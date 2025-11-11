Skin protection from pollution: दिल्ली वाले इस समय प्रदूषण की मार से गुजर रहे हैं. सर्दियों के दस्तक देते ही हवा में प्रदूषक कण घुलने लगते हैं और इसका सबसे ज्यादा असर हमारी स्किन पर पड़ता है. धूल, धुआं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हवा में मौजूद दूसरे टॉक्सिन्स हमारी त्वचा की नैचुरल बैरियर को कमजोर कर देते हैं. इसका नतीजा स्किन पर जलन, रुखापन, समय से पहले झुर्रियां और चेहरे की चमक खो जाना होता है. एक्सपर्ट के अनुसार, लगातार प्रदूषित हवा में रहने से स्किन पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, जिससे एजिंग जल्दी होती है, रंग फीका पड़ता है और पिंपल्स या रोसेशिया जैसी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं. ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि आप अपनी स्किन का ख्याल कैसे रख सकते हैं,

डीप क्लेंजिंग

हर दिन दो बार चेहरे को हल्के, सल्फेट-फ्री क्लेंजर से साफ़ करें. इससे धूल, धुआं और प्रदूषण के कण निकल जाएंगे और स्किन की नैचुरल नमी बरकरार रहेगी. आप ऑयल-बेस्ड और वॉटर-बेस्ड दोनों तरह के क्लेंजर का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि डबल क्लीनअप हो सके.

एक्सफोलिएशन

हफ्ते में एक या दो बार हल्के एक्सफोलिएटर से स्किन की ऊपरी परत को साफ करें. AHA या BHA युक्त एक्सफोलिएटर डेड सेल्स को हटाकर रोमछिद्रों को खोलता है. ध्यान रहे, हार्श स्क्रब न इस्तेमाल करें, ये स्किन पर माइक्रो टियर बना सकते हैं जिससे प्रदूषक आसानी से अंदर जा सकते हैं.

स्किन बैरियर मजबूत करें

चेहरे पर हाइड्रेटिंग टोनर लगाएं जिसमें विटामिन E, नियासिनामाइड या रोज वॉटर जैसे एंटीऑक्सीडेंट हों. इसके बाद हल्का एसेंस या सीरम लगाएं जिसमें सेरामाइड, हायल्यूरोनिक एसिड और पेप्टाइड्स हों, ये स्किन को दिनभर हाइड्रेटेड और सुरक्षित रखते हैं.

एंटीऑक्सीडेंट सीरम लगाएं

विटामिन C या ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, रेस्वेराट्रॉल या फेरुलिक एसिड वाले सीरम का इस्तेमाल करें. ये न सिर्फ पॉल्यूशन के असर को कम करते हैं बल्कि स्किन को ब्राइट और स्मूथ भी बनाते हैं.

मॉइस्चराइज करें

धूल और स्मॉग से त्वचा में आने वाली रूखापन को दूर करने के लिए अपनी स्किन टाइप के अनुसार मॉइस्चराइज़र लगाएं. ऑयली स्किन के लिए जेल-बेस्ड और ड्राई स्किन के लिए क्रीमी फॉर्मूला चुनें. ऐसा प्रोडक्ट लें जो स्किन को हाइड्रेट भी करे और प्रदूषण से शील्ड भी बनाए.

सनस्क्रीन लगाना न भूलें

हर दिन, यहां तक कि घर के अंदर भी, SPF 30 या उससे अधिक वाला ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगाएं. एंटी-पॉल्यूशन सनस्क्रीन चुनें जिनमें जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड या एंटीऑक्सीडेंट्स हों ताकि आपकी स्किन को दोहरी सुरक्षा मिले.

नाइट केयर करें

रात का वक्त स्किन रिपेयर के लिए सबसे बेहतर होता है. टोनर के बाद विटामिन E, रेटिनॉल या नियासिनामाइड वाले नाइट क्रीम या स्लीपिंग मास्क लगाएं. हफ्ते में एक-दो बार चारकोल, क्ले या सीवीड एक्सट्रैक्ट वाले ओवरनाइट डिटॉक्स मास्क का इस्तेमाल करें. ये स्किन से दिनभर का प्रदूषण खींचकर बाहर निकाल देते हैं.

हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं

स्किन प्रोडक्ट के साथ-साथ आपको अपने हेल्दी लाइफस्टाइल पर भी ध्यान देने की जरूरत है. आपका खानपान और हाइड्रेशन भी आपकी स्किन के लिए उतना ही जरूरी है. खूब पानी पिएं, फ्रूट्स और हरी सब्ज़ियां खाएं और नींद पूरी लें. इससे आपकी स्किन के साथ-साथ सेहत की ग्लो भी बरकरार रहेगी.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.