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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलParentingEducational Activities For Kids: समर वैकेशन पर अपने बच्चों को कराएं ये 5 एक्टिविटी, पढ़ाई-लिखाई में शार्प हो जाएगा दिमाग

Educational Activities For Kids: समर वैकेशन पर अपने बच्चों को कराएं ये 5 एक्टिविटी, पढ़ाई-लिखाई में शार्प हो जाएगा दिमाग

Educational Activities For Kids: समर वेकेशन में बच्चों को सिर्फ मोबाइल और टीवी तक सीमित न रखें. ये 5 मजेदार एक्टिविटी उनके दिमाग को तेज, आत्मविश्वास को मजबूत और सीखने की क्षमता को बेहतर बना सकती हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 02 Jun 2026 09:32 AM (IST)
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Educational Activities For Kids: गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही ज्यादातर बच्चों की दिनचर्या बदल जाती है. स्कूल बंद होने के बाद कई बच्चे घंटों मोबाइल, टीवी या वीडियो गेम में लगे रहते हैं. शुरुआत में यह उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन धीरे-धीरे इसका असर उनकी सीखने की आदत और ध्यान लगाने की क्षमता पर पड़ सकता है. ऐसे में माता-पिता की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वे बच्चों को ऐसी गतिविधियों में शामिल करें जो मजेदार भी हों और उनके दिमाग के विकास में भी मदद करें.  अच्छी बात यह है कि इसके लिए महंगे कोर्स या बड़ी तैयारी की जरूरत नहीं होती. कुछ आसान और दिलचस्प एक्टिविटी बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ-साथ उनकी सोचने और समझने की क्षमता को भी बेहतर बना सकती हैं. 

कहानी पढ़ना और नई भाषा सीखना बढ़ाएगा आत्मविश्वास

छुट्टियों के दौरान बच्चों को रोजाना कहानी की किताबें पढ़ने की आदत डालनी चाहिए. इससे उनकी शब्दों की समझ बढ़ती है और पढ़ाई में भी फायदा मिलता है. अगर बच्चा छोटा है तो माता-पिता उसके साथ बैठकर कहानी पढ़ सकते हैं. इसके अलावा बच्चों को किसी नई भाषा के कुछ आसान शब्द और वाक्य भी सिखाए जा सकते हैं. इससे उनकी याद रखने की क्षमता भी बेहतर होती है और नई चीजें सीखने में रुचि बढ़ती है. जब बच्चे कुछ नया सीखते हैं और उसे दूसरों के सामने बोलते हैं तो उनका आत्मविश्वास भी मजबूत होता है. यही वजह है कि विशेषज्ञ भी छुट्टियों में पढ़ने और सीखने से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने की सलाह देते हैं. 

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पेंटिंग, संगीत और पहेलियां बन सकती हैं दिमाग की एक्सरसाइज

बच्चों का दिमाग तेज करने के लिए पेंटिंग, ड्रॉइंग, संगीत और पहेलियों जैसी गतिविधियां भी काफी फायदेमंद मानी जाती हैं. पेंटिंग से बच्चों की कल्पना शक्ति बढ़ती है और वे अपने विचारों को बेहतर तरीके से व्यक्त करना सीखते हैं. वहीं संगीत सीखने से ध्यान लगाने की क्षमता मजबूत होती है. इसके अलावा पहेलियां, पजल और दिमागी खेल बच्चों को सोचने और समस्या का हल निकालने की आदत सिखाते हैं. वहीं खास बात यह है कि बच्चे इन गतिविधियों को पढ़ाई जैसा बोझ नहीं समझते, बल्कि खेल-खेल में बहुत कुछ सीख जाते हैं.  यही छोटी-छोटी चीजें आगे चलकर उनकी पढ़ाई और रोजमर्रा की जिंदगी में मदद करती हैं।

बागवानी और छोटे घरेलू काम भी सिखाते हैं बड़ी बातें

गर्मियों की छुट्टियां बच्चों को जिम्मेदार बनाना सिखाने का भी अच्छा मौका होती हैं. बच्चों को घर की बालकनी या गार्डन में पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है. इससे उनमें धैर्य और जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है. इसके अलावा पानी देना, अपनी किताबें व्यवस्थित करना या कमरे को साफ रखना जैसे छोटे-छोटे काम भी उन्हें आत्मनिर्भर बनाते हैं. जब बच्चे अपनी मेहनत का नतीजा देखते हैं तो उन्हें खुशी मिलती है और उनका आत्मविश्वास बढ़ता है. इसलिए इस समर वेकेशन बच्चों को सिर्फ स्क्रीन के सामने बैठाने के बजाय ऐसी गतिविधियों से जोड़ें, जो उन्हें कुछ नया सिखाएं और उनके भविष्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है. 

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Published at : 02 Jun 2026 09:32 AM (IST)
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Summer Vacation Kids Activities Improve Learning Skills Summer Break Activities Fun Learning Ideas
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