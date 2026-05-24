हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलTeenage Daughter Problems: टीनएज बेटियों के बदलते बर्ताव को न लें हल्के में, पैरेंट्स की 1 गलती पड़ सकती है भारी

Teenage Daughter Problems: टीनएज बेटियों के बदलते बर्ताव को न लें हल्के में, पैरेंट्स की 1 गलती पड़ सकती है भारी

Parenting During Puberty: आज की किशोर लड़कियां परफेक्ट दिखने के दबाव में भी जी रही हैं. सोशल मीडिया पर दिखने वाली ग्लैमरस तस्वीरें और लगातार तुलना का माहौल उनके आत्मविश्वास को प्रभावित करता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 24 May 2026 04:28 PM (IST)
Preferred Sources

Signs Your Teenage Daughter Is Struggling: टीनएज का दौर हर बच्चे के लिए चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन बेटियों के लिए यह समय अक्सर ज्यादा इमोशनल और उलझनों से भरा माना जाता है. इस उम्र में वे शारीरिक बदलावों, सामाजिक दबाव और खुद को साबित करने की चिंता से गुजरती हैं. कई बार उनका व्यवहार अचानक बदलता हुआ दिखाई देता है. कभी वे आत्मविश्वास से भरी नजर आती हैं, तो कभी छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा या उदासी जाहिर करने लगती हैं. एक्सपर्ट मानते हैं कि इन बदलावों के पीछे सिर्फ मूड स्विंग नहीं बल्कि गहरे इमोशनल संघर्ष छिपे होते हैं.

क्या होती है सबसे बड़ी चुनौती?

सबसे बड़ी चुनौती शरीर में होने वाले बदलावों को स्वीकार करना होती है. प्यूबर्टी के दौरान शरीर तेजी से बदलता है और कई लड़कियां इसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं होतीं. चेहरे पर पिंपल्स आना, पीरियड्स शुरू होना, वजन बढ़ना या हार्मोनल बदलाव उन्हें असहज बना सकते हैं. ऐसे समय में माता-पिता की भूमिका बेहद अहम हो जाती है. एक्सपर्ट का कहना है कि बेटियों के सामने उनके लुक्स या वजन को लेकर मजाक या आलोचना करने से बचना चाहिए. उन्हें यह एहसास दिलाना जरूरी है कि शरीर में होने वाले ये बदलाव सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा हैं.

परफेक्ट दिखने का दबाव

इसके अलावा आज की किशोर लड़कियां परफेक्ट दिखने के दबाव में भी जी रही हैं. सोशल मीडिया पर दिखने वाली ग्लैमरस तस्वीरें और लगातार तुलना का माहौल उनके आत्मविश्वास को प्रभावित करता है. उन्हें लगता है कि उन्हें पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करना है, खूबसूरत भी दिखना है और हर समय भावनात्मक रूप से मजबूत भी बने रहना है. यही दबाव कई बार चिंता, तनाव और मानसिक थकान का कारण बनता है. एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि घर का माहौल ऐसा होना चाहिए जहां गलतियों को स्वीकार किया जाए. बच्चों की सिर्फ उपलब्धियों की नहीं बल्कि उनकी कोशिशों की भी सराहना करनी चाहिए.

इसे भी पढ़ें -Parenting Tips: क्या आप भी बच्चों पर थोप रहे हैं नियम? सानिया मिर्जा की यह बात खोल देगी आपकी आंखें!

दोस्ती से भी लड़कियों को पड़ता है असर

दोस्ती भी किशोर लड़कियों की जिंदगी में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. इस उम्र में दोस्त सिर्फ साथी नहीं बल्कि इमोशनल सहारा बन जाते हैं. ऐसे में छोटी बहस, दोस्तों द्वारा नजरअंदाज किया जाना या ग्रुप से अलग महसूस करना उन्हें अंदर तक तोड़ सकता है. माता-पिता अगर उनकी भावनाओं को छोटी बात कहकर टाल देते हैं तो बच्चियां खुद को अकेला महसूस करने लगती हैं. एक्सपर्ट मानते हैं कि बेटियों को खुलकर अपनी इमोशनल व्यक्त करने का मौका देना चाहिए.

लड़कियों में क्यों रहता है डर?

किशोर लड़कियों के मन में एक डर यह भी रहता है कि अगर वे परफेक्ट नहीं रहीं तो शायद लोग उनसे प्यार नहीं करेंगे. यही डर कई बार गुस्से, ओवरथिंकिंग और इमोशनल टूटन के रूप में सामने आता है. ऐसे समय में बेटियों को भाषण नहीं बल्कि भरोसे और भावनात्मक सहारे की जरूरत होती है. एक्सपर्ट का कहना है कि माता-पिता अगर कठिन समय में शांत रहकर अपनी बेटियों का साथ दें, तो बच्चियां भावनाओं को बेहतर तरीके से संभालना सीखती हैं और भविष्य में ज्यादा आत्मविश्वासी बनती हैं.

