गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलघर पर कैसे बनाते हैं कटहल का अचार, नोट कर लीजिए रेसीपी

घर पर कैसे बनाते हैं कटहल का अचार, नोट कर लीजिए रेसीपी

हम सभी के घर में नींबू ,आम का अचार आसानी से खाने को मिल जाता है पर क्या कभी आपने कटहल का आचार खाया है? एक बार घर पर बना कर देखे कटहल का यह स्वादिष्ट अचार.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 26 Sep 2026 10:11 AM (IST)
Preferred Sources

आपने आम और नींबू समेत कई तरह के अचार बाजार से खरीदकर या घर पर बनाकर जरूर खाए होंगे. घर पर बनाए हुए अचार के स्वाद की बात ही अलग होती है. अगर आप भी  अचार के स्वाद में वैरायटी  बढ़ाना चाहते हैं, तो कटहल का यह आसानी से बन जाने वाला स्वादिष्ट अचार घर पर जरूर बनाकर देखें.

खाने की थाली में अचार हो तो साधारण दाल-चावल और पराठे का स्वाद भी बढ़ जाता है. कच्चे कटहल का यह अचार सरसों के तेल और देसी मसालों से तैयार होने वाला खट्टा, तीखा और मसालेदार होता है. इसे बनाने के लिए कुछ खास सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती. बस कटहल को सही तरीके से तैयार करना जरूरी है, ताकि अचार में नमी न रहे और उसका स्वाद भी अच्छा बना रहे.

रिलेटेड स्टोरी >>

लाइफस्टाइल
Oil Bottle Cleaning Tips: बार-बार चिपचिपी हो जा रही तेल की बोतल, करें ये काम
बार-बार चिपचिपी हो जा रही तेल की बोतल, करें ये काम
लाइफस्टाइल
Eye Discharge: सुबह-सुबह आंखों में दिख रहा ज्यादा कीचड़, जानें कब है खतरे का संकेत?
सुबह-सुबह आंखों में दिख रहा ज्यादा कीचड़, जानें कब है खतरे का संकेत?
लाइफस्टाइल
प्रेग्नेंसी में इन वजहों से बच्चें में ऑटिज्म का खतरा, स्टडी में सामने आई बात
प्रेग्नेंसी में इन वजहों से बच्चें में ऑटिज्म का खतरा, स्टडी में सामने आई बात
लाइफस्टाइल
चाय बनाने के बाद फेंक देते हैं अदरक, इससे बनाएं चटपटी चटनी
चाय बनाने के बाद फेंक देते हैं अदरक, इससे बनाएं चटपटी चटनी

अचार बनाने के लिए चाहिए ये सामान

लगभग 1 किलो कच्चे कटहल का अचार बनाने के लिए 250 मिलीलीटर सरसों का तेल, 4 बड़े चम्मच राई, 3 बड़े चम्मच सौंफ, 2 बड़े चम्मच मेथी दाना और 1 बड़ा चम्मच कलौंजी लें. इसके अलावा 2 बड़े चम्मच हल्दी, 2 बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक और 3 से 4 बड़े चम्मच सिरका चाहिए. कटहल काटते समय हाथ और चाकू पर थोड़ा सरसों का तेल लगा लें. इससे कटहल का चिपचिपा दूध हाथों और चाकू पर कम चिपकेगा. कटहल को छीलकर मध्यम आकार के टुकड़ों में काट लें. इसके बाद इसे अच्छी तरह धो लें.

यह भी पढ़ें : दुनिया का सबसे महंगा अचार कौन-सा? रकम सुनकर ही उड़ जाएंगे होश 

ऐसे तैयार करें कटहल और मसाला

अब एक बर्तन में पानी गर्म करें और उसमें कटहल के टुकड़ों को करीब 5 से 7 मिनट तक हल्का उबालें. इसके बाद पानी पूरी तरह निकाल दें. कटहल को साफ कपड़े या बड़ी प्लेट में फैलाकर कुछ घंटे धूप में रखें. जिससे की कटहल की अतिरिक्त नमी निकाल जाए . अचार बनाते समय कटहल में पानी रह जाने से उसके जल्दी खराब होने का खतरा बढ़ सकता है. अब एक कड़ाही में सरसों का तेल गर्म करें. इसमें राई, मेथी, सौंफ और कलौंजी डालकर हल्का भून लें. ध्यान रखें कि मसाले जलें नहीं. गैस बंद करके तेल को थोड़ा ठंडा होने दें. इसके बाद इसमें हल्दी, लाल मिर्च, नमक और सिरका मिला दें.

