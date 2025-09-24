हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलरिलेशनशिपRelationship Tips: रिश्ते में हद से ज्यादा टेंशन तो ऐसे करें ब्रेकअप, इन टिप्स का रखेंगे ध्यान तो नहीं होगी दिक्कत

Relationship Tips: रिश्ते में हद से ज्यादा टेंशन तो ऐसे करें ब्रेकअप, इन टिप्स का रखेंगे ध्यान तो नहीं होगी दिक्कत

How to End a Relationship Respectfully: आजकल रिश्तों का भार काफी बढ़ने लगा है, लोग खुद को ऐसे रिश्तों से निकालना चाहते हैं लेकिन निकाल नहीं पा रहे हैं. चलिए आपको बताते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 24 Sep 2025 03:02 PM (IST)
Relationship Stress: रिश्ते में तनाव और मन-मुटाव कभी-कभी इतने बढ़ जाते हैं कि ब्रेकअप एकमात्र विकल्प नजर आता है. लेकिन अक्सर लोग गुस्से, तनाव या सही शब्द न मिल पाने की वजह से ब्रेकअप के दौरान गलत तरीके से बात कर बैठते हैं. इसका असर सिर्फ रिश्ते पर ही नहीं पड़ता, बल्कि लंबे समय तक मानसिक स्वास्थ्य पर भी भारी पड़ता है. ऐसे में सवाल यह है कि अगर ब्रेकअप करना ही है, तो इसे कैसे किया जाए ताकि नुकसान कम से कम हो और मानसिक संतुलन बना रहे.

अमेरिका की जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर सारा सेरे ने इस समस्या का समाधान निकालते हुए “ब्रेकअप बटरफ्लाई स्क्रिप्ट” पेश किया है. यह एक ऐसा तरीका है, जो पांच आसान चरणों में किसी भी रिश्ते को सम्मानजनक तरीके से खत्म करने में मदद करता है.

सबसे पहले, ब्रेकअप से पहले खुद को मानसिक रूप से तैयार करना बहुत जरूरी है. बातचीत को शांत और व्यवस्थित माहौल में करें और कोशिश करें कि आप खाली पेट या गुस्से में न हों. गुस्से और भूख की स्थिति में कही गई बातें अक्सर अनियंत्रित और कड़वी हो जाती हैं. साथ ही, बहाने बनाने के बजाय असली वजह स्पष्ट बताना आवश्यक है.

ब्रेकअप बटरफ्लाई स्क्रिप्ट के पांच चरण इस प्रकार हैं-

सीधे और साफ बोलें – रिश्ता खत्म करने की बात को घुमा-फिराकर न कहें. सीधे शब्दों में बताएं जैसे: “मैं अब इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकता/सकती.”

रिश्ते के महत्व को स्वीकारें – सामने वाले को यह बताना जरूरी है कि रिश्ता आपके लिए कभी खास रहा. उदाहरण के लिए: “हमारा रिश्ता मेरे लिए बहुत मायने रखता था.”

असली कारण बताएं – झूठ या बहाने न बनाएं. वास्तविक वजह सामने रखें. जैसे: “हमारी प्राथमिकताएं अलग हैं” या “हम पर्याप्त समय एक-दूसरे को नहीं दे पा रहे.”

निष्कर्ष पर आएं – स्पष्ट करें कि किन कारणों से यह निर्णय लिया गया है. इससे सामने वाले को स्थिति समझने में मदद मिलेगी.

प्रतिक्रिया का मौका दें – सामने वाले को अपनी भावनाएं और बातें व्यक्त करने का अवसर दें.

क्या निकला रिसर्च में

रिसर्च के अनुसार, लगभग 60 प्रतिशत लोग मानते हैं कि उन्होंने ब्रेकअप के दौरान गलत तरीका अपनाया. इससे अपराधबोध और मानसिक तनाव बढ़ जाता है. वहीं, अगर शुरुआत से ही सही ढंग से बातचीत की जाए, तो ब्रेकअप के बाद दोस्ती या सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखना भी संभव है.  ब्रेकअप जीवन का कठिन और भावनात्मक फैसला होता है. अगर इसे सही शब्दों, संतुलित व्यवहार और संवेदनशीलता के साथ किया जाए तो दोनों व्यक्तियों को मानसिक शांति बनाए रखने में मदद मिल सकती है. गलत तरीके से किए गए ब्रेकअप का असर लंबे समय तक दुख और पछतावे के रूप में रहता है.

ब्रेकअप बटरफ्लाई स्क्रिप्ट हमें यह सिखाती है कि अगर कभी रिश्ते को अलविदा कहना पड़े तो इसे नफरत या गुस्से में नहीं, बल्कि सच्चाई और सम्मान के साथ किया जाए. यह तरीका न सिर्फ सामने वाले के लिए बल्कि खुद के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है. इसलिए रिश्ते में हद से ज्यादा तनाव होने पर इन टिप्स का पालन करें और ब्रेकअप को भी एक समझदारी और शांति से निपटाने वाला अनुभव बनाएं.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 24 Sep 2025 02:51 PM (IST)
