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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकांग्रेस पर निशाना साध राहुल और अखिलेश के समर्थन में मायावती? कर दी बड़ी मांग

कांग्रेस पर निशाना साध राहुल और अखिलेश के समर्थन में मायावती? कर दी बड़ी मांग

यूपी चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने सपा चीफ अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मांगों का समर्थन किया है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 28 Sep 2026 11:46 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ईवीएम के खिलाफ और बैलेट पेपर संबंधी समर्थक विचारों का समर्थन किया है. 28 सितंबर को राजधानी लखनऊ में एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि   चुनाव निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए. व्यक्ति द्वारा दिया गया मत उसी व्यक्ति को मिले, जिसे उसने वोट दिया है. इसको लेकर किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह लोकतंत्र की हत्या होगी और लोगों का लोकतंत्र से विश्वास खत्म हो जाएगा.

बसपा चीफ ने कहा कि बीएसपी ने भी शुरू से ही ईवीएम के इस्तेमाल का विरोध किया है. यानी यूपी चुनाव से पहले मायावती ने बैलेट की मांग को अपना समर्थन दिया है. बीएसपी की मागं है कि इवीएम से चुनाव तुरंत बंद की जाए और बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाए.

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बीएसपी चीफ ने कांग्रेस-बीजेपी पर साधा निशाना

इससे पहले मायावती ने कहा कि पांच दशकों तक बैलेट का इस्तेमाल किया जाता था. इस प्रक्रिया को खत्म करके ईवीएम का इस्तेमाल शुरू किया गया. जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, तब बीजेपी ने इसका विरोध किया था और कहा था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है. बीजेपी का कहना था कि मशीन का दुरुपयोग करते हुए कांग्रेस चुनाव जीत जाती है. इन्हीं कारणों से ईवीएम का ज्यादातर इस्तेमाल नहीं होता था. अब बीजेपी सत्ता में आ गई है तो ईवीएम को समाप्त करने की जगह इससे वोटिंग करवाना जारी रखा गया है.

बसपा चीफ ने कहा कि  भारतीय संविधान में वोट का अधिकार दिया गया है और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है. चुनाव निष्पक्ष ढंग से होना चाहिए और मत उसी व्यक्ति को मिलना चाहिए, जिसके पक्ष में मतदाता ने वोट दिया है. इसमें किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए और संदेह होने पर यह एक गंभीर मामला है. इससे लोगों का विश्वास कम होगा. बैलेट पेपर की जगह ईवीएम का इस्तेमाल किया गया. सबसे पहले बीजेपी ने ही ईवीएम की हैकिंग का आरोप लगाया था और इस पर एक किताब भी निकाली गई थी. बीजेपी की ओर से ईवीएम को हटाने की मांग भी की गई थी. 

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 28 Sep 2026 11:40 AM (IST)
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BJP Up News Congress Mayawati Up Politics Up Election 2027
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