जार में भरकर ऐसे करें तैयार

अब सूखे हुए कटहल को तैयार मसाले में डालें और हाथ या बड़े चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिलाएं. कोशिश करें कि मसाला कटहल के हर टुकड़े पर अच्छी तरह लग जाए. इसके बाद इसे साफ और पूरी तरह सूखे कांच के जार में भर दें. ऊपर से इतना सरसों का तेल डालें कि कटहल के टुकड़े तेल की परत के नीचे रहें. जार को अच्छी तरह बंद करके 4 से 7 दिन तक धूप में रखा जा सकता है. रोज जार को हल्का हिला दें, ताकि तेल और मसाला सभी टुकड़ों तक अच्छी तरह पहुंचता रहे. कुछ दिनों बाद कटहल नरम होने लगेगा और मसालों का स्वाद अच्छी तरह इसमें उतर जाएगा. इसके बाद इसे रोटी, पराठे, दाल-चावल या पूरी के साथ खा सकते हैं. अचार निकालते समय हमेशा साफ और सूखा चम्मच इस्तेमाल करें और जार में पानी जाने से बचाएं.

यह भी पढ़ें : Jackfruit Nihari: घर पर बनाएं कटहल की निहारी, नॉनवेज वाले भी भूल जाएंगे चिकन-मटन

 

About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
Read More
Published at : 26 Sep 2026 10:11 AM (IST)
Tags :
Food Jackfruit Pickle
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
Oil Bottle Cleaning Tips: बार-बार चिपचिपी हो जा रही तेल की बोतल, करें ये काम
बार-बार चिपचिपी हो जा रही तेल की बोतल, करें ये काम
लाइफस्टाइल
Eye Discharge: सुबह-सुबह आंखों में दिख रहा ज्यादा कीचड़, जानें कब है खतरे का संकेत?
सुबह-सुबह आंखों में दिख रहा ज्यादा कीचड़, जानें कब है खतरे का संकेत?
लाइफस्टाइल
प्रेग्नेंसी में इन वजहों से बच्चें में ऑटिज्म का खतरा, स्टडी में सामने आई बात
प्रेग्नेंसी में इन वजहों से बच्चें में ऑटिज्म का खतरा, स्टडी में सामने आई बात
लाइफस्टाइल
चाय बनाने के बाद फेंक देते हैं अदरक, इससे बनाएं चटपटी चटनी
चाय बनाने के बाद फेंक देते हैं अदरक, इससे बनाएं चटपटी चटनी
Advertisement

वीडियोज

पिता की अय्याशी पर मौत का खेल
Ram Mandir Donation Scam | Breaking: 'चढ़ावा चोरी' पर चार्जशीट! | Nripendra Mishra | Champat Rai
Chitra Tripathi | Samastipur-Jamui Case: बिहार पुलिस...मनचलों के साथ या खिलाफ? | Bihar News | ABP
पहचान उजागर करने के मामले में CM Samrat पर होगी कार्रवाई?
SIR Controversy | Gyanesh Kumar: ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा विपक्ष लेकर रहेगा? | Breaking | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कश्मीर राग, ट्रंप की चापलूसी... UNGA में शहबाज की बातें सुन भारतीय डिप्लोमैट को आई हंसी
कश्मीर राग, ट्रंप की चापलूसी... UNGA में शहबाज की बातें सुन भारतीय डिप्लोमैट को आई हंसी
राजस्थान
ओम बिरला के आवास के सामने नतमस्तक हुईं कोटा की नई मेयर! सियासत तेज
ओम बिरला के आवास के सामने नतमस्तक हुईं कोटा की नई मेयर! सियासत तेज
टेलीविजन
Bigg Boss 20 के सेट पर पहुंची 'हुंकार' की स्टारकास्ट, पेस्टेल साड़ी में फातिमा सना शेख ने ढाया कहर
'बिग बॉस 20' के सेट पर पहुंची 'हुंकार' की टीम, फातिमा सना शेख के ग्लैमरस लुक ने खींचा ध्यान
स्पोर्ट्स
Asian Games 2026: मेडल के साथ हुई भारत के 8वें दिन की शुरुआत, 44 साल का दोहराया इतिहास
मेडल के साथ हुई भारत के 8वें दिन की शुरुआत, 44 साल का दोहराया इतिहास
विश्व
कांगो में बड़ा विमान हादसा, 2 सैन्य अधिकारी समेत 14 की मौत
कांगो में बड़ा विमान हादसा, 2 सैन्य अधिकारी समेत 14 की मौत
दिल्ली NCR
दिल्ली में भी बदलेगा मौसम का मिजाज, छाए रहेंगे बादल, हल्की ठंड का एहसास
दिल्ली में भी बदलेगा मौसम का मिजाज, छाए रहेंगे बादल, हल्की ठंड का एहसास
ट्रेंडिंग
टैक्सी में सिगरेट पीने पर भिड़े ड्राइवर और यात्री, वीडियो वायरल
टैक्सी में सिगरेट पीने पर भिड़े ड्राइवर और यात्री, वीडियो वायरल
शिक्षा
DU की गोल्ड मेडलिस्ट से IPS तक, जानें लेडी सिंघम मंजिल सैनी की कहानी
DU की गोल्ड मेडलिस्ट से IPS तक, जानें लेडी सिंघम मंजिल सैनी की कहानी
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget