घर पर कैसे बनाते हैं कटहल का अचार, नोट कर लीजिए रेसीपी

आपने आम और नींबू समेत कई तरह के अचार बाजार से खरीदकर या घर पर बनाकर जरूर खाए होंगे. घर पर बनाए हुए अचार के स्वाद की बात ही अलग होती है. अगर आप भी अचार के स्वाद में वैरायटी बढ़ाना चाहते हैं, तो कटहल का यह आसानी से बन जाने वाला स्वादिष्ट अचार घर पर जरूर बनाकर देखें.

खाने की थाली में अचार हो तो साधारण दाल-चावल और पराठे का स्वाद भी बढ़ जाता है. कच्चे कटहल का यह अचार सरसों के तेल और देसी मसालों से तैयार होने वाला खट्टा, तीखा और मसालेदार होता है. इसे बनाने के लिए कुछ खास सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती. बस कटहल को सही तरीके से तैयार करना जरूरी है, ताकि अचार में नमी न रहे और उसका स्वाद भी अच्छा बना रहे.

अचार बनाने के लिए चाहिए ये सामान

लगभग 1 किलो कच्चे कटहल का अचार बनाने के लिए 250 मिलीलीटर सरसों का तेल, 4 बड़े चम्मच राई, 3 बड़े चम्मच सौंफ, 2 बड़े चम्मच मेथी दाना और 1 बड़ा चम्मच कलौंजी लें. इसके अलावा 2 बड़े चम्मच हल्दी, 2 बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक और 3 से 4 बड़े चम्मच सिरका चाहिए. कटहल काटते समय हाथ और चाकू पर थोड़ा सरसों का तेल लगा लें. इससे कटहल का चिपचिपा दूध हाथों और चाकू पर कम चिपकेगा. कटहल को छीलकर मध्यम आकार के टुकड़ों में काट लें. इसके बाद इसे अच्छी तरह धो लें.

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ऐसे तैयार करें कटहल और मसाला

अब एक बर्तन में पानी गर्म करें और उसमें कटहल के टुकड़ों को करीब 5 से 7 मिनट तक हल्का उबालें. इसके बाद पानी पूरी तरह निकाल दें. कटहल को साफ कपड़े या बड़ी प्लेट में फैलाकर कुछ घंटे धूप में रखें. जिससे की कटहल की अतिरिक्त नमी निकाल जाए . अचार बनाते समय कटहल में पानी रह जाने से उसके जल्दी खराब होने का खतरा बढ़ सकता है. अब एक कड़ाही में सरसों का तेल गर्म करें. इसमें राई, मेथी, सौंफ और कलौंजी डालकर हल्का भून लें. ध्यान रखें कि मसाले जलें नहीं. गैस बंद करके तेल को थोड़ा ठंडा होने दें. इसके बाद इसमें हल्दी, लाल मिर्च, नमक और सिरका मिला दें.

जार में भरकर ऐसे करें तैयार

अब सूखे हुए कटहल को तैयार मसाले में डालें और हाथ या बड़े चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिलाएं. कोशिश करें कि मसाला कटहल के हर टुकड़े पर अच्छी तरह लग जाए. इसके बाद इसे साफ और पूरी तरह सूखे कांच के जार में भर दें. ऊपर से इतना सरसों का तेल डालें कि कटहल के टुकड़े तेल की परत के नीचे रहें. जार को अच्छी तरह बंद करके 4 से 7 दिन तक धूप में रखा जा सकता है. रोज जार को हल्का हिला दें, ताकि तेल और मसाला सभी टुकड़ों तक अच्छी तरह पहुंचता रहे. कुछ दिनों बाद कटहल नरम होने लगेगा और मसालों का स्वाद अच्छी तरह इसमें उतर जाएगा. इसके बाद इसे रोटी, पराठे, दाल-चावल या पूरी के साथ खा सकते हैं. अचार निकालते समय हमेशा साफ और सूखा चम्मच इस्तेमाल करें और जार में पानी जाने से बचाएं.

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