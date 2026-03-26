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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलरिलेशनशिपRelationship Red Flags: रिश्ते में दूरी या खत्म होता प्यार! इन 7 संकेतों से जानें, क्या मन ही मन दूर हो चुका पार्टनर?

Relationship Red Flags: रिश्ते में दूरी या खत्म होता प्यार! इन 7 संकेतों से जानें, क्या मन ही मन दूर हो चुका पार्टनर?

Signs Of Unhealthy Relationship: जब भी रिश्तों में दरार आने लगती है, तो उसके संकेत पहले से मिलने लगते हैं. चलिए ऐसे संकेत के बारे में बताते हैं, जो बताता है कि पार्टनर आपसे दूर हो रहा है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 26 Mar 2026 12:37 PM (IST)
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How To Know If Your Partner Is Losing Interest: रिश्ते हमेशा जोरदार लड़ाई के साथ खत्म नहीं होते, कई बार ये धीरे-धीरे बुझती हुई मोमबत्ती की तरह खत्म होते हैं. आप साथ में रहते हैं, बातें भी होती हैं, लेकिन जो पहले अपनापन था, वो अब ठंडा सा लगने लगता है. ऐसा लगता है कि सामने वाला इंसान पास होते हुए भी इमोशनल रूप से बहुत दूर चला गया है. ऐसे बदलाव को समझना जरूरी है, ताकि आप खुद को यह कहकर धोखा न दें कि "शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं."

इमोशनल बदलाव

सबसे पहले बदलाव इमोशन में दिखता है. पहले जो देर रात तक दिल की बातें होती थीं, अब वो कम हो जाती हैं. अगर आप कुछ खास या निजी बात शेयर करना चाहें, तो सामने से बस छोटे-छोटे जवाब मिलते हैं या ध्यान ही नहीं दिया जाता. ऐसा लगता है कि वो अब आपकी भावनाओं में उतनी दिलचस्पी नहीं ले रहे.

छोटी- छोटी कोशिशें खत्म हो जाती हैं

प्यार छोटी-छोटी कोशिशों में दिखता है. जैसे बिना वजह आपका पसंदीदा खाना लाना या आपकी पसंद का ध्यान रखना. लेकिन जब कोई इंसान दूर होने लगता है, तो ये छोटी कोशिशें भी खत्म हो जाती हैं. आप महसूस करेंगे कि अब ज्यादातर जिम्मेदारी आप ही उठा रहे हैं कि प्लान बनाना, बातें शुरू करना, सब कुछ. सामने वाला जैसे कोशिश करना छोड़ देता है.

चीजें शेयर होनी बंद हो जाती हैं

एक और संकेत यह है कि आप उनकी जिंदगी में कम शामिल होने लगते हैं. पहले हर छोटी-बड़ी बात आपसे शेयर होती थी, लेकिन अब वो अपने फैसले खुद लेने लगते हैं, बिना आपको बताए. आपको ऐसा लग सकता है कि आप उनके जीवन में एक "गेस्ट" बनकर रह गए हैं, पार्टनर नहीं.

चीजें खटकने लगती हैं

जब प्यार कम होने लगता है, तो वही चीजें जो पहले अच्छी लगती थीं, अब खटकने लगती हैं. आपकी छोटी आदतें भी उन्हें परेशान करने लगती हैं. हर बात पर चिढ़, ताने या गुस्सा दिखने लगता है. इससे आपको लगेगा कि आप हर समय कुछ गलत कर रहे हैं.

फिजिकल एक्टिविटी में दूरी

शारीरिक नजदीकी भी कम होने लगती है. सिर्फ रिश्ते की अंतरंगता ही नहीं, बल्कि छोटे-छोटे टच जैसे हाथ पकड़ना या पास बैठना भी कम हो जाता है. ऐसा लगता है कि उन्हें आपके करीब आने में दिलचस्पी नहीं है.

इसे भी पढ़ें- Alcohol And Body Temperature: क्या शराब पीने से शरीर में आती है गर्मी, डॉक्टर से जानें इस बात में कितनी सच्चाई?

 बातों में भी कम दिलचस्पी 

इसके अलावा, वो आपकी बातों में भी कम दिलचस्पी दिखाने लगते हैं. पहले वो आपकी हर बात ध्यान से सुनते थे, सवाल पूछते थे. अब आप बोलते रहते हैं और उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता.  इससे साफ महसूस होता है कि आपकी जिंदगी उनके लिए पहले जितनी जरूरी नहीं रही.

बात करने में बदलाव

आखिर में, उनके बात करने के तरीके में बदलाव आ जाता है. पहले जहां "हम" की बात होती थी, अब "मैं" ज्यादा सुनाई देता है. वो अपने भविष्य की योजनाएं अकेले बनाने लगते हैं, जिसमें आप शामिल नहीं होते. ये इस बात का इशारा है कि वो मन ही मन इस रिश्ते से दूर हो चुके हैं.

इसे भी पढ़ें- Bizarre Reasons For Divorce: मुहब्बत-निकाह और... अलगाव! जब छोटी-छोटी बातों ने उजाड़ दिए बसे-बसाए घर

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 26 Mar 2026 12:37 PM (IST)
Tags :
Relationship Red Flags Emotional Distance In Relationship Signs Of Fading Love
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