वैलेंटाइन वीक का नाम आते ही दिल में एक अलग-सी खुशी और एक्साइटमेंट भर जाती है. यह वो समय होता है जब लोग अपने दिल में छुपे इमोशनस को शब्दों में बदलने की हिम्मत जुटाते हैं. खासतौर पर प्रपोज डे, जो हर साल 8 फरवरी को मनाया जाता है, प्यार के इजहार का सबसे खास दिन माना जाता है. अगर आप भी किसी लड़की को पसंद करते हैं और लंबे समय से सोच रहे हैं कि कब और कैसे अपने दिल की बात कहें, तो प्रपोज डे आपके लिए बेहतरीन मौका हो सकता है, लेकिन सिर्फ दिन खास होना काफी नहीं है, सही वक्त, सही तरीका और सामने वाले की भावनाओं की समझ भी उतनी ही जरूरी होती है. कई बार लोग जल्दबाजी में या गलत जगह पर प्रपोज कर देते हैं, जिससे बात बिगड़ भी सकती है. इसलिए जरूरी है कि आप प्यार का इजहार सोच-समझकर, सिंपल और कॉन्फिडेंस के साथ करें.

पहले दोस्ती मजबूत करें, फिर करें इजहार

किसी भी रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से होती है. अगर आप किसी लड़की को प्रपोज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह देखें कि आप दोनों के बीच बातचीत कंर्फटेबल है या नहीं, क्या आप दोनों खुलकर बात करते हैं, क्या वो आपकी मौजूदगी में कंर्फटेबल महसूस करती है. अगर इन सवालों का जवाब सही है, तो आप सही दिशा में हैं. पहली ही मुलाकात में आई लव यू कहना जरूरी नहीं होता, धीरे-धीरे एक-दूसरे को समझना, साथ समय बिताना और विश्वास बनाना ज्यादा अहम है.

बॉडी लैंग्वेज और इशारों को समझें

प्रपोज करने से पहले लड़की की बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है. अगर वह आपसे बात करने में दिलचस्पी दिखाती है,आपके मैसेज का जवाब समय पर देती है, आपके साथ समय बिताना पसंद करती है तो यह अच्छे संकेत हो सकते हैं. अगर वह बार-बार दूरी बनाए रखती है या अनकंर्फटेबल महसूस करती है, तो बेहतर है कि आप थोड़ा रुकें और उन्हें और समझने की कोशिश करें.

लड़की को प्रपोज करने का सही वक्त कौन-सा है

प्रपोज करने के लिए जगह का चुनाव और सही वक्त बहुत मायने रखता है. कोशिश करें कि जगह शांत और आरामदायक हो, जहां वो खुद को सुरक्षित और कंफर्टेबल महसूस करे. आप किसी पार्क, कैफे, लंच डेट, या फिर उस जगह पर प्रपोज कर सकते हैं जहां आपकी पहली मुलाकात हुई हो. भीड़भाड़ वाली जगह या अचानक सबके सामने प्रपोज करना कई बार सामने वाले को अनकंर्फटेबल कर सकता है.

कब और कैसे प्रपोज करें लड़के?

प्रपोज डे पर कोई महंगा तोहफा देना जरूरी नहीं है। एक गुलाब का फूल, एक प्यारा-सा कार्ड या छोटा-सा गिफ्ट भी आपके इमोशनस को खूबसूरती से बयां कर सकता है. वैलेंटाइन वीक के दौरान अगर आपने उन्हें पहले से थोड़ा खास महसूस कराया है, तो प्रपोजल का असर और भी अच्छा होता है. प्यार का इजहार करने से पहले उनके साथ अच्छा समय बिताएं. आप मूवी डेट, पिकनिक, कॉफी डेट या डिनर पर जा सकते हैं. जब आप दोनों साथ हंसते-बात करते हैं, तब एक अलग कनेक्शन बनता है. ऐसे ही किसी खूबसूरत पल में आप प्रपोज कर सकते हैं.

