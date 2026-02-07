हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलरिलेशनशिपPropose Day: लड़की को प्रपोज करने का सही वक्त कौन-सा, जानें कब और कैसे प्रपोज करें लड़के?

Propose Day: लड़की को प्रपोज करने का सही वक्त कौन-सा, जानें कब और कैसे प्रपोज करें लड़के?

हर साल 8 फरवरी को मनाया जाता है, प्यार के इजहार का सबसे खास दिन माना जाता है. अगर आप भी किसी लड़की को पसंद करते हैं और लंबे समय से सोच रहे हैं कि कब और कैसे अपने दिल की बात कहें.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 07 Feb 2026 11:10 AM (IST)
Preferred Sources

वैलेंटाइन वीक का नाम आते ही दिल में एक अलग-सी खुशी और एक्साइटमेंट भर जाती है. यह वो समय होता है जब लोग अपने दिल में छुपे इमोशनस को शब्दों में बदलने की हिम्मत जुटाते हैं. खासतौर पर प्रपोज डे, जो हर साल 8 फरवरी को मनाया जाता है, प्यार के इजहार का सबसे खास दिन माना जाता है. अगर आप भी किसी लड़की को पसंद करते हैं और लंबे समय से सोच रहे हैं कि कब और कैसे अपने दिल की बात कहें, तो प्रपोज डे आपके लिए बेहतरीन मौका हो सकता है, लेकिन सिर्फ दिन खास होना काफी नहीं है, सही वक्त, सही तरीका और सामने वाले की भावनाओं की समझ भी उतनी ही जरूरी होती है. कई बार लोग जल्दबाजी में या गलत जगह पर प्रपोज कर देते हैं, जिससे बात बिगड़ भी सकती है. इसलिए जरूरी है कि आप प्यार का इजहार सोच-समझकर, सिंपल और कॉन्फिडेंस के साथ करें. 

पहले दोस्ती मजबूत करें, फिर करें इजहार

किसी भी रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से होती है. अगर आप किसी लड़की को प्रपोज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह देखें कि आप दोनों के बीच बातचीत कंर्फटेबल है या नहीं, क्या आप दोनों खुलकर बात करते हैं, क्या वो आपकी मौजूदगी में कंर्फटेबल महसूस करती है. अगर इन सवालों का जवाब सही है, तो आप सही दिशा में हैं. पहली ही मुलाकात में आई लव यू कहना जरूरी नहीं होता, धीरे-धीरे एक-दूसरे को समझना, साथ समय बिताना और विश्वास बनाना ज्यादा अहम है. 

बॉडी लैंग्वेज और इशारों को समझें

प्रपोज करने से पहले लड़की की बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है. अगर वह आपसे बात करने में दिलचस्पी दिखाती है,आपके मैसेज का जवाब समय पर देती है, आपके साथ समय बिताना पसंद करती है तो यह अच्छे संकेत हो सकते हैं. अगर वह बार-बार दूरी बनाए रखती है या अनकंर्फटेबल महसूस करती है, तो बेहतर है कि आप थोड़ा रुकें और उन्हें और समझने की कोशिश करें. 

लड़की को प्रपोज करने का सही वक्त कौन-सा है

प्रपोज करने के लिए जगह का चुनाव और सही वक्त बहुत मायने रखता है. कोशिश करें कि जगह शांत और आरामदायक हो, जहां वो खुद को सुरक्षित और कंफर्टेबल महसूस करे. आप किसी पार्क, कैफे, लंच डेट, या फिर उस जगह पर प्रपोज कर सकते हैं जहां आपकी पहली मुलाकात हुई हो. भीड़भाड़ वाली जगह या अचानक सबके सामने प्रपोज करना कई बार सामने वाले को अनकंर्फटेबल कर सकता है. 

कब और कैसे प्रपोज करें लड़के?

प्रपोज डे पर कोई महंगा तोहफा देना जरूरी नहीं है। एक गुलाब का फूल, एक प्यारा-सा कार्ड या छोटा-सा गिफ्ट भी आपके इमोशनस को खूबसूरती से बयां कर सकता है. वैलेंटाइन वीक के दौरान अगर आपने उन्हें पहले से थोड़ा खास महसूस कराया है, तो प्रपोजल का असर और भी अच्छा होता है. प्यार का इजहार करने से पहले उनके साथ अच्छा समय बिताएं. आप मूवी डेट, पिकनिक, कॉफी डेट या डिनर पर जा सकते हैं. जब आप दोनों साथ हंसते-बात करते हैं, तब एक अलग कनेक्शन बनता है. ऐसे ही किसी खूबसूरत पल में आप प्रपोज कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें - Rose Day पर गर्लफ्रेंड को पहली बार कर रहे प्रपोज? गलती से भी न करें ये 7 गलतियां

