई जिम्मेदारी मिलेगी. व्यापारी वर्ग को कोर्ट-कचहरी या कर्ज से जुड़े मामलों में राहत मिलेगी. प्रेम जीवन में मिश्रित परिणाम मिलेंगे. पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, लेकिन बातचीत से सुलझ जाएगा. विवाहित जातकों को ससुराल पक्ष से सहयोग मिलेगा.

स्वास्थ्य की दृष्टि से पेट और लीवर संबंधी परेशानी हो सकती है. खानपान में परहेज और दिनचर्या का पालन आवश्यक है. षष्ठे चन्द्रमाश्याते शत्रुहानिः प्रजायते. रोगविनाशः सुखं चैव विजयः सुलभो भवेत्. यानी षष्ठ भाव का चंद्रमा शत्रु पर विजय और रोगों से राहत देता है.

Lucky Color: सुनहरा

Lucky Number: 1

उपाय: हनुमान जी को लाल सिंदूर और तेल चढ़ाएं.

कन्या (Virgo)

आज का दिन शिक्षा, प्रेम और संतान पक्ष के लिए शुभ रहेगा. चंद्रमा मकर राशि में आपके पंचम भाव को प्रभावित कर रहा है. विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठे लोगों को सफलता मिल सकती है.

नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में नया अवसर मिलेगा. व्यापारी वर्ग को निवेश और नए सौदों से लाभ होगा. प्रेम जीवन में सकारात्मकता रहेगी. अविवाहित जातकों को विवाह प्रस्ताव मिल सकता है. विवाहित जातकों को संतान से शुभ समाचार मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचना होगा.

योग और ध्यान आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे. पञ्चमे चन्द्रमाश्याते पुत्रविद्यासुखप्रदम्. सौख्यं सम्पद्र्धनं चैव सदा सौख्यं प्रयच्छति. यानी पंचम भाव का चंद्रमा विद्या, संतान और सुख देता है.)

Lucky Color: हरा

Lucky Number: 5

उपाय: मां दुर्गा को फल और हरे वस्त्र अर्पित करें.

आज चंद्रमा मकर राशि में आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित कर रहा है. घर-परिवार और पैतृक संपत्ति के मामलों में शुभ समाचार मिल सकता है. कार्यक्षेत्र में स्थिरता रहेगी और आपके निर्णयों की सराहना होगी.

व्यापारी वर्ग को भूमि और संपत्ति से जुड़े सौदों में लाभ होगा. प्रेम जीवन में आज का दिन अनुकूल है. विवाहित जातकों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. परिवार में मेल-मिलाप बढ़ेगा.

स्वास्थ्य की दृष्टि से हृदय और मानसिक तनाव से जुड़ी समस्या रह सकती है. आराम और ध्यान आवश्यक है. चतुर्थे चन्द्रमाश्याते मातृसौख्यं प्रजायते. गृहे लाभः सुखं चैव वित्तवृद्धिश्च जायते. यानी चतुर्थ भाव का चंद्रमा माता का सुख और संपत्ति में लाभ देता है.

Lucky Color: नीला

Lucky Number: 3

उपाय: शमी वृक्ष पर दीपक जलाएं और मां दुर्गा को नीले पुष्प अर्पित करें.

वृश्चिक (Scorpio)

आज का दिन साहस और पराक्रम से भरपूर रहेगा. चंद्रमा मकर राशि में आपके तृतीय भाव को प्रभावित कर रहा है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी. भाई-बहनों और मित्रों का सहयोग मिलेगा. व्यापारी वर्ग को छोटे सौदों से बड़ा लाभ हो सकता है.

प्रेम जीवन अनुकूल रहेगा. अविवाहित जातकों को नए रिश्ते का प्रस्ताव मिल सकता है. विवाहित जातकों के लिए यह दिन विश्वास और सामंजस्य बढ़ाने वाला रहेगा.

स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन गले और कंधे से संबंधित परेशानी हो सकती है. तृतीयस्थे चन्द्रमाश्याते भ्रातृमित्रलाभप्रदम्. यात्रासिद्धिर्धनलाभः कार्यसिद्धिश्च जायते. यानी तृतीय भाव का चंद्रमा भाई-बहन और मित्रों का सहयोग तथा कार्यसिद्धि देता है.

Lucky Color: लाल

Lucky Number: 8

उपाय: देवी को अनार अर्पित करें और दुर्गा सप्तशती के तृतीय अध्याय का पाठ करें.

धनु (Sagittarius)

आज का दिन आपके लिए धन और परिवार से जुड़ा रहेगा. चंद्रमा मकर राशि में आपके द्वितीय भाव को प्रभावित कर रहा है. आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत मिलेंगे. रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है. व्यापारी वर्ग को बड़े अनुबंध से फायदा होगा. नौकरीपेशा लोगों को वेतन वृद्धि या बोनस मिलने की संभावना है.

प्रेम जीवन सामान्य रहेगा. जीवनसाथी से उपहार या सहयोग मिल सकता है. परिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा, लेकिन वाणी पर संयम रखें. छोटी-सी बात बड़े विवाद का रूप ले सकती है.

स्वास्थ्य की दृष्टि से आंखों और गले से संबंधित परेशानी हो सकती है. नियमित जांच और सावधानी आवश्यक है. द्वितीये चन्द्रमाश्याते धनलाभः प्रजायते. कुटुम्बसौख्यं च सर्वदा वित्तवृद्धिर्न संशयः. यानी दूसरे भाव का चंद्रमा धन और परिवारिक सुख देता है.

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 9

उपाय: मां दुर्गा को हल्दी और पीले पुष्प अर्पित करें.

मकर (Capricorn)

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहा है, जिससे आत्मविश्वास और कर्मठता बढ़ेगी. कार्यक्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा. वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और प्रतिष्ठा बढ़ेगी. व्यापारी वर्ग को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त होगी.

आर्थिक दृष्टि से यह दिन शुभ है, लेकिन खर्च भी उसी अनुपात में बढ़ सकते हैं. प्रेम जीवन अनुकूल रहेगा. अविवाहित जातकों को विवाह प्रस्ताव मिल सकता है. विवाहित जातकों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा.

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन अधिक काम से थकान हो सकती है. सिरदर्द की समस्या भी परेशान कर सकती है. लग्ने चन्द्रमाश्याते रूपं सौख्यं प्रजायते. तेजः कीर्तिश्च लभते बलं सौख्यं च जायते. यानी लग्न भाव का चंद्रमा रूप, कीर्ति और सुख देता है.

Lucky Color: काला

Lucky Number: 7

उपाय: दुर्गा मां को काले तिल अर्पित करें और गरीबों को वस्त्र दान करें.

कुम्भ (Aquarius)

आज का दिन खर्च और यात्राओं में व्यतीत होगा. चंद्रमा मकर राशि में आपके बारहवें भाव को प्रभावित कर रहा है. विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी, लेकिन व्यय अधिक रहेगा. नौकरीपेशा जातकों को स्थानांतरण का संकेत मिल सकता है. व्यापारी वर्ग को गुप्त निवेश से लाभ मिलेगा.

प्रेम जीवन में दूरी और गलतफहमी रह सकती है. विवाहित जातकों को जीवनसाथी से मतभेद की स्थिति बन सकती है. स्वास्थ्य की दृष्टि से अनिद्रा, आंखों और मानसिक तनाव की समस्या हो सकती है.

ध्यान और प्राणायाम आवश्यक है. व्ययस्थे चन्द्रमाश्याते व्ययवृद्धिर्न संशयः. गुप्तलाभश्च सिद्धिश्च परदेशे सुखं लभेत्. यानी बारहवें भाव का चंद्रमा व्यय बढ़ाता है, पर गुप्त लाभ भी देता है.

Lucky Color: बैंगनी

Lucky Number: 4

उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें और काले तिल का दान करें.

मीन (Pisces)

आज का दिन लाभ और मित्र मंडली से शुभ समाचार लेकर आएगा. चंद्रमा मकर राशि में आपके एकादश भाव को प्रभावित कर रहा है. नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में उच्च पदस्थ अधिकारियों से लाभ होगा. व्यापारी वर्ग को पुराने निवेश से फायदा मिलेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी.

प्रेम जीवन सुखद रहेगा. अविवाहित जातकों के विवाह प्रस्ताव पर चर्चा आगे बढ़ सकती है. विवाहित जातकों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. मित्रों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी और मानसिक शांति का अनुभव होगा. लाभस्थे चन्द्रमाश्याते वित्तलाभः प्रजायते. मित्रसौख्यं सदा लभ्यं कार्यसिद्धिर्न संशयः. यानी ग्यारहवें भाव का चंद्रमा धन और मित्र सुख देता है.)

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 2

उपाय: मां लक्ष्मी की आराधना करें और तुलसी दल अर्पित करें.

