एक्सप्लोरर
क्या आपका बच्चा भी खिलौनों से करता है बातें? जानें उनके डेवलपमेंट से जुड़ा इसका असली मतलब
दरअसल, जब बच्चे खिलौनों से बातें करते हैं तो वह अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल कर रहे होते हैं. बच्चे खिलौनों को इंसानों की तरह भावनाएं, आवाज और पहचान देते हैं.
पेरेंट्स अक्सर अपने छोटे बच्चों को गुड़िया, खिलौना कार या सॉफ्टवेयर से बातें करते देखते हैं. कई बार यह नजारा बहुत प्यारा लगता है, तो कई बार मन में सवाल उठता है कि आखिर बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है. क्या यह सिर्फ इमेजिनेशन है या इसके पीछे कोई गहरा मतलब छिपा हुआ है. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि टॉडलर का खिलौने से बातें करना पूरी तरह नॉर्मल है और यह उनके मानसिक, भावनात्मक और भाषाई विकास का अहम हिस्सा होता है.
1/5
2/5
Published at : 25 Dec 2025 03:48 PM (IST)
Parenting
5 Photos
क्या आपका बच्चा भी खिलौनों से करता है बातें? जानें उनके डेवलपमेंट से जुड़ा इसका असली मतलब
Parenting
5 Photos
बचपन से पैसों की समझ क्यों जरूरी? जानें बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाने के आसान तरीके
Parenting
6 Photos
लाइक कमेंट्स की दुनिया में खोता जा रहा आपका बच्चा, इन तरीकों से निकालें आभासी दुनिया से बाहर
Parenting
6 Photos
इस गर्मी छुट्टियों में बच्चों को सिखाएं खेल खेल में ये 6 काम, बिना मेहनत के सीख जाएंगे बहुत कुछ
Parenting
6 Photos
प्रेग्नेंसी से पहले मायके चली जाती हैं ज्यादातर महिलाएं, जानें क्यों जरूरी है पेरेंटल केयर
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
नाक टूटी, जबड़ा फ्रैक्चर...इमरान खान के करीबी पर आसिम मुनीर ने करवाया हमला! किस बात पर हुए खफा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा के लिए 2026 होगा सबसे बुरा साल? 41 साल बाद पहली बार खाली हाथ हो जाएंगी मायावती!
इंडिया
1.1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली गणेश का एनकाउंटर, गृहमंत्री अमित शाह ने कहा- 'नक्सलवाद खत्म होने की कगार पर...'
क्रिकेट
सस्पेंस खत्म! कोच ने बताया, विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं
Advertisement
Parenting
5 Photos
क्या आपका बच्चा भी खिलौनों से करता है बातें? जानें उनके डेवलपमेंट से जुड़ा इसका असली मतलब
Parenting
5 Photos
बचपन से पैसों की समझ क्यों जरूरी? जानें बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाने के आसान तरीके
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion