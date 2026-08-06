लव मैरिज के लिए नहीं मान रहे घरवाले? ये पांच तरीके बसाएंगे आपका घर

How To Convince Parents For Love Marriage: पसंद का पार्टनर मिल जाने के बाद भी शादी तक पहुंचने का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता. खासकर तब, जब परिवार लव मैरिज के लिए तैयार न हो. कई बार जाति, धर्म, परिवार की प्रतिष्ठा, आर्थिक स्थिति या सामाजिक अंतर के कारण माता-पिता रिश्ते को स्वीकार नहीं करते. ऐसी स्थिति में गुस्सा करने, घर में रोज बहस करने या जल्दबाजी में कोई फैसला लेने के बजाय कुछ तरीके काम आ सकते हैं. माता-पिता को मनाने में समय लग सकता है, इसलिए बातचीत और भरोसा दोनों जरूरी हैं.

पहले उस सदस्य से बात करें जो आपको समझता हो

लव मैरिज की बात पूरे परिवार के सामने एक साथ रखने के बजाय शुरुआत उस व्यक्ति से करें जो आपकी बात ज्यादा आसानी से समझ सकता है. यह मां, पिता, बड़ा भाई-बहन या परिवार का कोई दूसरा सदस्य हो सकता है. अगर माता-पिता में से कोई एक आपके फैसलों को ज्यादा समझता है तो पहले उससे अकेले में बात करें. उसे बताएं कि आप अपने पार्टनर को क्यों पसंद करते हैं और शादी का फैसला क्यों लेना चाहते हैं. अगर वह आपकी बात समझ जाता है तो परिवार के बाकी सदस्यों को मनाने में आपकी मदद कर सकता है.





यहां ध्यान रखें कि किसी एक सदस्य को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश न करें. मकसद परिवार में पक्ष बनाना नहीं बल्कि अपनी बात रखने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की मदद लेना है, जिस पर बाकी सदस्य भी भरोसा करते हों.

अचानक शादी का फैसला सुनाने से बचें

घरवालों को अचानक यह बताना कि आपने शादी का फैसला कर लिया है और अब उनकी मंजूरी चाहिए, कई बार स्थिति को मुश्किल बना सकता है. माता-पिता को लग सकता है कि इतने बड़े फैसले से उन्हें पूरी तरह अलग रखा गया. अगर परिस्थितियां अनुमति देती हैं तो अपने पार्टनर के बारे में परिवार से धीरे-धीरे बात शुरू करें. पहले उसके काम, पढ़ाई, परिवार, व्यवहार और दूसरी अच्छी बातों के बारे में बता सकते हैं. सही समय आने पर दोनों की मुलाकात भी कराई जा सकती है. इससे घरवालों को आपके पार्टनर को खुद समझने का मौका मिलता है. केवल आपकी बात सुनकर किसी के बारे में राय बनाने और सामने मिलकर उसे जानने में फर्क होता है. पहली मुलाकात में भी शादी पर फैसला लेने का दबाव बनाने से बचें. परिवार को रिश्ता समझने के लिए थोड़ा समय दें.

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घरवालों की आपत्ति पहले समझें

माता-पिता लव मैरिज के लिए मना कर रहे हैं तो सिर्फ यह कहना कि वे आपकी पसंद नहीं समझते, समस्या का हल नहीं है. पहले यह जानने की कोशिश करें कि उन्हें रिश्ते से असल परेशानी क्या है. हो सकता है कि उनकी चिंता जाति या धर्म को लेकर हो. कुछ परिवार आर्थिक स्थिति, नौकरी, उम्र में अंतर या दोनों परिवारों की जीवनशैली को लेकर परेशान होते हैं. वहीं कुछ माता-पिता को यह डर रहता है कि शादी के बाद रिश्ता सफल होगा या नहीं.

अपने रिश्ते की मजबूती सिर्फ बातों से नहीं दिखाएं

माता-पिता को केवल यह बताना कि आप दोनों एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हमेशा पर्याप्त नहीं होता. शादी लंबी जिम्मेदारी है, इसलिए घरवाले यह भी देखना चाहते हैं कि दोनों इस जिम्मेदारी के लिए कितने तैयार हैं. उन्हें बताएं कि आपने अपने पार्टनर के साथ करियर, रहने की जगह, आर्थिक जिम्मेदारियों और परिवार को लेकर क्या योजना बनाई है. दोनों के विचार और जीवन के लक्ष्य कितने मेल खाते हैं, यह भी महत्वपूर्ण है. इसके साथ ही अपने व्यवहार से भी जिम्मेदारी दिखाएं. अगर आप नौकरी करते हैं तो आर्थिक रूप से जिम्मेदार रहें. घर की जिम्मेदारियों में हिस्सा लें और फैसले सोच-समझकर लें.

परिवार में किसी भरोसेमंद व्यक्ति की मदद लें

कई बार माता-पिता वही बात अपने बच्चे से सुनकर स्वीकार नहीं करते, लेकिन किसी भरोसेमंद रिश्तेदार या करीबी व्यक्ति के समझाने पर उस पर विचार करने लगते हैं. ऐसी स्थिति में परिवार के किसी ऐसे सदस्य की मदद ली जा सकती है जिसकी बात माता-पिता गंभीरता से सुनते हों. यह कोई चाचा, मामा, मौसी, बड़ा भाई-बहन या परिवार का पुराना दोस्त हो सकता है. पहले उसे अपने रिश्ते और घरवालों की आपत्तियों के बारे में साफ-साफ बताएं. अगर उसे भी आपका रिश्ता सही लगता है तो वह माता-पिता के सामने आपकी बात बेहतर तरीके से रख सकता है. हालांकि घरवालों पर कई लोगों से एक साथ दबाव डलवाना उल्टा असर कर सकता है. किसी एक समझदार और भरोसेमंद व्यक्ति को बीच में रखना ज्यादा बेहतर है.

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