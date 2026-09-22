Jackfruit Curry Tasting Like Mutton Nihari: निहारी का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में चिकन या मटन की तस्वीर आती है. लेकिन अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप निहारी के स्वाद का मजा नहीं ले सकते. कटहल से बनी निहारी इसका ऐसा ही एक स्वादिष्ट विकल्प है, जिसमें मटन की जगह कटहल का इस्तेमाल किया जाता है. मसालों की खुशबू, गाढ़ी ग्रेवी और नरम कटहल इसे इतना स्वादिष्ट बनाते हैं कि खाने की मेज पर इसे रखने के बाद कोई भी इसकी रेसिपी जरूर पूछ सकता है.

कटहल की निहारी बनाने में थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन इसका स्वाद मेहनत के लायक है. इसमें कटहल के साथ चना, मशरूम और कई तरह के साबुत मसालों का इस्तेमाल किया जाता है. इससे ग्रेवी को गाढ़ापन और स्वाद दोनों मिलता है. इसे नान, रोटी, पराठे या सादे चावल के साथ परोसा जा सकता है.

कटहल की निहारी के लिए सामग्री

इस रेसिपी के लिए करीब 500 ग्राम कटहल लें. इसके अलावा आधा कप सरसों का तेल, 1 बड़ा चम्मच केवड़ा पानी, एक चौथाई कप उबले काबुली चने, 1 कप मशरूम और करीब 4 कप चने का स्टॉक चाहिए. इसमें डेढ़ कप कटा हुआ प्याज, 2 बड़े चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट, 3 हरी मिर्च, 1 बड़ा चम्मच हल्दी, 1 बड़ा चम्मच नमक, आधा बड़ा चम्मच देगी मिर्च, 2 बड़े चम्मच घी, आधा बड़ा चम्मच बेसन और 1 बड़ा चम्मच गेहूं का आटा इस्तेमाल होगा. गार्निश के लिए अदरक की लंबी कतरन, कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा केवड़ा पानी रखा जा सकता है. निहारी का स्वाद बढ़ाने के लिए धनिया, जीरा, शाही जीरा, काली मिर्च, दालचीनी, स्टार ऐनिस, बड़ी और छोटी इलायची, लौंग, सौंफ, जायफल, तेजपत्ता, जावित्री, सूखी गुलाब की पंखुड़ियां और दूसरे साबुत मसालों से निहारी मसाला तैयार किया जाता है.





सबसे पहले कटहल तैयार करें

कटहल का छिलका हटाकर उसे छोटे टुकड़ों में काट लें. एक पैन में पानी गर्म करें और उसमें कटहल के टुकड़े, थोड़ा नमक और हल्दी डालकर 2 से 3 मिनट तक उबालें. इसके बाद कटहल को निकाल लें और जिस पानी में इसे उबाला है, उसे अलग रख लें. यही पानी आगे ग्रेवी में इस्तेमाल किया जा सकता है. अब निहारी मसाले के लिए दिए गए साबुत मसालों को मिक्सर में डालकर बारीक पीस लें. इसके बाद तेजपत्ता, बड़ी इलायची, धनिया, जीरा, दालचीनी, स्टार ऐनिस, छोटी इलायची, जावित्री, जायफल, सौंफ, लौंग और दूसरे मसालों को मलमल के कपड़े में बांधकर एक पोटली तैयार कर लें.

चना और मशरूम से तैयार होगी गाढ़ी ग्रेवी

उबले हुए काबुली चने और मशरूम को थोड़े से चने के स्टॉक के साथ मिक्सर में डालकर बारीक पीस लें. अब एक पैन में सरसों का तेल गर्म करें. इसमें केवड़ा पानी डालकर कुछ देर ढक दें, ताकि तेल का तेज छींटा रुक जाए. इसके बाद उबले हुए कटहल के टुकड़े डालकर करीब एक मिनट तक हल्का भूनें और फिर उन्हें निकालकर अलग रख दें.





उसी पैन में कटे हुए प्याज डालकर सुनहरा होने तक पकाएं. इसमें थोड़ा चने का स्टॉक और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छी तरह पकाएं. अब हरी मिर्च, मसाले की पोटली, चना-मशरूम की प्यूरी, बचा हुआ चने का स्टॉक, हल्दी और देगी मिर्च डालें. इसके साथ कटहल उबालने के लिए बचाया हुआ पानी भी डालकर 2 से 3 मिनट तक पकाएं.

अब आएगा निहारी वाला असली स्वाद

अब तैयार किया हुआ निहारी मसाला डालें और इसमें पहले से भुने हुए कटहल के टुकड़े मिला दें. पैन को ढककर धीमी आंच पर करीब 10 से 15 मिनट तक पकाएं. धीमी आंच पर पकने से मसालों का स्वाद अच्छी तरह ग्रेवी में मिल जाता है. इसके बाद कटहल को ग्रेवी से निकाल लें और ग्रेवी को छान लें. दूसरे पैन में घी गर्म करें. इसमें गेहूं का आटा और बेसन डालकर कुछ सेकेंड तक भूनें. अब इसमें छनी हुई ग्रेवी डालकर अच्छी तरह मिलाएं. इसके बाद कटहल को वापस ग्रेवी में डालें.

अब थोड़ा केवड़ा पानी, अदरक की कतरन, कटी हुई हरी मिर्च, धनिया, पुदीना और थोड़ा निहारी मसाला डालें. चाहें तो खाने योग्य मीठे इत्र की कुछ बूंदें और केसर भी डाल सकते हैं. करीब एक मिनट तक पकाने के बाद गैस बंद कर दें.

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कटहल की निहारी ऐसे करें सर्व

गरमागरम कटहल निहारी को ऊपर से अदरक की कतरन, हरी मिर्च और नींबू के टुकड़ों से गार्निश करें. इसे नान, रोटी या पराठे के साथ खा सकते हैं. सादे चावल के साथ भी इसकी गाढ़ी और मसालेदार ग्रेवी अच्छी लगती है. अगर स्वाद में थोड़ा बैलेंस चाहिए, तो साथ में ठंडी खीरे की रायता परोस सकते हैं. कटहल की निहारी को स्वादिष्ट बनाने के लिए मसालों को ताजा पीसना बेहतर रहता है. मसालों को पीसने से पहले हल्का भूनने पर उनकी खुशबू और स्वाद ज्यादा उभरकर आता है. कटहल को ज्यादा गलाने के बजाय धीमी आंच पर पकाएं, ताकि उसके टुकड़े ग्रेवी में अपना टेक्सचर बनाए रखें.

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