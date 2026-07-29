#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलरिलेशनशिपLove vs Attraction: क्या है Love at First Sight? लड़के या लड़कियां, किन्हें होता है सबसे ज्यादा?

Love vs Attraction: क्या है Love at First Sight? लड़के या लड़कियां, किन्हें होता है सबसे ज्यादा?

Love vs Attraction: अक्सर लोगों का मानना होता है कि First Sight Love में अधिकतर लड़को को ही होता हैं. लेकिन ऐसा नहीं है, सच्चाई जानकर आप पूरी तरह चौंक जाएगें.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 29 Jul 2026 07:50 AM (IST)
Preferred Sources

Love vs Attraction: आपने फिल्मों अक्सर देखा होगा कि हीरो ने हीरोइन को देखा, बैकग्राउंड में रोमांटिक गाना बजा और हो गया लव एट फर्स्ट साइट यानी पहली नजर का प्यार. इन फिल्मों के कारण लोगों के मन में एक प्यार को लेकर आम धारणा बन चुकी है कि महिलाएं ज्यादा भावुक होती हैं, जल्दी जुड़ जाती हैं और रिश्ते को संभालकर रखती हैं. जबकि पुरुष कम खुलते हैं, कम इमोशनल होते हैं और जल्दी पीछे हट जाते हैं. लेकिन हाल की वैज्ञानिकों द्वारा की गई एक रिसर्च ने इस सोच को काफी हद तक गलत साबित कर दिया है. नई स्टडीज के मुताबिक पुरुष भी उतनी ही गहराई से प्यार करते हैं, बस उनके प्यार करने का तरीका और समय अलग हो सकता है.

क्या होता है लव एट फर्स्ट साइट?

सीधे शब्दों में कहें तो जब कोई किसी बिल्कुल अनजान इंसान को पहली बार देखते हैं और उसे देखते ही ऐसा लगने लगता है कि बस यही है मेरी लाइफ का पार्टनर, तो उसे लोग पहली नजर का प्यार कहते हैं. लेकिन अगर डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की बातों को मानें, तो इसमें कोई जादू-टोना नहीं होता. यह सब हमारे दिमाग का खेल है. जब भी हम किसी बहुत सुंदर या आकर्षक इंसान को देखते हैं, तो हमारे दिमाग में कुछ खास तरह के केमिकल्स बहुत तेजी से दौड़ने लगते हैं. इन केमिकल्स के कारण हमें तुरंत एक अजीब सी खुशी महसूस होने लगती है, जिसे हम गलती से प्यार समझ लेते हैं. 

यह भी पढ़ें: बच्चों की मालिश कब तक करनी चाहिए, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

किसे होता है सबसे पहले प्यार?

अब आते हैं अपने असली सवाल पर कि लड़के या लड़की में से किसे सबसे पहले प्यार होता है. इसको लेकर दुनियाभर में कई रिसर्च की गईं. इन रिसर्च के मुताबिक, लड़कियों के मुकाबले लड़कों को लव एट फर्स्ट साइट बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी होता है. इस मामले में लड़के पहले प्यार में पड़ जाते हैं. इसके पीछे का कारण यह है कि लड़के विजुअल होते हैं. यानी, वे बाहरी खूबसूरती को देखकर बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं. वहीं, लड़कियां पहली नजर में किसी के प्यार में बहुत कम पड़ती हैं, क्योंकि लड़कियां पहले लड़के का बात करने का तरीका, उसकी तमीज, उसकी समझदारी और उसका व्यवहार देखती हैं. फिर वे आगे का सोचती हैं. 

कितने समय तक टिकता है ऐसा प्यार?

कई सारी रिसर्च और एक्सपर्ट्स का कहना है कि पहली नजर का यह एहसास असल में प्यार नहीं, बल्कि सिर्फ एक गहरा अट्रैक्शन होता है. साथ ही सच्चा प्यार तब होता है जब किसी लड़की के साथ कुछ वक्त बीताते हो और उसकी अच्छाईयों और बुराईयों को जानने लगते हो. हां, यह जरूर है कि कई बार पहली नजर का यही अट्रैक्शन आगे चलकर अच्छी दोस्ती और फिर एक पक्के, सच्चे रिश्ते में बदल जाता है. लेकिन ऐसा बहुत कम जगह देखने को मिलता हैं. 

