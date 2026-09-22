गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडJackfruit Nihari: घर पर बनाएं कटहल की निहारी, नॉनवेज वाले भी भूल जाएंगे चिकन-मटन

Jackfruit Nihari: घर पर बनाएं कटहल की निहारी, नॉनवेज वाले भी भूल जाएंगे चिकन-मटन

Homemade Nihari: निहारी बनाने में थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन इसका स्वाद मेहनत के लायक है. इसमें कटहल के साथ चना, मशरूम और कई तरह के साबुत मसालों का इस्तेमाल किया जाता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 22 Sep 2026 10:47 AM (IST)
Preferred Sources

Jackfruit Curry Tasting Like Mutton Nihari: निहारी का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में चिकन या मटन की तस्वीर आती है. लेकिन अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप निहारी के स्वाद का मजा नहीं ले सकते. कटहल से बनी निहारी इसका ऐसा ही एक स्वादिष्ट विकल्प है, जिसमें मटन की जगह कटहल का इस्तेमाल किया जाता है. मसालों की खुशबू, गाढ़ी ग्रेवी और नरम कटहल इसे इतना स्वादिष्ट बनाते हैं कि खाने की मेज पर इसे रखने के बाद कोई भी इसकी रेसिपी जरूर पूछ सकता है.

कटहल की निहारी बनाने में थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन इसका स्वाद मेहनत के लायक है. इसमें कटहल के साथ चना, मशरूम और कई तरह के साबुत मसालों का इस्तेमाल किया जाता है. इससे ग्रेवी को गाढ़ापन और स्वाद दोनों मिलता है. इसे नान, रोटी, पराठे या सादे चावल के साथ परोसा जा सकता है.

रिलेटेड स्टोरी >>

फूड
रात को भिगोएं काले चने, सुबह खाने से मिलेंगे ये गजब के फायदे
रात को भिगोएं काले चने, सुबह खाने से मिलेंगे ये गजब के फायदे
फूड
घर में कैसे बनाएं बाजार जैसी मोमोज की लाल चटनी? देखें रेसिपी
घर में कैसे बनाएं बाजार जैसी मोमोज की लाल चटनी? देखें रेसिपी
फूड
रणवीर ब्रार के तरीके से बनाएं ढाबा स्टाइल मशरूम मसाला, जानें रेसिपी
रणवीर ब्रार के तरीके से बनाएं ढाबा स्टाइल मशरूम मसाला, जानें रेसिपी
फूड
Crispy Pakoras: घंटों तक कुरकुरे रहेंगे बेसन के पकौड़े, नोट करें हलवाई का सीक्रेट
घंटों तक कुरकुरे रहेंगे बेसन के पकौड़े, नोट करें हलवाई का सीक्रेट

कटहल की निहारी के लिए सामग्री

इस रेसिपी के लिए करीब 500 ग्राम कटहल लें. इसके अलावा आधा कप सरसों का तेल, 1 बड़ा चम्मच केवड़ा पानी, एक चौथाई कप उबले काबुली चने, 1 कप मशरूम और करीब 4 कप चने का स्टॉक चाहिए. इसमें डेढ़ कप कटा हुआ प्याज, 2 बड़े चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट, 3 हरी मिर्च, 1 बड़ा चम्मच हल्दी, 1 बड़ा चम्मच नमक, आधा बड़ा चम्मच देगी मिर्च, 2 बड़े चम्मच घी, आधा बड़ा चम्मच बेसन और 1 बड़ा चम्मच गेहूं का आटा इस्तेमाल होगा. गार्निश के लिए अदरक की लंबी कतरन, कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा केवड़ा पानी रखा जा सकता है. निहारी का स्वाद बढ़ाने के लिए धनिया, जीरा, शाही जीरा, काली मिर्च, दालचीनी, स्टार ऐनिस, बड़ी और छोटी इलायची, लौंग, सौंफ, जायफल, तेजपत्ता, जावित्री, सूखी गुलाब की पंखुड़ियां और दूसरे साबुत मसालों से निहारी मसाला तैयार किया जाता है.


Jackfruit Nihari: घर पर बनाएं कटहल की निहारी, नॉनवेज वाले भी भूल जाएंगे चिकन-मटन

सबसे पहले कटहल तैयार करें

कटहल का छिलका हटाकर उसे छोटे टुकड़ों में काट लें. एक पैन में पानी गर्म करें और उसमें कटहल के टुकड़े, थोड़ा नमक और हल्दी डालकर 2 से 3 मिनट तक उबालें. इसके बाद कटहल को निकाल लें और जिस पानी में इसे उबाला है, उसे अलग रख लें. यही पानी आगे ग्रेवी में इस्तेमाल किया जा सकता है. अब निहारी मसाले के लिए दिए गए साबुत मसालों को मिक्सर में डालकर बारीक पीस लें. इसके बाद तेजपत्ता, बड़ी इलायची, धनिया, जीरा, दालचीनी, स्टार ऐनिस, छोटी इलायची, जावित्री, जायफल, सौंफ, लौंग और दूसरे मसालों को मलमल के कपड़े में बांधकर एक पोटली तैयार कर लें.

चना और मशरूम से तैयार होगी गाढ़ी ग्रेवी

उबले हुए काबुली चने और मशरूम को थोड़े से चने के स्टॉक के साथ मिक्सर में डालकर बारीक पीस लें. अब एक पैन में सरसों का तेल गर्म करें. इसमें केवड़ा पानी डालकर कुछ देर ढक दें, ताकि तेल का तेज छींटा रुक जाए. इसके बाद उबले हुए कटहल के टुकड़े डालकर करीब एक मिनट तक हल्का भूनें और फिर उन्हें निकालकर अलग रख दें.


Jackfruit Nihari: घर पर बनाएं कटहल की निहारी, नॉनवेज वाले भी भूल जाएंगे चिकन-मटन

उसी पैन में कटे हुए प्याज डालकर सुनहरा होने तक पकाएं. इसमें थोड़ा चने का स्टॉक और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छी तरह पकाएं. अब हरी मिर्च, मसाले की पोटली, चना-मशरूम की प्यूरी, बचा हुआ चने का स्टॉक, हल्दी और देगी मिर्च डालें. इसके साथ कटहल उबालने के लिए बचाया हुआ पानी भी डालकर 2 से 3 मिनट तक पकाएं.

अब आएगा निहारी वाला असली स्वाद

अब तैयार किया हुआ निहारी मसाला डालें और इसमें पहले से भुने हुए कटहल के टुकड़े मिला दें. पैन को ढककर धीमी आंच पर करीब 10 से 15 मिनट तक पकाएं. धीमी आंच पर पकने से मसालों का स्वाद अच्छी तरह ग्रेवी में मिल जाता है. इसके बाद कटहल को ग्रेवी से निकाल लें और ग्रेवी को छान लें. दूसरे पैन में घी गर्म करें. इसमें गेहूं का आटा और बेसन डालकर कुछ सेकेंड तक भूनें. अब इसमें छनी हुई ग्रेवी डालकर अच्छी तरह मिलाएं. इसके बाद कटहल को वापस ग्रेवी में डालें.

अब थोड़ा केवड़ा पानी, अदरक की कतरन, कटी हुई हरी मिर्च, धनिया, पुदीना और थोड़ा निहारी मसाला डालें. चाहें तो खाने योग्य मीठे इत्र की कुछ बूंदें और केसर भी डाल सकते हैं. करीब एक मिनट तक पकाने के बाद गैस बंद कर दें.

इसे भी पढ़ें : 15 मिनट में घर पर ऐसे बनाएं ढाबा स्टाइल पनीर दो प्याजा, आ जाएगा मजा

कटहल की निहारी ऐसे करें सर्व

गरमागरम कटहल निहारी को ऊपर से अदरक की कतरन, हरी मिर्च और नींबू के टुकड़ों से गार्निश करें. इसे नान, रोटी या पराठे के साथ खा सकते हैं. सादे चावल के साथ भी इसकी गाढ़ी और मसालेदार ग्रेवी अच्छी लगती है. अगर स्वाद में थोड़ा बैलेंस चाहिए, तो साथ में ठंडी खीरे की रायता परोस सकते हैं. कटहल की निहारी को स्वादिष्ट बनाने के लिए मसालों को ताजा पीसना बेहतर रहता है. मसालों को पीसने से पहले हल्का भूनने पर उनकी खुशबू और स्वाद ज्यादा उभरकर आता है. कटहल को ज्यादा गलाने के बजाय धीमी आंच पर पकाएं, ताकि उसके टुकड़े ग्रेवी में अपना टेक्सचर बनाए रखें.

इसे भी पढ़ें : घर में कैसे बनाएं दूध दाल वाली शाही रेसिपी, यहां जानें

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 22 Sep 2026 10:47 AM (IST)
Tags :
Jackfruit Jackfruit Nihari Kathal Nihari
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

फूड
रात को भिगोएं काले चने, सुबह खाने से मिलेंगे ये गजब के फायदे
रात को भिगोएं काले चने, सुबह खाने से मिलेंगे ये गजब के फायदे
फूड
घर में कैसे बनाएं बाजार जैसी मोमोज की लाल चटनी? देखें रेसिपी
घर में कैसे बनाएं बाजार जैसी मोमोज की लाल चटनी? देखें रेसिपी
फूड
रणवीर ब्रार के तरीके से बनाएं ढाबा स्टाइल मशरूम मसाला, जानें रेसिपी
रणवीर ब्रार के तरीके से बनाएं ढाबा स्टाइल मशरूम मसाला, जानें रेसिपी
फूड
Crispy Pakoras: घंटों तक कुरकुरे रहेंगे बेसन के पकौड़े, नोट करें हलवाई का सीक्रेट
घंटों तक कुरकुरे रहेंगे बेसन के पकौड़े, नोट करें हलवाई का सीक्रेट
Advertisement

वीडियोज

आगे-आगे जिंदगी...पीछे-पीछे 'मौत का शिकारी' !
जंगल में मिला 'जोड़ा'..ग्रामीणों ने युवक-युवती को पीटा!
33 लाख वोटर्स को SIR नोटिस क्यों?
Asim Munir पर बड़ा संकट?
जमुई की घटना पर जवाब कौन देगा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
टेक्सास के चुनाव में हनुमान की मूर्ति पर बवाल, पूर्व अमेरिकी सैनिक ने कहा- 'सोचा नहीं था...'
टेक्सास के चुनाव में हनुमान की मूर्ति पर बवाल, पूर्व अमेरिकी सैनिक ने कहा- 'सोचा नहीं था...'
बिहार
जमुई 'हैवानियत' मामले पर CJP का बड़ा बयान, 'इस सरकार के लिए…'
जमुई 'हैवानियत' मामले पर CJP का बड़ा बयान, 'इस सरकार के लिए…'
बॉलीवुड
कैटरीना कैफ की मां ने ठुकराई शहर की चकाचौंध, गांव में बिना AC-बिजली ऐसे जीती हैं सादगी भरी जिंदगी
लग्जरी लाइफ से दूर क्यों रहती हैं कैटरीना कैफ की मां? गांव में ऐसे बिता रही हैं अपनी जिंदगी
स्पोर्ट्स
आज एशियन गेम्स में पहला गोल्ड जीत सकता है भारत? देखें पदक तालिका का हाल
आज एशियन गेम्स में पहला गोल्ड जीत सकता है भारत? देखें पदक तालिका का हाल
इंडिया
तमिलनाडु के स्कूलों में अब ब्रेकफास्ट, सीएम विजय ने भी खाया, वीडियो वायरल
तमिलनाडु के स्कूलों में अब ब्रेकफास्ट, सीएम विजय ने भी खाया, वीडियो वायरल
महाराष्ट्र
आनंद दुबे पर उद्धव ठाकरे का एक्शन, शिवसेना UBT से बाहर निकाला
आनंद दुबे पर उद्धव ठाकरे का एक्शन, शिवसेना UBT से बाहर निकाला
ट्रेंडिंग
Tajmahal: विदेशी महिला को घूर रहे थे मनचले, फोटोग्राफर ने सिखाया सबक
Tajmahal: विदेशी महिला को घूर रहे थे मनचले, फोटोग्राफर ने सिखाया सबक
टेक्नोलॉजी
Wired या Wireless! फोन की बैटरी के लिए कौन ज्यादा सुरक्षित?
Wired या Wireless! फोन की बैटरी के लिए कौन ज्यादा सुरक्षित?
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget