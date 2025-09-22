Benefits of Superfoods: सर्दियों में हमारी सेहत को बनाए रखना बहुत जरूरी होता है. इस समय पर खसखस (poppy seeds), मिश्री (rock sugar) और सफेद तिल (white sesame seeds) का सेवन हमारे शरीर के लिए वरदान साबित हो सकता है. अगर आप रोजाना इनका सेवन करते हैं, तो आपको कमजोरी, थकान और पेट की समस्याओं से राहत मिल सकती है.

डॉ. उपासन बोहरा का कहना है कि, ये सीड्स आपके शरीर के लिए बेहतरीन हैं. खासकर महिलाओं के लिए ये काफी फायदेमंद माने जाते हैं. इसलिए महिलाओं को इसका सेवन जरूर करना चाहिए.

खसखस (Poppy Seeds)

खसखस में कैल्शियम और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं. इसके अलावा इसमें मौजूद antioxidants शरीर को रोगों से लड़ने में मदद करते हैं. सर्दियों में खसखस का सेवन शरीर को गर्म रखता है और energy boost करने में मदद करता है. नींद की समस्याओं से परेशान लोग भी इसका नियमित सेवन कर सकते हैं.

मिश्री (Rock Sugar)

मिश्री सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं है, बल्कि यह तुरंत ऊर्जा देने वाला एक नैचुरल भी है. यह इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काम करता है और पेट की गर्मी को संतुलित रखता है. व्रत या त्योहार के दौरान मिश्री का सेवन कमजोरी और थकान को दूर करने में सहायक होता है.

सफेद तिल (White Sesame Seeds)

सफेद तिल में प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं. यह बालों और स्किन के लिए बेहतरीन है. साथ ही, इसमें मौजूद फाइवर पाचन को सही रखने में मदद करता है. सर्दियों में तिल खाने से शरीर में गर्म रखते हैं और एनर्जी देते हैं.

खसखस, मिश्री और सफेद तिल का संयोजन

जब ये तीनों मिलकर खाए जाते हैं, तो यह combination शरीर के लिए पूरे सर्दियों में एक natural energy booster साबित होता है. यह हड्डियों को मजबूत रखता है, एनर्जी बढ़ाता है और इम्यूनिटी को मजबूत करता है. आप इसे दूध या पानी में मिलाकर खा सकते हैं. यह बच्चों और बड़ों, दोनों के लिए फायदेमंद है.

सेवन करने के आसान तरीके

सुबह खाली पेट मिश्री और तिल मिलाकर खा सकते हैं.

खसखस का हलवा बनाकर बच्चों को दें.

सर्दियों में दूध में तिल और खसखस मिलाकर पी सकते हैं.



Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

