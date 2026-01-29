Does Alcohol Keep The Body Warm: सर्दियों में यह आम धारणा है कि शराब पीने से शरीर गर्म रहता है, खासतौर पर रम जैसी शराब को ठंड से बचाव का तरीका माना जाता है. लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट रिसर्च इस दावे को गलत बताते हैं. हकीकत यह है कि शराब शरीर को गर्म नहीं करती, बल्कि कई मामलों में शरीर के अंदरूनी तापमान को और कम कर देती है. चलिए आपको बताते हैं कि इसको लेकर एक्सपर्ट और डॉक्टर क्या कहते हैं.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

डायटीशियन भावेश गुप्ता ने हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में इस मिथक की सच्चाई बताई. उन्होंने समझाया कि शराब पीने के बाद जो गर्माहट महसूस होती है, वह सिर्फ एक अस्थायी अहसास होता है. दरअसल, शराब पीने से त्वचा के पास मौजूद ब्लड वेसल्स फैल जाती हैं, जिसे मेडिकल भाषा में वासोडाइलेशन कहा जाता है. इससे त्वचा तक ज्यादा खून पहुंचता है और व्यक्ति को गर्मी महसूस होती है.

View this post on Instagram A post shared by Dt. Bhawesh Gupta || DIETITIAN (@diettubeindia)

हालांकि, यही प्रक्रिया शरीर के लिए नुकसानदायक साबित होती है. त्वचा के पास ज्यादा खून आने से शरीर की अंदरूनी गर्मी तेजी से बाहर निकलने लगती है, जिससे कोर बॉडी टेम्परेचर गिर जाता है. डॉक्टरों के मुताबिक, यही वजह है कि ठंड के मौसम में शराब पीने वालों में हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ जाता है. कई मामलों में लोगों को इसी कारण अस्पताल तक पहुंचना पड़ा है.

रिसर्च में क्या निकला है इसको लेकर?

साइंटफिक रिसर्च में भी यह सामने आया है कि शराब शरीर की नेचुरल इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देती है. यह कंपकंपी को देर से शुरू करती है और उसकी अवधि भी कम कर देती है, जबकि कंपकंपी ठंड में शरीर को गर्म रखने का एक अहम तरीका होती है. इसके अलावा, शराब व्यक्ति के फैसले लेने की क्षमता को भी प्रभावित करती है, जिससे लोग ठंड से बचाव के जरूरी उपायों को नजरअंदाज कर देते हैं.

WHO के अनुसार, शराब एक जहरीला और कैंसर पैदा करने वाला पदार्थ है, जो कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है. एक्सपर्ट का कहना है कि सर्दियों में खुद को गर्म रखने के लिए शराब नहीं, बल्कि गर्म कपड़े, सूप, चाय और संतुलित आहार बेहतर और सुरक्षित विकल्प हैं.

इसको लेकर क्या कहते हैं डॉक्टर?

डॉक्टर अनंत जोशी ने इसको लेकर अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके इसके बारे में बताया था. उनके अनुसार, शराब आपको सर्दियों में गर्म नहीं रखती, बल्कि यह शरीर को और ठंडा कर देती है. शराब खून को त्वचा की सतह तक लाकर आपको गर्मी का अहसास तो कराती है, लेकिन वह गर्मी बहुत तेजी से शरीर से बाहर निकल जाती है. इससे आपके शरीर का अंदरूनी तापमान गिर जाता है और शरीर की नेचुरल इम्यून सिस्टम, जैसे कि कपकपी काम करना बंद कर देती है.

View this post on Instagram A post shared by dr.anantjoshi (@dr.anantjoshi)

Health Myths And Facts: शरीर और सेहत को लेकर भ्रम में तो नहीं रहते आप, जानें किन गलत बातों को इंसान मान बैठा है सही?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator