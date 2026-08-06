मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलरिलेशनशिपLove Marriage Tips: लव मैरिज के लिए नहीं मान रहे घरवाले? ये पांच तरीके बसाएंगे आपका घर

Love Marriage Tips: लव मैरिज के लिए नहीं मान रहे घरवाले? ये पांच तरीके बसाएंगे आपका घर

Love Marriage: पूरे परिवार के सामने एक साथ रखने के बजाय शुरुआत उस व्यक्ति से करें जो आपकी बात ज्यादा आसानी से समझ सकता है. यह मां, पिता, बड़ा भाई-बहन या परिवार का कोई दूसरा सदस्य हो सकता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 06 Aug 2026 08:53 AM (IST)
Preferred Sources

How To Convince Parents For Love Marriage: पसंद का पार्टनर मिल जाने के बाद भी शादी तक पहुंचने का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता. खासकर तब, जब परिवार लव मैरिज के लिए तैयार न हो. कई बार जाति, धर्म, परिवार की प्रतिष्ठा, आर्थिक स्थिति या सामाजिक अंतर के कारण माता-पिता रिश्ते को स्वीकार नहीं करते. ऐसी स्थिति में गुस्सा करने, घर में रोज बहस करने या जल्दबाजी में कोई फैसला लेने के बजाय कुछ तरीके काम आ सकते हैं. माता-पिता को मनाने में समय लग सकता है, इसलिए बातचीत और भरोसा दोनों जरूरी हैं.

पहले उस सदस्य से बात करें जो आपको समझता हो

लव मैरिज की बात पूरे परिवार के सामने एक साथ रखने के बजाय शुरुआत उस व्यक्ति से करें जो आपकी बात ज्यादा आसानी से समझ सकता है. यह मां, पिता, बड़ा भाई-बहन या परिवार का कोई दूसरा सदस्य हो सकता है. अगर माता-पिता में से कोई एक आपके फैसलों को ज्यादा समझता है तो पहले उससे अकेले में बात करें. उसे बताएं कि आप अपने पार्टनर को क्यों पसंद करते हैं और शादी का फैसला क्यों लेना चाहते हैं. अगर वह आपकी बात समझ जाता है तो परिवार के बाकी सदस्यों को मनाने में आपकी मदद कर सकता है.


Love Marriage Tips: लव मैरिज के लिए नहीं मान रहे घरवाले? ये पांच तरीके बसाएंगे आपका घर

यहां ध्यान रखें कि किसी एक सदस्य को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश न करें. मकसद परिवार में पक्ष बनाना नहीं बल्कि अपनी बात रखने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की मदद लेना है, जिस पर बाकी सदस्य भी भरोसा करते हों.

 अचानक शादी का फैसला सुनाने से बचें

घरवालों को अचानक यह बताना कि आपने शादी का फैसला कर लिया है और अब उनकी मंजूरी चाहिए, कई बार स्थिति को मुश्किल बना सकता है. माता-पिता को लग सकता है कि इतने बड़े फैसले से उन्हें पूरी तरह अलग रखा गया. अगर परिस्थितियां अनुमति देती हैं तो अपने पार्टनर के बारे में परिवार से धीरे-धीरे बात शुरू करें. पहले उसके काम, पढ़ाई, परिवार, व्यवहार और दूसरी अच्छी बातों के बारे में बता सकते हैं. सही समय आने पर दोनों की मुलाकात भी कराई जा सकती है. इससे घरवालों को आपके पार्टनर को खुद समझने का मौका मिलता है. केवल आपकी बात सुनकर किसी के बारे में राय बनाने और सामने मिलकर उसे जानने में फर्क होता है. पहली मुलाकात में भी शादी पर फैसला लेने का दबाव बनाने से बचें. परिवार को रिश्ता समझने के लिए थोड़ा समय दें.

इसे भी पढ़ें- Love vs Attraction: क्या है Love at First Sight? लड़के या लड़कियां, किन्हें होता है सबसे ज्यादा?


Love Marriage Tips: लव मैरिज के लिए नहीं मान रहे घरवाले? ये पांच तरीके बसाएंगे आपका घर

 घरवालों की आपत्ति पहले समझें

माता-पिता लव मैरिज के लिए मना कर रहे हैं तो सिर्फ यह कहना कि वे आपकी पसंद नहीं समझते, समस्या का हल नहीं है. पहले यह जानने की कोशिश करें कि उन्हें रिश्ते से असल परेशानी क्या है. हो सकता है कि उनकी चिंता जाति या धर्म को लेकर हो. कुछ परिवार आर्थिक स्थिति, नौकरी, उम्र में अंतर या दोनों परिवारों की जीवनशैली को लेकर परेशान होते हैं. वहीं कुछ माता-पिता को यह डर रहता है कि शादी के बाद रिश्ता सफल होगा या नहीं.

अपने रिश्ते की मजबूती सिर्फ बातों से नहीं दिखाएं

माता-पिता को केवल यह बताना कि आप दोनों एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हमेशा पर्याप्त नहीं होता. शादी लंबी जिम्मेदारी है, इसलिए घरवाले यह भी देखना चाहते हैं कि दोनों इस जिम्मेदारी के लिए कितने तैयार हैं. उन्हें बताएं कि आपने अपने पार्टनर के साथ करियर, रहने की जगह, आर्थिक जिम्मेदारियों और परिवार को लेकर क्या योजना बनाई है. दोनों के विचार और जीवन के लक्ष्य कितने मेल खाते हैं, यह भी महत्वपूर्ण है. इसके साथ ही अपने व्यवहार से भी जिम्मेदारी दिखाएं. अगर आप नौकरी करते हैं तो आर्थिक रूप से जिम्मेदार रहें. घर की जिम्मेदारियों में हिस्सा लें और फैसले सोच-समझकर लें.

 परिवार में किसी भरोसेमंद व्यक्ति की मदद लें

कई बार माता-पिता वही बात अपने बच्चे से सुनकर स्वीकार नहीं करते, लेकिन किसी भरोसेमंद रिश्तेदार या करीबी व्यक्ति के समझाने पर उस पर विचार करने लगते हैं. ऐसी स्थिति में परिवार के किसी ऐसे सदस्य की मदद ली जा सकती है जिसकी बात माता-पिता गंभीरता से सुनते हों. यह कोई चाचा, मामा, मौसी, बड़ा भाई-बहन या परिवार का पुराना दोस्त हो सकता है. पहले उसे अपने रिश्ते और घरवालों की आपत्तियों के बारे में साफ-साफ बताएं. अगर उसे भी आपका रिश्ता सही लगता है तो वह माता-पिता के सामने आपकी बात बेहतर तरीके से रख सकता है. हालांकि घरवालों पर कई लोगों से एक साथ दबाव डलवाना उल्टा असर कर सकता है. किसी एक समझदार और भरोसेमंद व्यक्ति को बीच में रखना ज्यादा बेहतर है.

इसे भी पढ़ें: बच्चों की मालिश कब तक करनी चाहिए, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 06 Aug 2026 08:53 AM (IST)
Tags :
Love Marriage Love Marriage Tips Convince Parents For Love Marriage
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

रिलेशनशिप
Love Marriage Tips: लव मैरिज के लिए नहीं मान रहे घरवाले? ये पांच तरीके बसाएंगे आपका घर
लव मैरिज के लिए नहीं मान रहे घरवाले? ये पांच तरीके बसाएंगे आपका घर
रिलेशनशिप
रिलेशनशिप में करीब आना कब जरूरी, इससे कितना फायदा और कितना नुकसान?
रिलेशनशिप में करीब आना कब जरूरी, इससे कितना फायदा और कितना नुकसान?
रिलेशनशिप
First Love: पहली मोहब्बत कभी क्यों नहीं भूलते लोग? जानें इसके पीछे का साइंस
पहली मोहब्बत कभी क्यों नहीं भूलते लोग? जानें इसके पीछे का साइंस
रिलेशनशिप
Love vs Attraction: क्या है Love at First Sight? लड़के या लड़कियां, किन्हें होता है सबसे ज्यादा?
क्या है Love at First Sight? लड़के या लड़कियां, किन्हें होता है सबसे ज्यादा?
Advertisement

