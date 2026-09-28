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घर पर कैसे बनाएं बाजार जैसे मूंग दाल पापड़? जान लें रेसिपी

मूंग दाल के पापड़ खाने में बेहद स्वादिष्ट लगते हैं और इन्हें घर पर भी आसानी से बनाया जा सकता है. सही तरीके से दाल तैयार करने और पापड़ सुखाने से ये काफी कुरकुरे बनते हैं.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 28 Sep 2026 09:57 AM (IST)
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खाने के साथ पापड़ मिल जाए तो साधारण सा खाना भी थोड़ा खास लगने लगता है. बाजार में मूंग दाल के पापड़ आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन कई लोगों को घर के बने पापड़ ज्यादा पसंद आते हैं. अगर आप भी घर पर मूंग दाल के पापड़ बनाना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ज्यादा सामान की जरूरत नहीं है. मूंग दाल और कुछ मसालों की मदद से इन्हें तैयार किया जा सकता है. बस आटा गूंथने से लेकर पापड़ बेलने और उन्हें अच्छी तरह सुखाने तक कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. सही तरीके से बनाए जाएं तो घर के मूंग दाल पापड़ भी स्वाद और कुरकुरेपन में बाजार के पापड़ को टक्कर दे सकते हैं.

सबसे पहले मूंग दाल तैयार करें

इसके लिए धुली मूंग दाल को अच्छी तरह साफ करके कुछ घंटों के लिए पानी में भिगो दें. दाल नरम हो जाए तो उसका पानी निकालकर उसे बारीक पीस लें. ध्यान रखें कि दाल पीसते समय बहुत ज्यादा पानी न डालें, क्योंकि ज्यादा पानी होने पर बाद में आटा सही तरह से तैयार नहीं होगा.

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मसालों से आएगा पापड़ में असली स्वाद

पिसी हुई दाल में नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, थोड़ा जीरा और हींग डाल सकते हैं. स्वाद के हिसाब से इसमें थोड़ा सा अदरक या लहसुन भी मिलाया जा सकता है. अब सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर मिश्रण तैयार करें. मसालों की मात्रा अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज्यादा रख सकते हैं.

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 दाल के मिश्रण से तैयार करें आटा

अब इस मिश्रण में जरूरत के हिसाब से थोड़ा आटा मिलाकर इसे अच्छी तरह गूंथ लें. आटा न ज्यादा नरम होना चाहिए और न ही बहुत सख्त. इसे कुछ देर ढककर रख दें, ताकि दाल और मसाले अच्छी तरह मिल जाएं और आटा बेलने के लिए आसानी से तैयार हो जाए.

पतले पापड़ बेलना है जरूरी

आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर उन्हें हल्का सा तेल लगाकर बेलें. पापड़ जितने पतले होंगे, तलने या सेंकने के बाद उतने ही कुरकुरे लगेंगे. बेलते समय कोशिश करें कि सभी पापड़ लगभग एक जैसे आकार और मोटाई के हों, ताकि वे एक साथ अच्छी तरह सूख सकें.

 धूप में अच्छी तरह सुखाएं

बेले हुए पापड़ों को साफ कपड़े या बड़ी प्लेट पर रखें और तेज धूप में सूखने के लिए छोड़ दें. बीच-बीच में इन्हें पलटते रहें, ताकि दोनों तरफ की नमी निकल जाए. मौसम और धूप के हिसाब से इन्हें पूरी तरह सूखने में समय लग सकता है. पापड़ में नमी रह गई तो लंबे समय तक रखने पर खराब होने का खतरा रहता है.

ऐसे रखें कि लंबे समय तक चलें

जब पापड़ पूरी तरह सूख जाएं तो उन्हें किसी साफ और सूखे एयरटाइट डिब्बे में रखें. डिब्बे में नमी नहीं जानी चाहिए. जब भी खाने का मन हो, इन्हें तेल में तल सकते हैं या गैस पर हल्का सेंककर भी खा सकते हैं. दाल-चावल, खिचड़ी या खाने के साथ ये काफी स्वादिष्ट लगते हैं.

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About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 28 Sep 2026 09:57 AM (IST)
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