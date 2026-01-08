दुनिया का सबसे महंगा अचार कौन-सा? रकम सुनकर ही उड़ जाएंगे होश 

खाने के साथ अगर अचार मिल जाए तो खाने का स्वाद और भी बढ़ जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अचार भी लग्जरी कैटेगरी में पहुंच सकता है. आमतौर पर ज्यादातर भारतीय घरों में बनाए जाने वाले अचार को देशी और सस्ता माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे अचार भी बनाए गए हैं जिनकी कीमत और बनाने का तरीका दोनों ही चौंकाने वाले हैं. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा अचार कौन सा है.

टीवी शो के लिए बना था सबसे महंगा अचार

अमेरिका के मशहूर टीवी शो Most Expensivest के लिए एक खास अचार तैयार किया गया था. इस शो में दिखाया जाता है कि अमीर वर्ग के लोग किन-किन चीजों पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं. इसी शो के लिए द रियल दिल नाम के प्रीमियम ब्रांड ने बहुत अनोखा और महंगा अचार बनाया था. इस खास अचार का नाम 24 Carrots रखा गया जो 24 कैरेट सोने से प्रेरित था. इसमें आम खीरे या आम की जगह गाजर का इस्तेमाल किया गया, लेकिन गाजर को भी आम तरीके से नहीं काटा गया. इन्हें कीमती जेमस्टोन के आकार में तराशा गया, जिसमें बहुत मेहनत और बारीक कारीगरी लगी थी.

दुनिया की सबसे महंगी सामान का इस्तेमाल

इस अचार को खास बनाने के लिए बहुत महंगी और दुर्लभ सामानों का इस्तेमाल किया गया. इसमें शैम्पेन विनेगर, व्हाइट बाल्समिक विनेगर ऑफ मोडेना और स्पेन का विनेगर डी जेरेज शामिल था. नमक के लिए ओरेगन सी सॉल्ट और मसालों में ईरानी केसर, फेनल पोलन, फ्रेंच मिर्च और मैक्सिकन वनीला बीन डाली गई. यही वजह है कि यह अचार सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि क्वालिटी का भी प्रतीक बन गया. वहीं यह अचार सिर्फ शो की शूटिंग के लिए बनाया गया था और इसे कभी बाजार में बेचा नहीं गया. यानी इसे आम लोग नहीं खरीद पाते.

भारत में भी मिलते हैं बहुत महंगे अचार

अगर भारत की बात करें तो भारत में आमतौर पर अचार को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है. भारत में कई तरह के अचार बनाए जाते हैं. इसके अलावा भारत में बनने वाले कुछ अचार अपनी दुर्लभता और सामग्री की वजह से भी बहुत महंगे हैं. बिहार में गंडक नदी की चेपुआ मछली से बनने वाला अचार काजू-किशमिश से भी महंगा माना जाता है और इसकी कीमत हजार रुपये प्रति किलो तक पहुंच सकती है.

