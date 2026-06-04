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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलरिलेशनशिपMarriage Problems: टीवी सीरियल्स नहीं हकीकत में खतरनाक हैं टॉक्सिक सास-ससुर, डील करने के लिए अपनाएं ये तरीके

Marriage Problems: टीवी सीरियल्स नहीं हकीकत में खतरनाक हैं टॉक्सिक सास-ससुर, डील करने के लिए अपनाएं ये तरीके

 Emotional Manipulation: टीवी सीरियल्स में सास-बहू के झगड़े देखना जितना आसान और मजेदार लगता है, असल जिंदगी में वही हालात इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं. चलिए इससे बचने के उपाय बताते हैं.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 04 Jun 2026 11:53 AM (IST)
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How To Deal With Toxic In Laws: मॉडल ट्विशा शर्मा की खबर हर तरफ छाई हुई है कि ससुराल वालों ने उसको मार दिया और सास ने उसपर आरोप लगाया है कि वो नशा करती थी. दरअसल  टीवी सीरियल्स में सास-बहू के झगड़े देखना जितना आसान और मजेदार लगता है, असल जिंदगी में वही हालात इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं.  ऐसे ससुराल वाले जो हर बात में दखल दें, ताने मारें, इमोशनल दबाव बनाएं या हर समय तनाव पैदा करें, उनसे निपटना किसी बड़ी मानसिक लड़ाई से कम नहीं होता. 

 परेशानी की जड़ को समझने की कोशिश कीजिए

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर परेशानी की जड़ क्या है. अक्सर ऐसा व्यवहार अचानक नहीं होता, उसके पीछे नियंत्रण की भावना या इमोशनल सीमाओं की कमी होती है. कई बार ससुराल वाले आपकी परवरिश के तरीकों को नजरअंदाज करते हैं, बिना बताए घर आ जाते हैं या फिर इमोशनल दबाव बनाते हैं. जैसे आपकी निजी जगह की जरूरत को स्वार्थी कहना या खुद को बेबस दिखाकर आपको अपराधबोध महसूस करवाना. 

पति -पत्नी के बीच अच्छे कम्युनिकेशन होने जरूरी

रिश्तों के विशेषज्ञ मानते हैं कि ससुराल की परेशानी अक्सर पति-पत्नी के रिश्ते की परीक्षा बन जाती है. इसलिए सबसे जरूरी है कि दोनों एक टीम की तरह खड़े रहें. अगर किसी के माता-पिता बार-बार सीमाएं पार कर रहे हैं, तो उसी व्यक्ति को अपने परिवार से बात करनी चाहिए. क्योंकि अगर दूसरा जीवनसाथी शिकायत करेगा, तो अक्सर यह धारणा बन जाती है कि उसने परिवार को अलग कर दिया.

चीजों के लिए नियम होना जरूरी

सीमाएं तय करना भी बेहद जरूरी है, लेकिन सिर्फ नियम बना देने से कुछ नहीं होता. इसका मतलब साफ तौर पर यह तय करना है कि आप क्या सहन करेंगे और क्या नहीं. एक्सपर्ट कहते हैं कि बार-बार सफाई देने से सामने वाला बहस करने लगता है.

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खुद को ऐसे करें तैयार

कुछ हालात ऐसे होते हैं जहां समझाने का भी असर नहीं होता. ऐसे समय में मनोवैज्ञानिक ग्रे रॉक तरीका अपनाने की सलाह देते हैं. यानी खुद को इतना शांत और सामान्य रखना कि सामने वाले को झगड़ा बढ़ाने का मौका ही ना मिले. छोटे और सीधे जवाब जैसे ठीक है, हम्म या समझ गई या गया कई बार बेवजह के विवाद को खत्म कर देते हैं. इसके अलावा लंबे घरेलू मेल-मिलाप की जगह बाहर थोड़ी देर के लिए मिलना बेहतर माना जाता है. इससे माहौल भी हल्का रहता है और जरूरत पड़ने पर वहां से निकलना भी आसान होता है. अगर व्यवहार मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाने लगे, तो दूरी बना लेना भी गलत नहीं माना जाता.

इस चीज का रखें ध्यान

सबसे जरूरी बात यह है कि आप दूसरों का व्यवहार नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया जरूर संभाल सकते हैं. अगर आपकी तय की गई सीमाओं पर सामने वाला गुस्सा करता है, नाराज होता है या चुप्पी साध लेता है, तो यह उनकी सोच दिखाता है, आपकी गलती नहीं. अपनी मेंटल को प्राथमिकता दें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 04 Jun 2026 11:53 AM (IST)
Tags :
Mental Health Toxic In-laws Family Stress
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