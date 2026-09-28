कांग्रेस पर निशाना साध राहुल और अखिलेश के समर्थन में मायावती? कर दी बड़ी मांग

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ईवीएम के खिलाफ और बैलेट पेपर संबंधी समर्थक विचारों का समर्थन किया है. 28 सितंबर को राजधानी लखनऊ में एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए. व्यक्ति द्वारा दिया गया मत उसी व्यक्ति को मिले, जिसे उसने वोट दिया है. इसको लेकर किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह लोकतंत्र की हत्या होगी और लोगों का लोकतंत्र से विश्वास खत्म हो जाएगा.

बसपा चीफ ने कहा कि बीएसपी ने भी शुरू से ही ईवीएम के इस्तेमाल का विरोध किया है. यानी यूपी चुनाव से पहले मायावती ने बैलेट की मांग को अपना समर्थन दिया है. बीएसपी की मागं है कि इवीएम से चुनाव तुरंत बंद की जाए और बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाए.

बीएसपी चीफ ने कांग्रेस-बीजेपी पर साधा निशाना

इससे पहले मायावती ने कहा कि पांच दशकों तक बैलेट का इस्तेमाल किया जाता था. इस प्रक्रिया को खत्म करके ईवीएम का इस्तेमाल शुरू किया गया. जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, तब बीजेपी ने इसका विरोध किया था और कहा था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है. बीजेपी का कहना था कि मशीन का दुरुपयोग करते हुए कांग्रेस चुनाव जीत जाती है. इन्हीं कारणों से ईवीएम का ज्यादातर इस्तेमाल नहीं होता था. अब बीजेपी सत्ता में आ गई है तो ईवीएम को समाप्त करने की जगह इससे वोटिंग करवाना जारी रखा गया है.

बसपा चीफ ने कहा कि भारतीय संविधान में वोट का अधिकार दिया गया है और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है. चुनाव निष्पक्ष ढंग से होना चाहिए और मत उसी व्यक्ति को मिलना चाहिए, जिसके पक्ष में मतदाता ने वोट दिया है. इसमें किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए और संदेह होने पर यह एक गंभीर मामला है. इससे लोगों का विश्वास कम होगा. बैलेट पेपर की जगह ईवीएम का इस्तेमाल किया गया. सबसे पहले बीजेपी ने ही ईवीएम की हैकिंग का आरोप लगाया था और इस पर एक किताब भी निकाली गई थी. बीजेपी की ओर से ईवीएम को हटाने की मांग भी की गई थी.