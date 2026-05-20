हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलParentingStudent Mental Stress: छात्रों में मानसिक तनाव के शुरुआती लक्षण कैसे पहचानें पैरेंट्स? दिक्कत से पहले हो जाएं अवेयर

Student Mental Stress: छात्रों में मानसिक तनाव के शुरुआती लक्षण कैसे पहचानें पैरेंट्स? दिक्कत से पहले हो जाएं अवेयर

बोर्ड और प्रवेश परीक्षाओं के रिजल्ट के बाद कई बच्चे अंदर ही अंदर तनाव, डर और चिंता से जूझते हैं. ऐसे में माता-पिता के लिए बच्चों के व्यवहार में दिखने वाले छोटे बदलावों को समझना बेहद जरूरी हो जाता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 20 May 2026 10:46 AM (IST)
Preferred Sources

Student Mental Stress: देश भर में बोर्ड और प्रवेश परीक्षाओं के परिणाम घोषित होते ही, ऐसे में कई घरों में गर्व, राहत, निराशा, चिंता और अनिश्चितता जैसी मिली-जुली भावनाएं देखने को मिलेंगी. कई स्टूडेंट्स बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तनाव, डर और चिंता से जूझ रहे होते हैं. हाल ही में आई एक रिपोर्ट में बताया गया कि कई बच्चे अपने मन की बात घरवालों से भी नहीं कह पाते, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि लोग उन्हें कमजोर समझेंगे. ऐसे में माता-पिता के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि बच्चे के व्यवहार में छोटे-छोटे बदलाव भी मानसिक तनाव का संकेत हो सकते हैं. 

बच्चों में दिखने लगते हैं ये शुरुआती संकेत

मानसिक तनाव अचानक नहीं आता, बल्कि धीरे-धीरे बढ़ता है. सबसे पहले बच्चे के स्वभाव और आदतों में बदलाव दिखने लगता है. जैसे बच्चा चिड़चिड़ा रहने लगे, अकेला रहने लगे, दोस्तों या परिवार से दूरी बनाने लगे या पहले जिन चीजों में मजा आता था उनमें अब रुचि न दिखाए. कई बच्चों की नींद खराब होने लगती है, भूख कम हो जाती है या बार-बार सिर और पेट दर्द जैसी शिकायतें होने लगती हैं. कुछ बच्चे हर समय परफेक्ट बनने का दबाव महसूस करते हैं, जबकि कुछ पढ़ाई से पूरी तरह मन हटाने लगते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन संकेतों को सिर्फ मूड समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. 

यह भी पढ़ेंः घर के फर्नीचर पर दीमकों का हमला, 5 रुपये से कम में हो जाएगा इस दिक्कत का समाधान

क्यों नहीं बता पाते बच्चे अपने दिल की बात?

कई स्टूडेंट्स अपने माता-पिता को परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए चुपचाप तनाव सहते रहते हैं.  सोशल मीडिया, दूसरों से तुलना, अच्छे कॉलेज का दबाव और हर समय सफल दिखने की होड़ बच्चों के मन पर असर डाल रही है.  कुछ बच्चों को लगता है कि अगर उनके नंबर कम आए तो लोग उन्हें कम समझेंगे. यही वजह है कि वे अपने डर और चिंता को छिपाने लगते हैं. सोशल मीडिया पर भी कई स्टूडेंट्स ने माना कि जब उन्होंने घर पर तनाव की बात की, तो उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया. ऐसे माहौल में बच्चे खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं. 

माता-पिता ऐसे बन सकते हैं बच्चों का सबसे बड़ा सहारा

विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों को डांटने या हर समय नंबरों की बात करने के बजाय उन्हें समझने की जरूरत है. माता-पिता को बच्चों से रोज खुलकर बात करनी चाहिए और ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां बच्चा बिना डर अपनी बात कह सके. साथ ही  बच्चों की तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए और सिर्फ रिजल्ट नहीं, बल्कि उनकी मेहनत की भी तारीफ करनी चाहिए.  अगर बच्चा उदास दिखे या उसके व्यवहार में लंबे समय तक बदलाव नजर आए, तो उसे नजरअंदाज न करें.  कई बार सिर्फ प्यार से सुन लेना भी बच्चे का आधा तनाव कम कर देता है.  बच्चों को यह एहसास होना चाहिए कि उनकी पहचान सिर्फ नंबरों से नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व और मेहनत से होती है. 

