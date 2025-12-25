क्या आपका बच्चा भी खिलौनों से करता है बातें? जानें उनके डेवलपमेंट से जुड़ा इसका असली मतलब

दरअसल, जब बच्चे खिलौनों से बातें करते हैं तो वह अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल कर रहे होते हैं. बच्चे खिलौनों को इंसानों की तरह भावनाएं, आवाज और पहचान देते हैं. यह कल्पनात्मक खेल उन्हें असल जिंदगी के एक्सपीरियंस को सुरक्षित तरीके से समझने और दोहराने का मौका देता है. जैसे देखभाल करना, चीजें शेयर करना और समस्याओं का हल निकालना.