हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलरिलेशनशिपHistory Of Promise Day: कैसे हुई थी प्रॉमिस डे की शुरुआत, क्या है इसका इतिहास?

History Of Promise Day: कैसे हुई थी प्रॉमिस डे की शुरुआत, क्या है इसका इतिहास?

Origin Of Promise Day: इस समय वैलेंटाइन वीक चल रहा है. इसी में एक दिन प्रॉमिस डे का भी है. चलिए आपको बताते हैं कि प्रॉमिस डे का क्या मतलब होता है और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी?

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 10 Feb 2026 05:05 PM (IST)
Preferred Sources

Promise Day Meaning In Relationships: वैलेंटाइन वीक हर साल प्यार और भावनाओं को जाहिर करने का खास मौका होता है. इस पूरे हफ्ते में आने वाला प्रॉमिस डे एक अलग ही अहमियत रखता है, क्योंकि यह भरोसे, कमिटमेंट और इमोशनल सिक्योरिटी का प्रतीक माना जाता है. साल 2026 में प्रॉमिस डे 11 फरवरी, बुधवार को मनाया जाएगा. यह वैलेंटाइन वीक का पांचवां दिन होता है, जो टेडी डे के बाद और हग डे से ठीक पहले आता है. इस दिन कपल्स एक-दूसरे से वादे करते हैं कि वे जिंदगी के हर उतार-चढ़ाव में साथ निभाएंगे, सम्मान देंगे और एक-दूसरे का सहारा बनेंगे.

प्रॉमिस डे क्या है?

प्रॉमिस डे सिर्फ रोमांटिक जेस्चर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ईमानदारी, वफादारी और लंबे समय के रिश्ते की नींव को मजबूत करने का दिन है. इस मौके पर पार्टनर्स एक-दूसरे से समझदारी, सपोर्ट और इमोशनल मौजूदगी का वादा करते हैं. ये वादे बोले गए हों या लिखे हुए, रिश्ते को और गहरा बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं. खास बात यह है कि प्रॉमिस डे केवल प्रेमी-प्रेमिका तक सीमित नहीं रहता। लोग इस दिन अपने दोस्तों और परिवार से भी सच्चे वादे करते हैं, जिससे हर तरह के रिश्तों में मजबूती आती है।

प्रॉमिस डे का इतिहास

प्रॉमिस डे किसी पारंपरिक या प्राचीन त्योहार से जुड़ा नहीं है. इसकी शुरुआत आधुनिक समय में वैलेंटाइन वीक के हिस्से के रूप में हुई. धीरे-धीरे यह दिन लोगों के बीच लोकप्रिय होता गया और आज इसे प्यार, भरोसे और भावनात्मक जुड़ाव का खास दिन माना जाता है. भले ही इस दिन का कोई खास इतिहास न हो, लेकिन इस दिन का हमारे जीवन में बहुत खास महत्व होता है, कुछ वादे हमें जिंदगीभर एक दूसरे से जोड़कर रखने में मदद करते हैं. 

प्रॉमिस डे का महत्व

प्रॉमिस डे रिश्तों में भरोसा और इमोशन जुड़ाव को बढ़ावा देता है. यह लोगों को अपने दिल की अनकही बातों को कहने और रिश्तों में नए सिरे से कमिटमेंट दोहराने का मौका देता है. इस दिन किए गए छोटे-छोटे वादे भी लंबे समय तक रिश्तों में सुरक्षा और अपनापन बनाए रखते हैं. चाहे ये वादे शब्दों में हों, हाथ से लिखे नोट्स में या किसी खास हावभाव के जरिए, इनका असर दिल पर गहरा पड़ता है. अगर आपका कोई खास हो, जिससे आप अपनी दिल की बात शेयर करना चाहते हैं या फिर उसके साथ कुछ प्रॉमिस करना चाहते हैं, तो आप अपने इमोशन को व्यक्त कर सकते हैं. यही वजह है कि प्रॉमिस डे रिश्तों को प्यार, भरोसे और समझदारी के साथ आगे बढ़ाने का खूबसूरत जरिया बन चुका है.