वीडियोज

गोरखपुर की लेडी नटवरलाल का करोड़ों वाला मायाजाल!
Pati Brahmachari:💔Isha-Suraj के बीच फिर आई Avni, तकरार के बीच पनपने लगा प्यार। #sbs
Bollywood News: बिग बॉस के टीज़र से मचा तहलका: क्या टीवी पर फिर दिखेगी 'करण-अर्जुन' की जोड़ी? ( 05.08.26 )
Jharkhand Job Protest: झारखंड नौकरी आंदोलन से घिरी सरकार! इस्तीफा देंगे हेमंत सोरेन? ABPLIVE
Mannat: Dhairya का खतरनाक खेल फेल, Mannat ने बचा लिया Vikrant को मौत के मुंह से!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
यूपी में सुबह से बारिश, हरियाणा से दिल्ली तक IMD की चेतावनी, आज देश का मौसम कैसा?
यूपी में सुबह से बारिश, हरियाणा से दिल्ली तक IMD की चेतावनी, आज देश का मौसम कैसा?
झारखंड
रांची प्रोटेस्ट: सरकार से बातचीत के लिए तैयार हुए छात्र, स्टेट गेस्ट हाउस में होगी बात
रांची प्रोटेस्ट: सरकार से बातचीत के लिए तैयार हुए छात्र, स्टेट गेस्ट हाउस में होगी बात
विश्व
'हमने चेतावनी दी थी', दिल्ली से शेख हसीना ने दबाई कौन सी नस? भड़क गया बांग्लादेश
'हमने चेतावनी दी थी', दिल्ली से शेख हसीना ने दबाई कौन सी नस? भड़क गया बांग्लादेश
बॉलीवुड
Ramayana Release Date: रणबीर कपूर की 'रामायण' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
रणबीर कपूर की 'रामायण' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
क्रिकेट
ऋषभ पंत, संजू सैमसन या ईशान किशन, किसे मिलना चाहिए 2027 वनडे वर्ल्ड कप में मौका? 
ऋषभ पंत, संजू सैमसन या ईशान किशन, किसे मिलना चाहिए 2027 वनडे वर्ल्ड कप में मौका? 
मध्य प्रदेश
राज्यसभा में कम हो जाएगी BJP सदस्यों की संख्या? निर्वाचन आयोग से हुई इस सांसद की शिकायत
राज्यसभा में कम हो जाएगी BJP सदस्यों की संख्या? निर्वाचन आयोग से हुई इस सांसद की शिकायत
विश्व
चीन-रूस के साथ हुई जंग तो क्या करेगा अमेरिका, ट्रंप के प्लान का खुलासा
चीन-रूस के साथ हुई जंग तो क्या करेगा अमेरिका, ट्रंप के प्लान का खुलासा
ट्रेंडिंग
Viral Video: महिला ने बाइक पर ही दे दिया बच्चे को जन्म, सामने आया भावुक वीडियो
महिला ने बाइक पर ही दे दिया बच्चे को जन्म, सामने आया भावुक वीडियो
ABP NEWS
क्या गाज़ियाबाद के मॉल्स में भी ऐसा होता है?
क्या गाज़ियाबाद के मॉल्स में भी ऐसा होता है?
ABP NEWS
जो लोग ज्वालामुखी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, वे ध्यान दें: आपको पैदल चलना होगा।
जो लोग ज्वालामुखी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, वे ध्यान दें: आपको पैदल चलना होगा।
ABP NEWS
भारत के राष्ट्रपति का 'एट होम' कार्ड जारी किया गया।
भारत के राष्ट्रपति का 'एट होम' कार्ड जारी किया गया।
ABP NEWS
राष्ट्रपति के कार्ड में भारत की कलात्मक विरासत की झलक।
राष्ट्रपति के कार्ड में भारत की कलात्मक विरासत की झलक।
ABP NEWS
मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर से मुश्किलें आ गई हैं।
मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर से मुश्किलें आ गई हैं।
Embed widget