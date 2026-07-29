क्या है Love at First Sight? लड़के या लड़कियां, किन्हें होता है सबसे ज्यादा?

Love vs Attraction: आपने फिल्मों अक्सर देखा होगा कि हीरो ने हीरोइन को देखा, बैकग्राउंड में रोमांटिक गाना बजा और हो गया लव एट फर्स्ट साइट यानी पहली नजर का प्यार. इन फिल्मों के कारण लोगों के मन में एक प्यार को लेकर आम धारणा बन चुकी है कि महिलाएं ज्यादा भावुक होती हैं, जल्दी जुड़ जाती हैं और रिश्ते को संभालकर रखती हैं. जबकि पुरुष कम खुलते हैं, कम इमोशनल होते हैं और जल्दी पीछे हट जाते हैं. लेकिन हाल की वैज्ञानिकों द्वारा की गई एक रिसर्च ने इस सोच को काफी हद तक गलत साबित कर दिया है. नई स्टडीज के मुताबिक पुरुष भी उतनी ही गहराई से प्यार करते हैं, बस उनके प्यार करने का तरीका और समय अलग हो सकता है.

क्या होता है लव एट फर्स्ट साइट?

सीधे शब्दों में कहें तो जब कोई किसी बिल्कुल अनजान इंसान को पहली बार देखते हैं और उसे देखते ही ऐसा लगने लगता है कि बस यही है मेरी लाइफ का पार्टनर, तो उसे लोग पहली नजर का प्यार कहते हैं. लेकिन अगर डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की बातों को मानें, तो इसमें कोई जादू-टोना नहीं होता. यह सब हमारे दिमाग का खेल है. जब भी हम किसी बहुत सुंदर या आकर्षक इंसान को देखते हैं, तो हमारे दिमाग में कुछ खास तरह के केमिकल्स बहुत तेजी से दौड़ने लगते हैं. इन केमिकल्स के कारण हमें तुरंत एक अजीब सी खुशी महसूस होने लगती है, जिसे हम गलती से प्यार समझ लेते हैं.

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किसे होता है सबसे पहले प्यार?

अब आते हैं अपने असली सवाल पर कि लड़के या लड़की में से किसे सबसे पहले प्यार होता है. इसको लेकर दुनियाभर में कई रिसर्च की गईं. इन रिसर्च के मुताबिक, लड़कियों के मुकाबले लड़कों को लव एट फर्स्ट साइट बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी होता है. इस मामले में लड़के पहले प्यार में पड़ जाते हैं. इसके पीछे का कारण यह है कि लड़के विजुअल होते हैं. यानी, वे बाहरी खूबसूरती को देखकर बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं. वहीं, लड़कियां पहली नजर में किसी के प्यार में बहुत कम पड़ती हैं, क्योंकि लड़कियां पहले लड़के का बात करने का तरीका, उसकी तमीज, उसकी समझदारी और उसका व्यवहार देखती हैं. फिर वे आगे का सोचती हैं.

कितने समय तक टिकता है ऐसा प्यार?

कई सारी रिसर्च और एक्सपर्ट्स का कहना है कि पहली नजर का यह एहसास असल में प्यार नहीं, बल्कि सिर्फ एक गहरा अट्रैक्शन होता है. साथ ही सच्चा प्यार तब होता है जब किसी लड़की के साथ कुछ वक्त बीताते हो और उसकी अच्छाईयों और बुराईयों को जानने लगते हो. हां, यह जरूर है कि कई बार पहली नजर का यही अट्रैक्शन आगे चलकर अच्छी दोस्ती और फिर एक पक्के, सच्चे रिश्ते में बदल जाता है. लेकिन ऐसा बहुत कम जगह देखने को मिलता हैं.

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