इसे भी पढ़ें - Success Tips: क्या एग्जाम में आपका बच्चा भी लेता है स्ट्रेस? जानें कामयाब बच्चों के पैरेंट्स का सीक्रेट

Published at : 24 May 2026 04:28 PM (IST)
Tags :
Teenage Daughter Problems Parenting Teenage Girls Teenage Girl Emotions
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
Teenage Daughter Problems: टीनएज बेटियों के बदलते बर्ताव को न लें हल्के में, पैरेंट्स की 1 गलती पड़ सकती है भारी
टीनएज बेटियों के बदलते बर्ताव को न लें हल्के में, पैरेंट्स की 1 गलती पड़ सकती है भारी
लाइफस्टाइल
Ganga Dussehra 2026: 25 मई को गंगा दशहरा, नोट करें पवित्र स्नान-दान और पूजा का शुभ मुहूर्त
Ganga Dussehra 2026: 25 मई को गंगा दशहरा, नोट करें पवित्र स्नान-दान और पूजा का शुभ मुहूर्त
लाइफस्टाइल
Mental Health Crisis: हर 8 में से 1 व्यक्ति मेंटल डिसऑर्डर का शिकार, 43 सेकंड में 1 सुसाइड, WHO के आंकड़े हैं खौफनाक
हर 8 में से 1 व्यक्ति मेंटल डिसऑर्डर का शिकार, 43 सेकंड में 1 सुसाइड, WHO के आंकड़े हैं खौफनाक
लाइफस्टाइल
Mango And Pimples: आम बदनाम है या सच में बढ़ाता है Acne, डॉक्टर्स से जानें पिंपल्स की असली वजह
आम बदनाम है या सच में बढ़ाता है Acne, डॉक्टर्स से जानें पिंपल्स की असली वजह
Advertisement

वीडियोज

Twisha Sharma Case Update: पोस्टमार्टम से खुलेगी ट्विशा डेथ मिस्ट्री? | MP | Breaking
India-America Relations: 'सुरक्षा, व्यापार और निवेश को लेकर बात हुई'- S. Jaishankar | Marco Rubio
Honda City का नया Facelift आ गया! Hybrid और नए Look के साथ | #honda #hondacity #newupdate #autolive
Honda ZR-V Hybrid debuts in India, Booking open now | Auto Live #hondacity #hondazrv #hybridcars
Best Cars Under ₹30 Lakh in India 2026 | कौन सी कार आपके लिए सही है? #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
फाल्टा उपचुनाव: जहां TMC के जहांगीर खान ने छोड़ा मैदान, वहां कांग्रेस नहीं ये पार्टी नंबर-2 पर, चौंका रहे आंकड़े
फाल्टा उपचुनाव: जहां TMC के जहांगीर खान ने छोड़ा मैदान, वहां कांग्रेस नहीं ये पार्टी नंबर-2 पर, चौंका रहे आंकड़े
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: मिशन 2027 की रणनीतियों को धार देने में जुटीं मायावती, बनाया जीत का ये खास प्लान!
यूपी: मिशन 2027 की रणनीतियों को धार देने में जुटीं मायावती, बनाया जीत का ये खास प्लान!
आईपीएल 2026
KKR Playoff Equation: कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए प्लेऑफ का समीकरण कैसा है? कैसे टॉप-4 में पहुंच सकती है KKR
कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए प्लेऑफ का समीकरण कैसा है? कैसे टॉप-4 में पहुंच सकती है KKR
विश्व
'अगले कुछ घंटों में आ सकती है गुड न्यूज', ईरान अमेरिका युद्ध पर मार्को रुबियो का भारत से बड़ा ऐलान
'अगले कुछ घंटों में आ सकती है गुड न्यूज', ईरान अमेरिका युद्ध पर मार्को रुबियो का भारत से बड़ा ऐलान
बॉलीवुड
थिएटर रिलीज के बाद ओटीटी पर कहां देख पाएंगे 'है जवानी तो इश्क होना है'? वरुण धवन मचाने आ रहे धमाल
थिएटर रिलीज के बाद ओटीटी पर कहां देख पाएंगे 'है जवानी तो इश्क होना है'? वरुण धवन मचाने आ रहे धमाल
इंडिया
जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे और एकनाथ शिंदे समेत 12 सांसदों को मिलेगा संसद रत्न पुरस्कार, देखें पूरी लिस्ट
जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे, एकनाथ शिंदे समेत 12 MPs को मिलेगा संसद रत्न पुरस्कार, देखें लिस्ट
ट्रेंडिंग
Video: शादी में मिला ‘सबसे अजीब गिफ्ट’! दूल्हा-दुल्हन को शख्स ने गिफ्ट में दिया सुअर, मेहमान रह गए हैरान
शादी में मिला ‘सबसे अजीब गिफ्ट’! दूल्हा-दुल्हन को शख्स ने गिफ्ट में दिया सुअर, मेहमान रह गए हैरान
लाइफस्टाइल
Mango And Pimples: आम बदनाम है या सच में बढ़ाता है Acne, डॉक्टर्स से जानें पिंपल्स की असली वजह
आम बदनाम है या सच में बढ़ाता है Acne, डॉक्टर्स से जानें पिंपल्स की असली वजह
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget