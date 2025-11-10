हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बाहर का खाना खाते वक्त ओवरईटिंग से कैसे बचें, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताए 8 असरदार टिप्स

एक्सपर्ट्स बताते हैं कि फ्राइड, क्रिस्पी या क्रीमी डिश की बजाय आप ग्रिल्ड, बेक्ड, स्टीम या बोइल्ड डिश चुनें. खाने की कुकिंग स्टाइल से उसकी कैलोरी का अंदाजा लगाया जा सकता है.

अगर आप डाइट पर हैं या हेल्दी खाना खाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप बाहर नहीं खा सकते हैं. बाहर खाना खाते समय ओवरईटिंग होना आम बात है. क्योंकि रेस्टोरेंट में मिलने वाला टेस्टी लेकिन हाई कैलोरी वाला फूड लोगों को अच्छा लगता है. हालांकि आप कुछ स्मार्ट टिप्स अपनाकर बाहर भी हेल्दी खाना खा सकते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि बाहर खाना खाते वक्त ओवरईटिंग से आप कैसे बच सकते हैं और इसके लिए न्यूट्रिशन्स क्या टिप्स देते हैं. 

1. हेल्दी डिश चुनें

एक्सपर्ट्स बताते हैं कि फ्राइड, क्रिस्पी या क्रीमी डिश की बजाय आप ग्रिल्ड, बेक्ड, स्टीम या बोइल्ड डिश चुनें. दरअसल, कुकिंग स्टाइल से उसकी कैलोरी का अंदाजा लगाया जा सकता है. ग्रिल्ड या स्टीम्ड फूड में तेल कम इस्तेमाल होता है, जबकि फ्राइड या क्रीमी फूड में फैट ज्यादा होता है. ऐसे में रेस्टोरेंट जैसी जगह पर आप फ्राइड फूड की बजाय ग्रिल्ड या बेक्ड फूड चुनना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. 

2. ड्रिंक को स्किप करें 

एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जब भी आप रेस्टोरेंट में खाने जाएं तो ओवरईटिंग से बचने के लिए आप खाने के साथ ड्रिंक की जगह सिर्फ पानी लें. बाहर खाते समय कोल्ड ड्रिंक या जूस का आर्डर देना आम बात होती है, लेकिन इससे एक्स्ट्रा कैलोरी बढ़ जाती है. इसलिए ड्रिंक की जगह पानी सही ऑप्शन होता है. 

3. साइड में हेल्दी ऑप्शन रखें 

एक्सपर्ट बताते हैं कि आप रेस्टोरेंट में फ्राइज या चिप्स की जगह वेजिटेबल्स या सलाद लें. ज्यादातर डिश के साथ हाई कैलोरी साइड्स आती है, जिन्हें आप हेल्दी ऑप्शन में भी बदल सकते हैं. 

4. प्रोटीन बेस्ड डिश चुनें 

एक्सपर्ट्स के अनुसार, खाने का मुख्य हिस्सा प्रोटीन पर आधारित होना चाहिए. ऐसे में आप चिकन, टर्की या फिश जैसे प्रोटीन से भरपूर फूड ले सकते हैं. यह फूड न सिर्फ पेट भरते हैं, बल्कि लंबे समय तक एनर्जी भी देते हैं. 

5. सॉस और ड्रेसिंग से बचें 

बाहर खाते समय सॉस या ड्रेसिंग भले ही आपके खाने का टेस्ट बढ़ाते हो, लेकिन इनमें शुगर और फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. इसलिए इन्हें साइड्स में भी ऑर्डर करने से बचें. 

7. पोर्शन कंट्रोल रखें

रेस्टोरेंट में परोसे जाने वाले खाने की मात्रा आमतौर पर ज्यादा होती है. ऐसे में आधा हिस्सा बाद में खाने के लिए बचा कर रखें या किसी के साथ शेयर करें. इस टेक्निक से भी आप ओवरईटिंग से भी बच सकते हैं. 

8. धीरे-धीरे खाएं

एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप बाहर धीरे-धीरे और ध्यान से खाने की कोशिश करें. खाने की स्पीड को कंट्रोल में रखना जरूरी होता है, ताकि आपका शरीर समय पर सिग्नल दें सके कि पेट भर चुका है. इससे न सिर्फ पाचन सुधरता है बल्कि ओवरईटिंग से भी बचाव होता है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Healthy Eating Avoid Overeating Dining Out Tips Nutritionist Advice
