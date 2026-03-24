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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलSperm Survival After Death: पुरुष की मौत के बाद कितने घंटे तक जिंदा रहता है स्पर्म, क्या उससे भी मां बन सकती है महिला?

Sperm Survival After Death: पुरुष की मौत के बाद कितने घंटे तक जिंदा रहता है स्पर्म, क्या उससे भी मां बन सकती है महिला?

Sperm Viability After Death: मेडिकल साइंस के अनुसार, मौत के बाद कुछ समय तक स्पर्म को शरीर से निकालकर इस्तेमाल किया जा सकता है. चलिए आपको बताते हैं कि यह कितनी देर जिंदा रहता है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 24 Mar 2026 11:03 AM (IST)
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How Long Does Sperm Survive After Death: क्या किसी पुरुष की मौत के बाद भी उसका स्पर्म जिंदा रह सकता है? और क्या उससे महिला मां बन सकती है? यह सवाल जितना चौंकाने वाला है, उतना ही मुश्किल भी है. मेडिकल साइंस के अनुसार, मौत के बाद कुछ समय तक स्पर्म को शरीर से निकालकर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसके पीछे कई मेडिकल, कानूनी और नैतिक पहलू जुड़े होते हैं. 

क्या निकाला जा सकता है स्पर्म

IVF Australia की रिपोर्ट के अनुसार, दरअसल, इस प्रक्रिया को पोस्टह्यूमस स्पर्म रिट्रीवल कहा जाता है, जिसमें पुरुष की मौत के बाद उसके शरीर से स्पर्म निकाला जाता है, ताकि उसकी पार्टनर भविष्य में प्रेग्नेंसी के लिए उसका इस्तेमाल कर सके. आज की आधुनिक प्रजनन तकनीकों की मदद से यह संभव हो पाया है, लेकिन हर मामले में यह आसान नहीं होता. 

कितनी देर तक जीवित रहता है स्पर्म

सबसे अहम सवाल यही है कि मौत के बाद स्पर्म कितने समय तक जीवित रहता है. एक्सपर्ट के अनुसार, आमतौर पर 24 घंटे के भीतर स्पर्म को निकालना सबसे सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि इसी समय तक उसके जीवित रहने की संभावना ज्यादा होती है, हालांकि, कुछ मामलों में 36 घंटे तक भी स्पर्म मिलने की संभावना रहती है, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता है, उसकी क्वालिटी और जीवित रहने की संभावना तेजी से घटती जाती है.

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यही वजह है कि इस प्रक्रिया में समय बेहद महत्वपूर्ण होता है. कई बार परिवार को कोर्ट की अनुमति लेनी पड़ती है, और इस दौरान हर गुजरता घंटा सफलता की संभावना को कम कर देता है. मेडिकल तौर पर स्पर्म निकालना संभव हो सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल करने की अनुमति मिलना हमेशा तय नहीं होता. कानूनी स्थिति भी इस मामले को और जटिल बना देती है. कई देशों में, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इस विषय पर स्पष्ट कानून नहीं हैं. अगर पुरुष ने पहले से लिखित रूप में अपनी इच्छा जाहिर नहीं की है, तो यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि उसकी मौत के बाद स्पर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

एक स्टडी, जो ऑस्ट्रेलियन एंड न्यूज़ीलैंड जर्नल ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में प्रकाशित हुई, उसमें IVF क्लीनिक्स के विशेषज्ञों से राय ली गई, ज्यादातर डॉक्टर इस प्रक्रिया के पक्ष में दिखे, लेकिन उन्होंने माना कि स्पष्ट कानून न होने के कारण फैसले लेना मुश्किल हो जाता है. एक्सपर्ट का मानना है कि जैसे लोग ऑर्गन डोनेशन पर पहले से चर्चा करते हैं, वैसे ही कपल्स को इस विषय पर भी बात करनी चाहिए. पुरुषों को यह तय करना चाहिए कि क्या वे अपनी मौत के बाद पिता बनना चाहेंगे, क्योंकि ऐसे बच्चे की परवरिश वह खुद नहीं कर पाएंगे.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 24 Mar 2026 11:03 AM (IST)
Tags :
Sperm Survival After Death Posthumous Sperm Retrieval Pregnancy After Death
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