Published at : 07 Feb 2026 11:09 AM (IST)
Tags :
Valentine Week 2026 Propose Day 2026 Right Time To Propose A Girl Right Way To Propose
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में कब होंगे पंचायत चुनाव? ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा, बोले- 'इसको लेकर भ्रम...'
यूपी में कब होंगे पंचायत चुनाव? ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा, बोले- 'इसको लेकर भ्रम...'
विश्व
'किसानों और मछुआरों के लिए 30 ट्रिलियन डॉलर...', भारत-US ट्रेड डील का फ्रेमवर्क जारी, जानें पीयूष गोयल ने क्या-क्या बताया
'किसानों और मछुआरों के लिए 30 ट्रिलियन डॉलर...', भारत-US ट्रेड डील का फ्रेमवर्क जारी
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, यह खिलाड़ी विश्वकप से बाहर
टी20 वर्ल्ड कप से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, यह खिलाड़ी विश्वकप से बाहर
बॉलीवुड
'उसे गलत समझा गया', विक्रांत मैसी ने अपनी रिटायरमेंट पोस्ट अनाउंसमेंट की बताई सच्चाई, बोले- 'मैं बस एक ब्रेक...'
'उसे गलत समझा गया', विक्रांत मैसी ने अपनी रिटायरमेंट पोस्ट अनाउंसमेंट की बताई सच्चाई
Advertisement

वीडियोज

India-US Trade Deal: America ने कर दिया भारत-रूस को लेकर बड़ा दावा | Donlad Trump | PM Modi
Delhi Janakpuri Case: गड्ढ़े में युवक की मौत पर विपक्ष ने सरकार पर उठाए सवाल | Breaking | ABP News
RSS के 100 साल पूरे होने पर खास कार्यक्रम, ये हस्तियों होंगी शामिल | Mumbai | Mohan Bhagwat|Breaking
Pappu Yadav Arrested: पप्पू यादव और पुलिस के बीच हुई तीखी नोकझोंक | Breaking | Bihar Police | Patna
Pappu Yadav: पप्पू यादव की गिरफ्तारी से भड़के समर्थक, किया भारी हंगामा | Breaking | Bihar Police
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में कब होंगे पंचायत चुनाव? ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा, बोले- 'इसको लेकर भ्रम...'
यूपी में कब होंगे पंचायत चुनाव? ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा, बोले- 'इसको लेकर भ्रम...'
विश्व
'किसानों और मछुआरों के लिए 30 ट्रिलियन डॉलर...', भारत-US ट्रेड डील का फ्रेमवर्क जारी, जानें पीयूष गोयल ने क्या-क्या बताया
'किसानों और मछुआरों के लिए 30 ट्रिलियन डॉलर...', भारत-US ट्रेड डील का फ्रेमवर्क जारी
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, यह खिलाड़ी विश्वकप से बाहर
टी20 वर्ल्ड कप से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, यह खिलाड़ी विश्वकप से बाहर
बॉलीवुड
'उसे गलत समझा गया', विक्रांत मैसी ने अपनी रिटायरमेंट पोस्ट अनाउंसमेंट की बताई सच्चाई, बोले- 'मैं बस एक ब्रेक...'
'उसे गलत समझा गया', विक्रांत मैसी ने अपनी रिटायरमेंट पोस्ट अनाउंसमेंट की बताई सच्चाई
इंडिया
जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से क्यों दिया इस्तीफा? हामिद अंसारी ने दिया ये जवाब
जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से क्यों दिया इस्तीफा? हामिद अंसारी ने दिया ये जवाब
इंडिया
India-Bangladesh Relations: संसद में उठा बांग्लादेश का मुद्दा, JDU ने हिंदुओं को लेकर पूछा तीखा सवाल, सरकार ने क्या दिया जवाब?
संसद में उठा बांग्लादेश का मुद्दा, JDU ने हिंदुओं को लेकर पूछा तीखा सवाल, सरकार ने क्या दिया जवाब?
जनरल नॉलेज
पाकिस्तान में भी सोने-चांदी के भाव आसमान पर, जानिए एक तोले का रेट
पाकिस्तान में भी सोने-चांदी के भाव आसमान पर, जानिए एक तोले का रेट
ट्रेंडिंग
बर्फ से ढकी चोटियों के बीच गूंजती शिव आरती, रुद्रनाथ मंदिर का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल
बर्फ से ढकी चोटियों के बीच गूंजती शिव आरती, रुद्रनाथ मंदिर का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget