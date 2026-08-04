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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलरिलेशनशिपFirst Love: पहली मोहब्बत कभी क्यों नहीं भूलते लोग? जानें इसके पीछे का साइंस

First Love: पहली मोहब्बत कभी क्यों नहीं भूलते लोग? जानें इसके पीछे का साइंस

First Love Psychology: कई लोगों के लिए जिंदगी की उन यादों में शामिल होता है, जिन्हें सालों बाद भी भूलना आसान नहीं होता. पहली मुलाकात कहां हुई थी, उस दिन क्या पहना था, कौन-सा गाना सुन रहे थे.

Written By : सोनम |  Updated at : 04 Aug 2026 11:17 AM (IST)
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Why First Love Is Unforgettable: पहली मोहब्बत का एहसास कई लोगों के लिए जिंदगी की उन यादों में शामिल होता है, जिन्हें सालों बाद भी भूलना आसान नहीं होता. पहली मुलाकात कहां हुई थी, उस दिन क्या पहना था, कौन-सा गाना सुन रहे थे या साथ बिताए छोटे-छोटे पल, ये सब लंबे समय तक याद रह सकते हैं. कई बार जिंदगी काफी आगे बढ़ जाने के बाद भी अचानक कोई गाना, जगह या खुशबू पहली मोहब्बत की याद दिला देती है. लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे केवल भावनाएं ही नहीं, बल्कि हमारा दिमाग और शरीर में होने वाले केमिकल बदलाव भी बड़ी भूमिका निभाते हैं.

कम उम्र की यादें हो सकती हैं ज्यादा मजबूत

कई लोगों को पहली बार प्यार का एहसास किशोरावस्था या युवावस्था की शुरुआत में होता है. यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर में न्यूरोसाइकोलॉजी की प्रोफेसर कैथरीन लवडे के मुताबिक, इस उम्र में हमारा दिमाग यादों को काफी स्पष्ट तरीके से दर्ज कर सकता है. इसके साथ ही दिमाग उन घटनाओं को ज्यादा मजबूती से याद रख सकता है, जिनके साथ गहरी भावनाएं जुड़ी होती हैं. पहली बार प्यार होना ऐसा ही अनुभव है. इसमें खुशी, उत्साह, लगाव और कई बार दिल टूटने का दर्द भी शामिल हो सकता है. यही वजह है कि इससे जुड़ी घटनाएं दूसरी सामान्य यादों की तुलना में ज्यादा गहराई से दिमाग में रह सकती हैं.

बार-बार याद करने से और मजबूत होती हैं यादें

पहली मोहब्बत की यादें लंबे समय तक बने रहने की एक वजह उन्हें बार-बार याद करना भी हो सकता है. जब हम किसी पुराने अनुभव को बार-बार याद करते हैं तो उससे जुड़े न्यूरल पाथवे मजबूत हो सकते हैं. यही कारण है कि पहली डेट, पहली बार किसी का हाथ पकड़ना, पहला किस या साथ बिताया कोई खास दिन सालों बाद भी याद रह सकता है. अगर ब्रेकअप के बाद भी व्यक्ति बार-बार उन्हीं पलों के बारे में सोचता है तो वे यादें और गहरी हो सकती हैं.


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हार्मोन भी निभाते हैं बड़ी भूमिका

पहली मोहब्बत के दौरान महसूस होने वाली खुशी और लगाव के पीछे शरीर में होने वाले केमिकल बदलाव भी जिम्मेदार होते हैं. खासतौर पर युवावस्था में शरीर में कई हार्मोनल बदलाव हो रहे होते हैं. आकर्षण और प्यार के दौरान डोपामाइन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल्स की भूमिका होती है. ये खुशी, जुड़ाव और किसी के करीब होने जैसे एहसास से जुड़े हैं. इसी वजह से पहली बार प्यार में पड़ने का अनुभव बेहद खास और कई बार बहुत तीव्र महसूस हो सकता है. ऑक्सीटोसिन को अक्सर बॉन्डिंग से जुड़ा हार्मोन कहा जाता है. गले लगना, किस करना या पार्टनर के साथ करीबी पल बिताने जैसी चीजें दो लोगों के बीच भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत कर सकती हैं.

पहली मोहब्बत के साथ जुड़ी होती हैं कई 'पहली' यादें

पहली मोहब्बत सिर्फ किसी व्यक्ति से प्यार करने तक सीमित नहीं होती. इसके साथ जिंदगी के कई नए अनुभव भी जुड़े हो सकते हैं. पहली डेट, पहला किस, पहली बार किसी रिश्ते में भरोसा करना या पहली बार फिजिकल रिलेशन जैसे अनुभव भी इसी रिश्ते के दौरान हो सकते हैं. इसके अलावा व्यक्ति रिश्ते में समझौता करना, मतभेद संभालना, दूसरे इंसान पर भरोसा करना और उसकी भावनाओं को समझना सीखता है. इसलिए पहली मोहब्बत हमारे व्यक्तिगत और भावनात्मक विकास का भी हिस्सा बन सकती है.


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दिमाग दोबारा चाहता है वही अच्छा एहसास

प्यार के दौरान दिमाग में रिलीज होने वाले डोपामाइन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन जैसे केमिकल्स अच्छे और खुशी वाले एहसास से जुड़े होते हैं. हमारा दिमाग उन अनुभवों को याद रखने की कोशिश करता है, जिनसे उसे खुशी मिली हो. यही वजह है कि पहली मोहब्बत खत्म होने के बाद कई बार व्यक्ति को उस इंसान से ज्यादा उस रिश्ते के दौरान महसूस होने वाले एहसास की कमी महसूस हो सकती है. दिमाग पुराने सुखद अनुभव को दोबारा पाने की इच्छा कर सकता है, जिससे पुरानी यादें बार-बार सामने आती हैं.

उम्र बढ़ने के बाद भी रह सकती हैं यादें

पहली मोहब्बत की यादें केवल कुछ वर्षों तक ही नहीं रहतीं. कैथरीन लवडे के मुताबिक, उन्होंने 80 और 90 साल की उम्र के लोगों से भी बातचीत की है और उनमें से कई लोगों की जिंदगी की महत्वपूर्ण यादों में शुरुआती रिश्ते शामिल थे. इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि पहली मोहब्बत हमें जिंदगी के उस दौर की याद दिलाती है, जब बहुत सारी चीजें पहली बार हो रही थीं. इसलिए कई बार व्यक्ति को पुराने पार्टनर के साथ-साथ अपनी युवावस्था और उस समय की जिंदगी की भी याद आती है.

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पुरानी यादें हमेशा वापस जाने का संकेत नहीं

पहली मोहब्बत की याद आना इस बात का संकेत नहीं है कि व्यक्ति आज भी उसी रिश्ते में वापस जाना चाहता है. कई बार यह केवल नॉस्टेल्जिया होता है. कोई पुराना गाना, तस्वीर या जगह अचानक दिमाग में उस समय की यादें वापस ला सकती है. इसी तरह मौजूदा रिश्ते की पुरानी अच्छी यादों को याद करना भी पार्टनर के बीच जुड़ाव बढ़ा सकता है. इसके साथ देखी पहली फिल्म, पहली यात्रा या शुरुआती दिनों की कोई खूबसूरत याद रिश्ते में दोबारा वही गर्मजोशी महसूस करा सकती है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 04 Aug 2026 11:17 AM (IST)
Tags :
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