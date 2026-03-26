रिश्ते में दूरी या खत्म होता प्यार! इन 7 संकेतों से जानें, क्या मन ही मन दूर हो चुका पार्टनर?

How To Know If Your Partner Is Losing Interest: रिश्ते हमेशा जोरदार लड़ाई के साथ खत्म नहीं होते, कई बार ये धीरे-धीरे बुझती हुई मोमबत्ती की तरह खत्म होते हैं. आप साथ में रहते हैं, बातें भी होती हैं, लेकिन जो पहले अपनापन था, वो अब ठंडा सा लगने लगता है. ऐसा लगता है कि सामने वाला इंसान पास होते हुए भी इमोशनल रूप से बहुत दूर चला गया है. ऐसे बदलाव को समझना जरूरी है, ताकि आप खुद को यह कहकर धोखा न दें कि "शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं."

इमोशनल बदलाव

सबसे पहले बदलाव इमोशन में दिखता है. पहले जो देर रात तक दिल की बातें होती थीं, अब वो कम हो जाती हैं. अगर आप कुछ खास या निजी बात शेयर करना चाहें, तो सामने से बस छोटे-छोटे जवाब मिलते हैं या ध्यान ही नहीं दिया जाता. ऐसा लगता है कि वो अब आपकी भावनाओं में उतनी दिलचस्पी नहीं ले रहे.

छोटी- छोटी कोशिशें खत्म हो जाती हैं

प्यार छोटी-छोटी कोशिशों में दिखता है. जैसे बिना वजह आपका पसंदीदा खाना लाना या आपकी पसंद का ध्यान रखना. लेकिन जब कोई इंसान दूर होने लगता है, तो ये छोटी कोशिशें भी खत्म हो जाती हैं. आप महसूस करेंगे कि अब ज्यादातर जिम्मेदारी आप ही उठा रहे हैं कि प्लान बनाना, बातें शुरू करना, सब कुछ. सामने वाला जैसे कोशिश करना छोड़ देता है.

चीजें शेयर होनी बंद हो जाती हैं

एक और संकेत यह है कि आप उनकी जिंदगी में कम शामिल होने लगते हैं. पहले हर छोटी-बड़ी बात आपसे शेयर होती थी, लेकिन अब वो अपने फैसले खुद लेने लगते हैं, बिना आपको बताए. आपको ऐसा लग सकता है कि आप उनके जीवन में एक "गेस्ट" बनकर रह गए हैं, पार्टनर नहीं.

चीजें खटकने लगती हैं

जब प्यार कम होने लगता है, तो वही चीजें जो पहले अच्छी लगती थीं, अब खटकने लगती हैं. आपकी छोटी आदतें भी उन्हें परेशान करने लगती हैं. हर बात पर चिढ़, ताने या गुस्सा दिखने लगता है. इससे आपको लगेगा कि आप हर समय कुछ गलत कर रहे हैं.

फिजिकल एक्टिविटी में दूरी

शारीरिक नजदीकी भी कम होने लगती है. सिर्फ रिश्ते की अंतरंगता ही नहीं, बल्कि छोटे-छोटे टच जैसे हाथ पकड़ना या पास बैठना भी कम हो जाता है. ऐसा लगता है कि उन्हें आपके करीब आने में दिलचस्पी नहीं है.

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बातों में भी कम दिलचस्पी

इसके अलावा, वो आपकी बातों में भी कम दिलचस्पी दिखाने लगते हैं. पहले वो आपकी हर बात ध्यान से सुनते थे, सवाल पूछते थे. अब आप बोलते रहते हैं और उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता. इससे साफ महसूस होता है कि आपकी जिंदगी उनके लिए पहले जितनी जरूरी नहीं रही.

बात करने में बदलाव

आखिर में, उनके बात करने के तरीके में बदलाव आ जाता है. पहले जहां "हम" की बात होती थी, अब "मैं" ज्यादा सुनाई देता है. वो अपने भविष्य की योजनाएं अकेले बनाने लगते हैं, जिसमें आप शामिल नहीं होते. ये इस बात का इशारा है कि वो मन ही मन इस रिश्ते से दूर हो चुके हैं.

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