यह भी पढ़ें: Coffee Side Effect: दिन में 2 कप कॉफी पीने से कम होता दिल की बीमारियों का खतरा

Published at : 29 Jul 2026 07:50 AM (IST)
Tags :
First-sight Love Attraction #love Lifetyle
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

रिलेशनशिप
Love vs Attraction: क्या है Love at First Sight? लड़के या लड़कियां, किन्हें होता है सबसे ज्यादा?
क्या है Love at First Sight? लड़के या लड़कियां, किन्हें होता है सबसे ज्यादा?
रिलेशनशिप
Friendship Boundaries: जिगरी दोस्त से भी कभी शेयर न करें ये 5 बातें, वरना बर्बाद हो सकती है पर्सनल लाइफ
जिगरी दोस्त से भी कभी शेयर न करें ये 5 बातें, वरना बर्बाद हो सकती है पर्सनल लाइफ
रिलेशनशिप
Sibling Therapy: क्या है सिबलिंग थैरेपी, जो भाई-बहनों के बीच की कड़वाहट दूर करने में कर रही मदद?
क्या है सिबलिंग थैरेपी, जो भाई-बहनों के बीच की कड़वाहट दूर करने में कर रही मदद?
रिलेशनशिप
AI Intimacy Survey: AI बन रहा रिलेशनशिप एक्सपर्ट, बेंगलुरु के बाद इन 3 शहरों में रिश्तों पर सवाल पूछ रहे लोग
AI बन रहा रिलेशनशिप एक्सपर्ट, बेंगलुरु के बाद इन 3 शहरों में रिश्तों पर सवाल पूछ रहे लोग
Advertisement

वीडियोज

सड़क पर गर्लफ्रेंड के साथ दरिंदगी!
Ram Kapoor का दर्दनाक खुलासा: Father ने पूछा
USA IRAN : कभी युद्ध शुरू करते, कभी बंद करते! ट्रंप क्या चाहते? |ABPLIVE
Bollywood News: 'फौजी' ने पकड़ी रफ्तार! 3 अगस्त से प्रभास की वापसी, दिसंबर रिलीज पर नजर (27.07.26)
Mannat: Mannat का मंडप में धमाकेदार हंगामा! धुएं के बीच रुकी Manyata-Vikrant की शादी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
यूक्रेन में फंसे 13 भारतीय, ब्लैक सी में हमलों के बीच सरकार से कहा- 'यहां से निकालो...'
यूक्रेन में फंसे 13 भारतीय, ब्लैक सी में हमलों के बीच सरकार से कहा- 'यहां से निकालो...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बारिश का दौर जारी, आज 54 जिलों में मेघगर्जन, वज्रपात का अलर्ट
यूपी में बारिश का दौर जारी, आज 54 जिलों में मेघगर्जन, वज्रपात का अलर्ट
विश्व
मिडिल-ईस्ट जंग में नए प्लेयर्स, यूक्रेन के अलावा हूती विद्रोहियों का भी हमला, समझें पूरी कहानी
मिडिल-ईस्ट जंग में नए प्लेयर्स, यूक्रेन के अलावा हूती विद्रोहियों का भी हमला, समझें पूरी कहानी
क्रिकेट
रोहित-विराट 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं? पाक खिलाड़ी का बयान वायरल
रोहित-विराट 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं? पाक खिलाड़ी का बयान वायरल
बॉलीवुड
लता मंगेशकर के सामने हुए शर्मिंदा, दिलीप कुमार ने लगाई थी फटकार, जानें संजय दत्त के दिलचस्प किस्से
लता मंगेशकर के सामने हुए शर्मिंदा, दिलीप कुमार ने लगाई थी फटकार, संजय दत्त के दिलचस्प किस्से
पंजाब
'पंजाब चुनाव में BJP भुगतेगी खामियाजा', पेपर लीक पर बोले भगवंत मान
'पंजाब चुनाव में BJP भुगतेगी खामियाजा', पेपर लीक पर बोले भगवंत मान
जनरल नॉलेज
जब सड़कों पर बहा बीयर का समंदर, कई लोगों की हुई थी मौत
जब सड़कों पर बहा बीयर का समंदर, कई लोगों की हुई थी मौत
टेक्नोलॉजी
आ गया बड़ा खतरा! बायोवेपन बनाने का तरीका बताने लगे एआई चैटबॉट
आ गया बड़ा खतरा! बायोवेपन बनाने का तरीका बताने लगे एआई चैटबॉट
ENT LIVE
Badshah और Isha Rikhi के रिश्ते में आई दरार? Emotional Post से बढ़ीं चर्चाएं
Badshah और Isha Rikhi के रिश्ते में आई दरार? Emotional Post से बढ़ीं चर्चाएं
ENT LIVE
Ram Kapoor ने बताई अपने पिता की आखिरी इच्छा, Lock Upp 2 में भावुक हुआ हर कोई
Ram Kapoor ने बताई अपने पिता की आखिरी इच्छा, Lock Upp 2 में भावुक हुआ हर कोई
ABP NEWS
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
ABP NEWS
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
ABP NEWS
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
Embed widget