इसे भी पढ़ें: Ghaziabad Suicide Case: बच्चों को क्यों खींच रहा कोरियन कल्चर और कहां चूक रहे हम? गाजियाबाद की घटना से उठे सवाल

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 10 Feb 2026 05:05 PM (IST)
Tags :
Promise Day 2026 Promise Day Date Promise Day Significance
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मेक इन इंडिया का शेर जंग खा रहा है', अखिलेश यादव ने US संग ट्रेड डील, चीन सीमा विवाद पर सरकार को घेरा
'मेक इन इंडिया का शेर जंग खा रहा है', अखिलेश यादव ने US संग डील, चीन सीमा विवाद पर सरकार को घेरा
महाराष्ट्र
संजय राउत बोले, 'सलमान खान कब से RSS के स्वयंसेवक हो गए', डिप्टी CM शिंदे ने दिया ऐसा जवाब
संजय राउत बोले, 'सलमान खान कब से RSS के स्वयंसेवक हो गए', डिप्टी CM शिंदे ने दिया ऐसा जवाब
इंडिया
Exclusive: हिमंत सरमा पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का तीखा हमला- 'CM काफी बेचैन हैं, उन्हें...'
Exclusive: हिमंत सरमा पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का तीखा हमला- 'CM काफी बेचैन हैं, उन्हें...'
क्रिकेट
'इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं', IND vs PAK मैच से पहले शाहिद अफरीदी ने उगला जहर; जानें अब क्या कहा
'इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं', IND vs PAK मैच से पहले शाहिद अफरीदी ने उगला जहर; जानें अब क्या कहा
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: ओ रोमियो’ रिलीज़ से पहले बड़ा खुलासा: तमन्नाह–विक्रांत ने बिना फीस किया काम
Seher Hone Ko Hai:😮 प्यारी नोक-झोंक या बढ़ती दूरियां? Mahid ने कह दी चुभने वाली बात (10-02-2026)
T-20 World Cup: पैसों के लालच में झुका पाकिस्तान, मैच से पहले ही सरेंडर? ABPLIVE
Faridabad Jail Shocker: राम मंदिर साजिश का आरोपी जेल में ढेर, Rohit Godara गैंग का दावा |ABPLIVE
Tax Rules अब हुए Easy, न रहेगा Pressure न कोई Panic | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मेक इन इंडिया का शेर जंग खा रहा है', अखिलेश यादव ने US संग ट्रेड डील, चीन सीमा विवाद पर सरकार को घेरा
'मेक इन इंडिया का शेर जंग खा रहा है', अखिलेश यादव ने US संग डील, चीन सीमा विवाद पर सरकार को घेरा
महाराष्ट्र
संजय राउत बोले, 'सलमान खान कब से RSS के स्वयंसेवक हो गए', डिप्टी CM शिंदे ने दिया ऐसा जवाब
संजय राउत बोले, 'सलमान खान कब से RSS के स्वयंसेवक हो गए', डिप्टी CM शिंदे ने दिया ऐसा जवाब
इंडिया
Exclusive: हिमंत सरमा पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का तीखा हमला- 'CM काफी बेचैन हैं, उन्हें...'
Exclusive: हिमंत सरमा पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का तीखा हमला- 'CM काफी बेचैन हैं, उन्हें...'
क्रिकेट
'इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं', IND vs PAK मैच से पहले शाहिद अफरीदी ने उगला जहर; जानें अब क्या कहा
'इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं', IND vs PAK मैच से पहले शाहिद अफरीदी ने उगला जहर; जानें अब क्या कहा
टेलीविजन
'नागिन 7' में ड्रैगन बन कदम रखेंगी ये एक्ट्रेस, किरदार को लेकर तोड़ी चुप्पी
'नागिन 7' में ड्रैगन बन कदम रखेंगी ये एक्ट्रेस, किरदार को लेकर तोड़ी चुप्पी
इंडिया
Exclusive: लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए विपक्ष ने दिया नोटिस, कर दी इतनी बड़ी गलती
Exclusive: ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए विपक्ष ने दिया नोटिस, कर दी ये बड़ी गलती
ट्रेंडिंग
इंदिरा गांधी जैसा लुक लेकर बुरी फंसी कंगना? सोशल मीडिया पर यूजर्स ने जमकर किया ट्रोल
इंदिरा गांधी जैसा लुक लेकर बुरी फंसी कंगना? सोशल मीडिया पर यूजर्स ने जमकर किया ट्रोल
यूटिलिटी
PF अकाउंट से निकालना है पैसा लेकिन भूल गए UAN नंबर, 2 मिनट में ऐसे कर सकते हैं रिकवर
PF अकाउंट से निकालना है पैसा लेकिन भूल गए UAN नंबर, 2 मिनट में ऐसे कर सकते हैं रिकवर
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Embed widget