यह भी पढ़ेंः High Sugar Packaged Food: भारत के 80% से ज्यादा पैक्ड फूड में मिला ज्यादा शुगर और आर्टिफिशियल फ्लेव र, रिपोर्ट में खुलासा

Published at : 20 May 2026 10:46 AM (IST)
Tags :
Student Mental Stress Parents And Children Communication Emotional Wellbeing Exam Stress In Students
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Parenting
Student Mental Stress: छात्रों में मानसिक तनाव के शुरुआती लक्षण कैसे पहचानें पैरेंट्स? दिक्कत से पहले हो जाएं अवेयर
छात्रों में मानसिक तनाव के शुरुआती लक्षण कैसे पहचानें पैरेंट्स? दिक्कत से पहले हो जाएं अवेयर
Parenting
Kids Care Tips: ऑन्कोलॉजिस्ट की चेतावनी, बच्चों पर कभी न यूज करें ये प्रोडक्ट्स! जानें क्या है इसकी वजह?
ऑन्कोलॉजिस्ट की चेतावनी, बच्चों पर कभी न यूज करें ये प्रोडक्ट्स! जानें क्या है इसकी वजह?
Parenting
Child Safety At Home: घर में है छोटा बच्चा तो तुरंत करें ये चीज, घर को ऐसे बनाएं बेबी प्रूफ
घर में है छोटा बच्चा तो तुरंत करें ये चीज, घर को ऐसे बनाएं बेबी प्रूफ
Parenting
Teen Child Alone Bad Habits: अकेला रहने लगा है बच्चा तो हल्के में न लें, इस आदत का हो सकता है शिकार, ऐसे करें मॉनिटरिंग
अकेला रहने लगा है बच्चा तो हल्के में न लें, इस आदत का हो सकता है शिकार, ऐसे करें मॉनिटरिंग
Advertisement

वीडियोज

Twisha Sharma Death Case: ट्विशा की मौत पर एक और नया वीडियो आया सामने | Death Case | Breaking News
Trump Ultimatum | Iran-US War Update: ईरान की चेतावनी से बड़ी अमेरिका में हलचल | Breaking News
Sandeep Chaudhary | Petrol-Diesel Price Hike: महंगाई की मार... क्या राम जी करेंगे बेड़ापार?
Bharat Ki Baat : श्री राम-हनुमान के सहारे Rahul - Akhilesh ? | CM Yogi | BJP | Sapa | UP Election
Janhit | Twisha Sharma Case | Chitra Tripathi: ट्विशा शर्मा केस के 4 बड़े ट्विस्ट !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
वाह रे पाकिस्तान! भारत में जो एयरबेस हैं ही नहीं, उनको तबाह करने का किया दावा, शहबाज-मुनीर का फिर शर्म से झुका सिर
वाह रे पाकिस्तान! भारत में जो एयरबेस हैं ही नहीं, उनको तबाह करने का किया दावा, शहबाज-मुनीर का फिर शर्म से झुका सिर
महाराष्ट्र
नॉर्वे में पत्रकार के सवाल पूछे जाने को लेकर संजय राउत का PM मोदी पर तंज, 'एक बार पद छोड़ने से पहले...'
नॉर्वे में पत्रकार के सवाल पूछे जाने को लेकर संजय राउत का PM मोदी पर तंज, 'एक बार पद छोड़ने से पहले...'
इंडिया
देश में हुए एक साथ चुनाव तो बचेंगे 7 लाख करोड़ रुपए...संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष ने समझाया गणित
देश में हुए एक साथ चुनाव तो बचेंगे 7 लाख करोड़ रुपए...संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष ने समझाया गणित
स्पोर्ट्स
वैभव सूर्यवंशी ने उतारी आकाश सिंह की हेकड़ी, 3 ओवर में पड़े 54 रन, गावस्कर बोले- अब कहां गई तुम्हारी पर्ची?
वैभव सूर्यवंशी ने उतारी आकाश सिंह की हेकड़ी, 3 ओवर में पड़े 54 रन, गावस्कर बोले- अब कहां गई तुम्हारी पर्ची?
साउथ सिनेमा
Karuppu BO Day 5: सूर्या की ‘करुप्पु’ ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका, पांचवें दिन भी की बमफाड़ कमाई , 'कंगुवा' को चटा दी धूल
‘करुप्पु’ ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका, 5वें दिन भी की बमफाड़ कमाई, 'कंगुवा' को चटा दी धूल
विश्व
PM Modi Italy Visit: नॉर्वे के बाद इटली पहुंचे पीएम मोदी, खुद बताया पूरा शेड्यूल, जॉर्जिया मेलोनी से होगी मुलाकात
नॉर्वे के बाद इटली पहुंचे पीएम मोदी, खुद बताया पूरा शेड्यूल, जॉर्जिया मेलोनी से होगी मुलाकात
विश्व
'स्वागत है मेरे दोस्त', पीएम मोदी के ईटली पहुंचते ही जॉर्जिया मेलोनी ने शेयर की ये सेल्फी
'स्वागत है मेरे दोस्त', पीएम मोदी के ईटली पहुंचते ही जॉर्जिया मेलोनी ने शेयर की ये सेल्फी
हेल्थ
Fiber Displacement Trick: बिना खाना छोड़े फिट रहने का तरीका, डॉक्टर ने बताई फाइबर डिस्प्लेसमेंट ट्रिक
बिना खाना छोड़े फिट रहने का तरीका, डॉक्टर ने बताई फाइबर डिस्प्लेसमेंट ट्रिक
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Embed widget