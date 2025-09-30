हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलरिलेशनशिपRelationship Tips: हर किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए रिलेशनशिप की ये बातें, वरना रिश्ते में आ सकती हैं दरारें

Relationship Tips: रिश्ते की मजबूती बनाए रखने के लिए प्राइवेसी जरूरी है. साथ ही जान लें कि, किन बातों को दूसरों से शेयर करना रिश्ते में दरार ला सकता है.

By : एबीपी न्यूज़ | Edited By: Meenu Jha | Updated at : 30 Sep 2025 10:07 AM (IST)
Relationship Tips: आज की सोशल मीडिया और ओपन सोसाइटी के दौर में लोग अपने रिश्तों (Relationship) को लेकर काफी खुले विचारों वाले हो गए हैं. लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हर रिश्ता अपनी गहराई और प्राइवेसी पर टिका होता है. अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ की बातें हर किसी से शेयर करते हैं तो यह आपके रिश्ते की मजबूती को कमजोर कर सकता है. रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्यार और भरोसे पर बना रिश्ता तभी टिकता है जब उसमें सीमाएं और प्राइवेसी बरकरार रखी जाएं. तो आइए जानते हैं वे बातें जिन्हें कभी भी दूसरों से शेयर नहीं करना चाहिए.

पार्टनर की कमियां और आदतें

हर इंसान में कुछ न कुछ कमियाँ होती हैं. लेकिन अगर आप अपने पार्टनर की कमियों को दोस्तों या रिश्तेदारों के बीच बार-बार बताते हैं, तो यह आपके रिश्ते की इमेज खराब कर सकता है. इससे पार्टनर को भी ठेस पहुँच सकती है और रिश्ते में दरार आने की संभावना बढ़ जाती है.

झगड़े और पर्सनल मतभेद

कपल्स के बीच कभी-कभी बहस या नाराजगी होना सामान्य है. लेकिन इन झगड़ों को बार-बार दूसरों के साथ शेयर करना गलत है. क्योंकि तीसरे लोग आपकी स्थिति को समझने के बजाय रिश्ते को तोड़ने वाली सलाह भी दे सकते हैं. बेहतर होगा कि समस्याओं का समाधान आपस में ही करें.

आर्थिक स्थिति और पैसों की बातें

पैसे से जुड़ी बातें बेहद पर्सनल होती हैं. आपकी सैलरी, सेविंग्स या लोन जैसी जानकारी सिर्फ आप दोनों के बीच ही रहनी चाहिए. इसे दूसरों से शेयर करने पर लोग आपको जज कर सकते हैं और आपके रिश्ते पर अनावश्यक दबाव बना सकते हैं.

इंटिमेसी और प्राइवेट मोमेंट्स

रिलेशनशिप की सबसे बड़ी नींव होती है इंटिमेसी और आपसी लगाव. लेकिन अगर आप इन प्राइवेट मोमेंट्स को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तो इससे न केवल आपके पार्टनर का विश्वास टूटता है बल्कि रिश्ते में दूरियां भी आ सकती हैं.

पार्टनर के परिवार से जुड़ी बातें

रिश्ते में अपनापन तभी आता है जब दोनों परिवारों का सम्मान बना रहे. यदि आप अपने पार्टनर के परिवार की निजी बातें या उनकी कमियों को दूसरों से बताते हैं, तो यह बात सीधे-सीधे आपके रिश्ते को प्रभावित कर सकती है.

रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए क्या करें?

  • रिश्ते की प्राइवेसी बनाए रखें
  • समस्याओं पर सीधे पार्टनर से बात करें, दूसरों से नहीं
  • भरोसा और सम्मान रिश्ते की असली ताकत हैं
  • सोशल मीडिया पर पर्सनल बातें शेयर करने से बचें

रिश्ता तभी लंबे समय तक सफल होता है जब उसमें प्राइवेसी, भरोसा और समझदारी कायम रहे. इसलिए कभी भी हर किसी से अपनी रिलेशनशिप की बातें शेयर न करें. वरना छोटे-छोटे मुद्दे भी बड़ी दरार का कारण बन सकते हैं.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है.

Published at : 30 Sep 2025 10:07 AM (IST)
Embed widget